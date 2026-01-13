> 美食 > 士林落羽松4天免費看！青青食尚花園會館就在故宮旁，再送500元餐券。

士林落羽松4天免費看！青青食尚花園會館就在故宮旁，再送500元餐券。

tiger Walker 玩樂季落羽松台北景點士林景點青青食尚花園會館
2026-01-13
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

不用上山就有落羽松！士林青青食尚花園會館限時免費開放入園，落羽松與白雪木同步盛開，新加入好友再送500元餐飲抵用券，賞景、拍照與聚餐一次完成。

不用特地安排上山行程，在士林、故宮附近就能輕鬆欣賞季節限定景色。青青食尚花園會館落羽松限時免費開放4天，自1月11日至1月14日免門票入園，讓民眾能近距離感受落羽松轉色與白雪木盛開的花園景觀。活動期間同步推出花季入園聚餐分享禮，新加入青青好友即可獲得500元餐飲抵用券，賞景後直接折抵園區用餐，讓賞花行程自然延伸成一場舒服的聚餐安排。

▲位於故宮步行3分鐘就到的「青青食尚花園會館」推出4天免費入園賞落羽松。
▲士林就有落羽松可以免費看，沿著花園步道自然延伸，呈現出不同層次的視覺效果。
青青食尚花園會館落羽松免費開放

走進青青食尚花園會館園區，最受矚目的便是逐漸轉色的落羽松景觀。綠、紅、橘色調交錯鋪陳，沿著花園步道自然延伸，隨著天氣與光線變化，呈現出不同層次的視覺效果。步道一側的白雪木也正值盛開期，細緻白花點綴其中，為整體景色增添清新柔和的冬日氛圍。免門票就能自在散步與拍照，成為近期台北市區少見、輕鬆可達的賞景去處，也吸引不少民眾安排短時間走訪。

▲士林就有落羽松可以免費看，沿著花園步道自然延伸，呈現出不同層次的視覺效果。
賞景後就地聚餐更順路

賞完落羽松與白雪木後，不必再另外移動地點，直接在園區內用餐，讓行程更加順暢。青青食尚花園會館本身即為花園餐廳型態，結合景觀與餐飲空間，適合朋友聚會或家庭聚餐。冷冷的天氣裡，來上一鍋金牌牛奶海鮮鍋，搭配花園景色，更添放鬆感受。搭配活動期間贈送的500元餐飲抵用券使用，也讓免費入園不只是賞景拍照，而是完整串連賞花、散步與聚餐的實用行程。

▲青青食尚花園會館園區內逐漸轉色的落羽松景觀，極為浪漫。
台北落羽松推薦 青青食尚花園會館 店家資訊

地址： 臺北市士林區至善路二段266巷32號
電話： 02 2841 1996
營業時間：10:00~21:00

青青食尚花園會館 優惠

免費入園
期間：1月11日至1月14日
活動內容：青青食尚花園會館限時免費開放入園

加好友送餐券

優惠內容：新加入青青好友即贈500元餐飲抵用券

