宜蘭絕美景點、必吃美食一日蒐集！赫蒂法漂浮城堡、黑宅咖啡完整攻略。

這條「質感路線」從幾何建築拍到空中城堡，大啖現流海鮮與頂級鐵板燒。從視覺震撼到味蕾滿足，來場獨特的宜蘭慢旅！

來宜蘭旅遊，別再只去泡溫泉、逛夜市！這次不妨挑戰全新的「質感路線」，從建築美學出發，探索蘭陽博物館的幾何光影，以及赫蒂法莊園的夢幻空中城堡，捕捉絕美的攝影畫面；接著大啖里海的現流海鮮、饗宴鐵板燒的頂級美味，從視覺到味蕾通通滿足！這次避開喧囂的大眾景點，試著放慢腳步，重新認識宜蘭最優雅、迷人的一面。

▲從「里海咖啡」的每日限量鮮魚，到「黑宅」的精緻下午茶，宜蘭的慢活步調值得細細品味。（部落客：蛋寶趴趴go、靜兒貪吃遊玩愛分享）

▲兩大必拍地標一次收集！ 無論是蘭陽博物館的寧靜倒影，還是赫蒂法莊園的浪漫城堡，都是這趟宜蘭之旅不可或缺的絕美風景。（部落客：pfse64289、靜兒貪吃遊玩愛分享）

探訪蘭陽博物館，拍出絕美光影

來到頭城，怎麼能錯過這座與地景完美融合的經典地標！蘭陽博物館以東北角海岸的「單面山」為靈感，傾斜的幾何造型搭配大片玻璃帷幕，隨著天色變化，緩緩倒映出雲彩流動與光影變幻的迷人樣貌。在館外的木棧道與溼地旁，隨手就能拍出絕美畫面，是這趟旅程最吸睛的景色。





蘭陽博物館

地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路三段750號

電話：03-9779700

更多介紹可見「pfse64289」文章：宜蘭縣頭城鎮宜蘭景點推薦_蘭陽博物館&烏石港懶人包



▲蘭陽博物館獨特的單面山造型，倒映在平靜的濕地水面上，展現宜蘭特有的寧靜氣息。（部落客：pfse64289）

品嚐里海咖啡海鮮，大啖限量海味

逛完博物館後，午餐不妨來點新鮮海味！可別以為「里海咖啡」是普通的咖啡廳，其實它是宜蘭內行人才懂的海鮮名店！店家主打每日從漁港直送的「現流海鮮」，菜單會隨當天漁獲變動，必點的鮮魚定食以簡單的日式鹽烤或醬燒手法，保留魚肉鮮甜又細緻的口感，每到用餐時段總是一位難求，記得提早訂位以免向隅。





里海咖啡

地址：宜蘭縣礁溪鄉玉龍路二段406號

電話：03-9871213

更多介紹可見「蛋寶趴趴go」文章：[宜蘭美食] 里海咖啡 必嚐現撈海鮮定食 #宜蘭礁溪庭園咖啡下午茶@蛋寶趴趴go



▲走進里海咖啡的日式空間，大啖每日限量的現流漁獲，是內行人才懂的宜蘭美味。（部落客：蛋寶趴趴go）

▲每日限量的現流美味！里海咖啡的招牌定食，除了鮮嫩的烤魚，還有一整尾透抽，搭配豐富的日式小菜，絕對讓海鮮控們大飽口福！（部落客：蛋寶趴趴go）

隱身稻田的黑宅咖啡，精緻午茶時光

吃飽喝足後，午後時光適合找個地方喝杯咖啡、小憩片刻。這棟佇立在綠色稻田中央的黑色穀倉極為吸睛，讓人驚艷的是，它不只是民宿，更是極具質感的咖啡廳！一望無際的綠意與黑屋形成強烈對比，門口的鞦韆更是社群上的話題地標。午後不妨在這裡點杯手沖咖啡、享用精緻下午茶，細細感受宜蘭獨有的慢步調。





黑宅咖啡

地址：宜蘭縣頭城鎮三和路616巷235弄47號

電話：03-9887966

更多介紹可見「靜兒貪吃遊玩愛分享」文章：宜蘭頭城美食-BLACK HOUSE CAFE 黑宅咖啡-隱藏在田野間的美式工業風格咖啡廳/IG熱門打卡盪鞦韆/早午餐 甜點 下午茶 咖啡/宜蘭住宿



▲黑宅獨特的穀倉造型佇立在稻田之間，強烈的對比神祕又充滿質感，是宜蘭最受矚目的打卡地標。（部落客：靜兒貪吃遊玩愛分享）

▲到訪黑宅除了喝咖啡，絕對不能錯過這款口感綿密的戚風蛋糕，是午後最幸福的甜點時光。（部落客：靜兒貪吃遊玩愛分享）

漫步赫蒂法莊園，朝聖空中城堡

趁著天色未暗，不妨往五結方向移動，造訪這座號稱擁有全台首座「空中城堡」的生技園區！園區精心打造了歐風情調的生命之樹與鏡池，銀色的金屬裝置藝術極具科幻感，漫步其中彷彿置身異國莊園。除了好拍的打卡景點，這裡還能體驗獨一無二的手作DIY永生花，非常適合親子一起同樂。隨著夜晚的燈光亮起，整座園區更顯夢幻與浪漫，美得讓人久久駐足，捨不得離去。





赫蒂法莊園

地址：宜蘭縣五結鄉五濱路一段40號

電話：03-9908567

更多介紹可見「靜兒貪吃遊玩愛分享」文章：宜蘭五結景點-Healtdeva 赫蒂法莊園-浪漫夢幻歐洲風格莊園空中城堡、生命之樹魔幻鏡池最美生技觀光園區/鄰近宜蘭傳藝中心



▲赫蒂法莊園最吸睛的「空中城堡」，以精緻的金屬工藝精心打造，彷彿走進科幻童話世界。（部落客：靜兒貪吃遊玩愛分享）

預約饗宴鐵板燒，品嚐無菜單料理

晚餐就以這間全台知名的互動式鐵板燒，為旅程畫下完美句點！饗宴鐵板燒主打無菜單料理，師傅會依照當季食材現場烹調，將在地海鮮發揮到極致，鮮甜的角蝦、紅喉搭配自釀醬油與招牌甜點，精緻又充滿人情味的用餐體驗，絕對值得專程造訪，好好犒賞自己！





饗宴鐵板燒

地址：宜蘭縣五結鄉溪濱路二段263號

電話：03-9601777

更多介紹可見「李大人吃遊記」文章：【宜蘭五結美食】饗宴鐵板燒，被師傅逗樂的1餐，鮮美海味加上趣味互動，吃出鐵板燒的新意

▲從現流海鮮到招牌甜點，饗宴鐵板燒以頂級的無菜單料理，為這趟宜蘭之旅畫下最完美的句點。（部落客：李大人吃遊記）

