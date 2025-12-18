任天堂瑪利歐聖誕樹！Nintendo Switch 2冬季同樂會信義區登場，6款遊戲免費玩。

Nintendo Switch 2 冬季同樂會在信義區威秀徒步區登場，期間限定瑪利歐聖誕樹免費拍，還有Nintendo Switch系列遊戲試玩，破關再送你特典小禮物，讓粉絲們感受遊戲陪伴節日的氣氛。

任天堂粉絲衝信義區免費玩！期間限定「Nintendo Switch 2 冬季同樂會」於2025年12月19日至2026年1月18日，在台北市信義威秀徒步區正式登場。現場以戶外形式呈現，除了設置節慶感滿分的「瑪利歐聖誕樹」之外，現場還提供Nintendo Switch 2與Nintendo Switch遊戲免費玩，還有限量小贈品送給粉絲們，週末就先衝信義區打卡玩起來。



▲Nintendo Switch 2 冬季同樂會於信義威秀徒步區登場，戶外形式開放體驗，吸引不少任天堂粉絲前來免費試玩拍照。圖片來源：Nintendo



▲Nintendo Switch 2 冬季同樂會選在信義區舉行，結合節日佈置與遊戲體驗，成為年末逛街的新停留點。（攝影：鄭雅之）

任天堂期間限定聖誕樹亮相

這次「Nintendo Switch 2 冬季同樂會」活動於12/19-2026/1/18限定登場，其中特別設置期間限定的「瑪利歐主題聖誕樹」是現場視覺焦點，瑪利歐與夥伴們的裝飾圍繞其中，不只白天可愛，夜間點燈後更添節日感。只要在開放時間與聖誕樹合影，也能取得後續兌換特典的資格。



▲Nintendo Switch 2 冬季同樂會打造瑪利歐主題聖誕樹，白天與夜晚皆有不同氛圍，成為現場最熱門拍照焦點。（攝影：鄭雅之）





任天堂多款遊戲與服務體驗

除了打卡點之外，現場開放多款Nintendo Switch 2與Nintendo Switch遊戲體驗，包含瑪利歐賽車世界、超級瑪利歐銀河、超級瑪利歐派對、寶可夢傳說 Z-A等6款遊戲提供體驗，現場也將開放體驗Nintendo Switch 2部分新功能，以及付費服務「Nintendo Switch Online」的部分內容，完成體驗後還可獲得小贈品。



▲Nintendo Switch 2 冬季同樂會開放多款遊戲體驗，包含瑪利歐賽車世界與寶可夢傳說 Z-A等作品。圖片來源：Nintendo



▲Nintendo Switch 2 冬季同樂會推出滿額兌換活動，參加體驗或拍照即可取得消費兌換資格。（攝影：鄭雅之）





任天堂滿額兌換限定特典

在這次「Nintendo Switch 2 冬季同樂會」活動，只要參加遊戲或服務體驗，或是與聖誕樹合照打卡，即可獲得兌換券，憑券至傑仕登任天堂授權商品旗艦中心 A11 單筆消費滿500元，可兌換冬季同樂會特典資料夾一份，3種款式隨機送出，讓粉絲們聖誕節衝信義區玩起來、拍起來。



▲Nintendo Switch 2 冬季同樂會同步提供遊戲與服務體驗，完成試玩還可獲得現場準備的小贈品。（攝影：鄭雅之）

「Nintendo Switch 2 冬季同樂會」活動資訊

活動日期：2025年12月19日（五）-2026年1月18日（日）

活動地點：

台北市 信義區 信義威秀徒步區

台北市信義區松壽路20號 中間徒步區（位置請見地圖連結）





開放時間：

週一至週四：14:00-20:00

週五：14:00-21:00

週六：11:00-21:00

週日：11:00-20:00

特殊節日開放時間：

12月24日（三）：14:00-22:00

12月25日（四）：11:00-22:00

12月31日（三）：11:00-22:00

1月1日（四）：11:00-22:00







Nintendo滿額贈品兌換券活動資訊

活動條件：

活動期間參加任何遊戲或服務體驗活動，或者於開放時間內與聖誕樹合影，即可獲得現場發放之「滿額贈品兌換券」。

兌換方式：

憑該兌換券於「傑仕登任天堂授權商品旗艦中心 A11」單筆消費滿 500 元（含）即可兌換「Nintendo Switch 2 冬季同樂會 特典資料夾」乙份（三款中隨機一款贈送）。



