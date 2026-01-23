> 旅遊 > 姆明（嚕嚕米）漂浮台中公園！不只市民廣場有北歐精靈，湖心亭成打卡新熱點。

 不只市民廣場有姆明（嚕嚕米），還漂浮在台中公園湖面，湖心亭成打卡熱點，吸引無數粉絲朝聖。

姆明（嚕嚕米）不只出沒市民廣場！為迎接「2026中台灣元宵燈會」，台中市政府引進國際知名 IP「姆明一族（The Moomins）」，打造一系列台中打卡景點。除了在市民廣場有高3層樓的姆明（嚕嚕米）之外，超可愛的北歐精靈也漂浮於台中公園湖面，為百年古蹟注入童趣氣息，也揭開台中燈會序幕。

▲姆明（嚕嚕米）漂浮於台中公園湖面。（攝影：楊婷雅）
▲姆明（嚕嚕米）漂浮於台中公園湖面。（攝影：楊婷雅）

▲3層樓高嚕嚕米於台中市民廣場登場。（攝影：楊婷雅）
▲3層樓高嚕嚕米於台中市民廣場登場。（攝影：楊婷雅）

姆明漂浮台中公園 ，湖心亭成打卡新熱點

台中公園為市內歷史悠久的公園之一，同時亦是代表性台中景點。2026燈會活動主題為姆明（嚕嚕米），於是將姆明（嚕嚕米）與湖心亭景觀結合，讓旅人來台中公園散步、划船之餘，也能近距離欣賞超可愛的姆明（嚕嚕米），並拍照打卡留下美好回憶。

▲姆明（嚕嚕米）與知名台中地表湖心亭。（攝影：楊婷雅）
▲姆明（嚕嚕米）與知名台中地表湖心亭結合。（攝影：楊婷雅）

姆明陪你玩轉台中 元宵奇幻之旅必打卡

姆明（嚕嚕米）粉絲務必要把握時間來台中旅遊，除了市民廣場和台中公園之外，姆明（嚕嚕米）也是2026台中燈會的主角。民眾可以沿著台中公園步道欣賞漂浮在湖面的北歐精靈，也能在市民廣場與姆明（嚕嚕米）一起野餐，享受元宵期間專屬的童話氛圍，期待與姆

▲姆明（嚕嚕米）粉絲紛紛爭相來台中公園拍照打卡。（攝影：楊婷雅）
▲姆明（嚕嚕米）粉絲紛紛爭相來台中公園拍照打卡。（攝影：楊婷雅）

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知
台中公園

台中市中區
4.5