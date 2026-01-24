麻辣鍋炸雞快閃開賣！週末炸雞俱樂部攜手DYCTEAM，炸雞配花生捲冰淇淋必吃。

週末炸雞俱樂部攜手 DYCTEAM® 推出《Neon Weekend Grid》聯名企劃，結合炸雞、調酒與服飾設計，三款限定套餐於信義店限時登場。

▲週末炸雞俱樂部攜手 DYCTEAM® 推出《Neon Weekend Grid》聯名企劃，從餐點延伸到服飾設計，打造完整風格體驗（攝影：張人尹）



▲DYCTEAM® 與週末炸雞俱樂部合作，結合炸雞、調酒與生活風格，呈現跨界聯名的整體企劃樣貌（攝影：張人尹）

週末炸雞俱樂部攜手台灣緹花時尚品牌 DYCTEAM®，以《Neon Weekend Grid》為主題展開跨界聯名，推出台味風格聯名餐點、飲品、服飾，麻辣鍋炸雞、花生捲冰淇淋通通超有梗。這次聯名企劃於 2026/1/22 起在週末炸雞俱樂部信義店登場，三款限定套餐，炸雞加調酒復聯名鞋盒，打造最潮台味套餐。





三款聯名餐點重構台式記憶

▲週末炸雞俱樂部與 DYCTEAM® 聯名推出三款限定餐點，從台式記憶出發重新詮釋風味層次（攝影：張人尹）

餐點與調酒同步完成風格敘事

▲週末炸雞俱樂部聯名套餐同步搭配調酒設計，與 DYCTEAM® 一起完成整體風格敘事（攝影：張人尹）

聯名套餐由週末炸雞俱樂部主廚 JEEK 與 DYCTEAM 團隊共同發想，從台灣熟悉的飲食記憶出發，轉化成三款具敘事性的餐點組合。Redefine Set 以麻辣鍋炸雞搭配酸梅湯調酒，透過干鍋手法堆疊辣香層次。Define Set 則以越式咖啡排骨搭配鳳梨可拉達調酒，回應多元文化在台灣交會的飲食風景。此外，本次套餐中還有一款Reframe Set，將使用奶油雞胸與搭配台味「花生捲冰淇淋奶昔調酒」，把夜市記憶轉化為更現代的餐桌呈現，每一款都試著用料理說出屬於城市生活的樣貌。這次聯名不只著重炸雞主餐，三款套餐皆搭配專屬調酒或飲品，讓味覺體驗更完整。





聯名鞋盒與緹花服飾同步登場

▲週末炸雞俱樂部推出 DYCTEAM® 聯名鞋盒，外帶指定餐點即可獲得限量包裝（攝影：張人尹）



▲YCTEAM® 與週末炸雞俱樂部合作餐點，透過麻辣鍋、咖啡排骨等元素重構在地飲食印象（攝影：張人尹）





DYCTEAM x Weekend Chicken Club x CHICKEN BAR 聯名企劃

活動期間外帶指定餐點，可獲得限量聯名鞋盒，將《Neon Weekend Grid》視覺帶進日常生活。此外，週末炸雞俱樂部與 DYCTEAM® 也把聯名延伸到外服飾設計，同時推出多款緹花服飾單品，把炸雞、調酒與生活風格的符號低調織入布料之中，打造最潮、最有話題的台味聯名。

活動期間： 2026.01.22 (四) － 2026.02.15 (日)

聯名套餐供應地點： 週末炸雞俱樂部 信義店 台北市信義區基隆路二段74號 (套餐限時三週供應)

聯名商品販售地點： DYCTEAM Select 門市及官網 (限量發售，售完為止)