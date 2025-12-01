ONE ART Taipei 2026揭曉新銳獎得主！60間國際畫廊與數位科技重塑藝術市場

ONE ART Taipei 2026將於1月16日在JR東日本大飯店登場。首創AI導覽、結合ArtSticker平台，匯聚60間國際畫廊，打造沉浸式藝術收藏體驗。

隨著2026年的腳步將近，亞洲藝術圈備受矚目的年度盛事「ONE ART Taipei 2026 藝術台北」，即將於1月16日至18日在JR東日本大飯店台北盛大回歸。這場邁入第八屆的飯店型藝術博覽會，不僅是台北冬季最令人期待的城市文化風景，今年更展現了前所未有的野心與創新格局。主辦單位打破了實體與虛擬的界線，首度導入AI Avatar智慧助理與日本藝術平台ArtSticker，並攜手「臺南新藝獎」進行跨城市對話。在客房與藝術作品的私密對話中，一場關於「藝術即生活」的沉浸式美學實驗，正準備在台北市中心優雅展開。



▲2026年開春最美盛事回歸，ONE ART Taipei打破框架，結合AI科技與國際收藏機制，讓藝術走進飯店與生活日常

飯店型藝博會升級：60間國際畫廊構築的藝術迷宮

走進飯店客房，原本熟悉的床鋪、書桌與窗景，被來自台灣、日本、韓國、香港等地共60間指標畫廊的藝術作品重新定義。ONE ART Taipei最迷人之處，在於其獨特的觀展體驗，它消弭了美術館白盒子空間的冷冽感，讓藏家能直接想像藝術品擺放在家中的模樣。本屆展會延續「藝術無限」、「發現藝術」與「媒體藝術」三大策展主軸，從平面繪畫到多媒體裝置，構築出一條探索當代藝術的一站式路徑。而在展區規劃上，今年更顯深度與廣度，特別是與「臺南新藝獎」的官方民間協作，將南台灣的蓬勃創作能量引入台北，透過跨城市的資源串聯，讓在地文化與國際視野在同一場域中碰撞出精彩火花，為觀眾呈現出更具層次的亞洲藝術光譜。

▲「ONE ART Taipei 2026 藝術台北」攜手國際藝術平台 ArtSticker 展開跨國合作，透過線上與實體並行的觀展與收藏機制，擴大作品全球曝光，打造藏家與畫廊即時互動的交流平台

數位轉型新紀元：AI Artie與ArtSticker打破時空疆界

科技與藝術的結合是今年最不容忽視的變革。為了回應新世代藏家的數位習慣，展會大膽引入全台首位互動式「AI Avatar 智慧助理」Artie。這位由Perxona技術打造的虛擬導覽員，擁有生動自然的表情與動作，能以中、英、日、韓四種語言，提供24小時不間斷的展會諮詢與作品導覽。這意味著觀展體驗不再侷限於現場，而是延伸至雲端與展前。此外，與日本最大藝術平台ArtSticker的跨國合作，更是一次市場版圖的擴張。透過線上線下同步策展，台灣藝術家的作品將觸及全球超過30萬名潛在藏家，讓收藏行為突破了三天展期的限制，建立起更透明、即時且無國界的藝術交流網絡。



▲全台藝博會首家導入 Perxona AI Avatar 智慧助理的「ONE ART Taipei 2026 藝術台北」，透過數位互動，讓觀眾與藏家即時查詢展會資訊與作品亮點

挖掘亞洲新星：新賞獎與十大亮點作品指引收藏趨勢

對於資深藏家或剛入門的藝術愛好者而言，如何從眾多作品中挑選具潛力的標的始終是門學問。本屆「新賞獎（ONE ART Award）」評審團集結了學術界、美術館長與資深藏家等重量級專家，最終由來自鶯歌光點的藝術家朝井颯志（Soshi Asai）以作品《彩虹門 Rainbow Gate》奪得優選。他以細膩的版畫筆觸，在神話寓言中反思文明與自然的失衡，展現出宏大的世界觀。而同步揭曉的「TOP 10 十大亮點作品」，則涵蓋了韓國藝術家兪忠穆以玻璃水滴構築的靜謐圖像、台灣藝術家謝榕蔚以原子筆捕捉時間流動的細膩之作，以及霍凱盛重構十七世紀文化交流的歷史地圖等。這些入選作品不僅展現了媒材運用的純熟度，更深刻反映了藝術家對於個人記憶、社會議題及跨文化語境的獨特觀察，無疑是今年展會最重要的收藏指標。



▲第八屆「新賞獎（ONE ART Award）」優選作品：朝井颯志（Soshi Asai）《彩虹門 Rainbow Gate》，作品以神話寓言反思文明與自然的失衡，呈現壯麗而深邃的末世寓言

生活美學的極致演繹：從空間設計到味蕾的感官之旅

貫徹「藝術即生活」的核心精神，ONE ART Taipei 2026不僅好看，更好玩、好喝、好品味。備受期待的「最佳空間呈現獎」今年邀請了知名藝人周曉涵、丹麥家居品牌HAY Taiwan總經理陳曼婷與平面設計師葉忠宜擔任評審，他們將從空間敘事與美學氛圍的角度，選出最具創意的展間佈置，鼓勵畫廊跳脫傳統陳列框架。而在公共區域的「快閃美術館」則讓藝術不期而遇地出現在飯店大廳與走廊。逛累了，觀眾還能品嚐到PETIT SAM LIU的法式可麗露、NOR Coffee的特色咖啡，或是來一杯由VAVIN酒盒子侍酒師精選的法國佳釀，佐以Perrier沛綠雅的細緻氣泡。這場藝術博覽會，更像是一場精緻的週末生活派對，邀請所有人打開五感，在台北最美的季節裡，遇見屬於自己的那一件藝術品。



▲第八屆「新賞獎（ONE ART Award）」入選藝術家合影（右1至2，廖昭豪、王莉瑩），五位青年藝術家（盧芛、川平遼佑、朝井颯志由畫廊代領）透過不同媒材與創作語彙，呈現當代藝術多元視角，揭示亞洲新世代藝術焦點

ONE ART Taipei 2026 藝術台北

活動時間：

貴賓預展 (VIP Preview)： 2026年01月16日（五）14:00 - 19:00

公眾展覽 (Public Days)： 2026年01月17日（六）至 2026年01月18日（日）11:00 - 19:00

AI Avatar 線上互動： 2026年01月09日 至 01月28日

活動內容：

飯店型藝博會： 集結台灣、日本、韓國、香港等60間指標畫廊，展出國際名家與亞洲新銳作品 。

三大策展與新亮點： 涵蓋「藝術無限」、「發現藝術」、「媒體藝術」及新增的「臺南新藝獎」展區 。

科技互動： 首度導入AI Avatar智慧助理「Artie」提供數位導覽，並與ArtSticker合作線上收藏 。

異業合作體驗：

Perrier 沛綠雅：提供氣泡飲品體驗 。

VAVIN 酒盒子：侍酒師嚴選逾500款法國酒款 。

PETIT SAM LIU：法式經典可麗露 。

NOR Coffee：特色選豆咖啡 。

杉畝藝術 (SAM’S ART)：公共空間花藝布置 。









地點： JR 東日本大飯店 台北 (Hotel Metropolitan Premier Taipei) 10-12樓

地址： 台北市中山區南京東路三段133號

官方網站： https://www.onearttaipei.com



