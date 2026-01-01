2025台隆手創館年度熱銷實力榜揭曉！冠軍狂銷2萬組、盤點5款提升生活質感必買清單。

2025年尾聲，台隆手創館公開年度熱銷霸榜清單，從居家清潔到美妝保養，盤點五款必買好物，幫你聰明提升生活品質不踩雷。

隨著2025年即將畫下句點，為了迎接嶄新的一年，許多民眾開始著手整頓居家環境與檢視生活用品，身為日系生活雜貨指標的HANDS台隆手創館，特別針對年度銷售數據進行統計，正式公開「年度熱銷實力榜」，這份榜單不僅反映了台灣消費者的生活趨勢，更囊括了健康舒眠、清潔好物、美妝美雜、口腔衛生與日常家用等五大類別，若你正苦惱該如何用最聰明的方式提升生活品質，不妨走一趟HANDS台隆手創館，在超過8000種琳瑯滿目的生活好物中，參考這份絕不踩雷的必買清單，且目前熱銷實力榜專區更祭出指定好物6折起的超值回饋 。

▲台隆手創館必買2025必買人氣商品



家居好物冠軍：立得清酒精擦濕巾守護全家健康

在後疫情時代，清潔與除菌已成為每個家庭不可或缺的日常習慣，榮登2025年度銷售冠軍寶座的正是「立得清酒精擦濕巾35抽」，其年度銷量驚人地突破20000組，這款濕巾之所以能深受消費者青睞，主因在於選用食品級酒精，讓居家清潔與殺菌過程更加安心，加上23乘16公分的加大尺寸設計，無論是擦拭餐桌、清潔孩童玩具或消毒辦公用品都相當便利，同品牌系列亦同步推出了抗病毒與抗菌機能商品，全方位滿足現代家庭對於潔淨生活的嚴格要求 。

▲榮登2025年度銷售冠軍寶座的正是「立得清酒精擦濕巾35抽」，其年度銷量驚人地突破20000組

美妝美雜季軍：AURA雅鄔樂光彩護汝髮解決白髮焦慮

對於許多受白髮困擾的民眾而言，頻繁染髮不僅傷身且耗時，因此位居排行榜季軍的「AURA雅鄔樂光彩護汝髮」成為了美妝類的銷售霸主，這款產品主打「感光上色」的黑科技，與一般滲透式染髮劑截然不同，使用者只需將乳霜塗抹於白髮處，白天在有陽光或光線照射的環境下活動，頭髮便會自然變色，光線越強變色速度越快，加上其不含化學添加劑的植萃成分，不僅顏色持久且免沖洗，即便是敏感肌膚也能安心使用，高回購率證明了其神奇的遮白效果已深入人心 。

▲AURA 雅鄔樂光彩護汝髮擁有神奇的感光上色技術，照光即可遮蓋白髮，不含化學添加劑且免沖洗，回購率極高 。



清潔好物季軍：極白潔鞋慕斯讓小白鞋煥然一新

近年來小白鞋穿搭風潮持續延燒，但鞋面易髒的問題總是讓人頭痛，與護汝髮並列季軍的「極白潔鞋慕斯」正是為此而生的懶人救星，這款產品針對忙碌的現代人研發，完全不需要用水清洗，僅需將極細緻的泡沫慕斯塗抹於鞋面，其結構能層層滲透並快速分解髒污，溫和不傷鞋面的特性加上無異味的使用體驗，瞬間就能讓變髒的愛鞋重現光澤，輕鬆解決了保養鞋履的繁瑣步驟，成為年度熱銷超過5000組的清潔黑馬 。

▲極白潔鞋慕斯，免水洗懶人救星，細緻慕斯能快速分解髒污，讓小白鞋瞬間煥然一新

口腔衛生推薦：Ora2 me微觸感牙刷深受上班族女性喜愛

日本對於口腔衛生的極致追求，在「SUNSTAR Ora2 me微觸感牙刷」上展露無遺，這款牙刷特別針對細緻的潔牙需求進行升級，採用較小的刷頭設計搭配前端多叉纖細刷毛，能夠深入齒縫進行徹底潔淨，其超軟毛的設計在刷牙時提供清新舒適的微觸感，避免傷害脆弱的牙齦，加上透明繽紛的色系刷柄設計，兼具美感與實用性，因此深受日本與台灣上班族女性的愛用，年度熱銷達到8000組，是辦公室抽屜內必備的潔牙神器 。

▲日本上班族女性愛用款，小刷頭設計搭配多叉纖細刷毛，能深入齒縫且觸感溫柔



健康舒眠黑馬：伴佳家石墨烯3D立體眼罩助你好眠

在數位疲勞轟炸的現代生活中，優質的睡眠成為一種奢侈的享受，年度銷售黑馬「伴佳家石墨烯3D立體眼罩」憑藉著超過2000組的銷量證明了舒眠市場的潛力，這款眼罩正反面皆採用石墨烯紗製作，具備優異的蓄熱升溫效果，而新一代的3D立體剪裁設計，能完美貼合眼窩四周，解決了傳統平面眼罩容易造成的壓迫感，高彈力棉材質親膚舒適且透氣不悶熱，且可使用中性洗劑重複清洗，是幫助現代人放鬆身心、進入深層睡眠的最佳夥伴 。

▲採用石墨烯紗蓄熱升溫，加上人體工學 3D 立體剪裁，貼合眼窩不壓迫，是助眠首選 。

台隆手創館 2025年度熱銷實力榜

年度銷量總冠軍（家居好物）

立得清酒精擦濕巾 35抽

熱銷實績： 年度銷量突破 20,000 組

入榜理由： 選用食品級酒精，適合全家人與各種器具清潔，加大尺寸設計與高抗菌率（99.9%）深受好評 。

口腔衛生熱銷賞

SUNSTAR Ora2 me 微觸感牙刷-超軟毛

熱銷實績： 年度熱銷 8,000 組

入榜理由： 日本上班族女性愛用款，小刷頭設計搭配多叉纖細刷毛，能深入齒縫且觸感溫柔 。

美妝美雜季軍

AURA 雅鄔樂光彩護汝髮

熱銷實績： 好評熱賣超過 5,000 組

入榜理由： 擁有神奇的感光上色技術，照光即可遮蓋白髮，不含化學添加劑且免沖洗，回購率極高 。

清潔好物季軍

極白潔鞋慕斯

熱銷實績： 好評熱賣超過 5,000 組

入榜理由： 免水洗懶人救星，細緻慕斯能快速分解髒污，讓小白鞋瞬間煥然一新 。

健康舒眠黑馬

伴佳家石墨烯 3D 立體眼罩

熱銷實績： 年度熱銷超過 2,000 組

入榜理由： 採用石墨烯紗蓄熱升溫，加上人體工學 3D 立體剪裁，貼合眼窩不壓迫，是助眠首選 。

看完年度熱銷冠軍還不過癮嗎？下方還有更多與日本同步流行的生活好物等你挖掘，千萬別錯過

