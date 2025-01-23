不用衝嘉義了，嘉義必吃小吃名店「林聰明沙鍋魚頭」要開到台北了！傳承三代的人氣美食店「林聰明沙鍋魚頭」征服無數饕客，近年來由第三代接棒後，不僅保留招牌砂鍋魚頭的經典美味，更發揮創意推出各種餐點和周邊，並陸續往外縣市展店。如今，終於確定將在3/13正式進軍台北，首間台北一號店就選在即將開幕的LaLaport南港插旗，讓台北人隨時想吃就衝LaLaport南港就能吃到心心念念的林聰明沙鍋魚頭。



▲▼林聰明沙鍋魚頭台北店插旗Lalaport南港 (店觀圖片僅供參考) / 林聰明沙鍋魚頭 提供、WalkerLand窩客島整理



林聰明沙鍋魚頭台北首店即將於3/13試營運、3/20正式開幕，完美承襲嘉義總店的現點現做模式，為了將最道地的南部風味帶到台北，林聰明沙鍋魚頭團隊將親自北上，以每日新鮮熬製的全豬骨高湯為基底，細火慢燉超過十小時，將湯頭從奶白色熬煮至濃郁如豆漿般的完美狀態。加入精選大白菜、豆皮、三層豬肉、蒜頭、辣椒與蔥等獨門配方，將食材的甘甜與高湯的濃厚滋味完美結合，讓台北饕客不必遠赴嘉義。▲▼林聰明沙鍋魚頭台北店預計3/13試營運 / 林聰明沙鍋魚頭 提供、WalkerLand窩客島整理

新店設計融合法式溫暖木質調性與現代工業風格，吧檯與牆面的木質設計展現南部獨有的人情溫度，並以品牌經典藍色磚紋點綴，象徵對海洋永續的支持與承諾。店內採用開放式空間設計，讓顧客一目了然地欣賞廚房的料理過程，完整重現嘉義總店的現場臨場感，大幅提升互動性。現場更貼心設置展售區，提供人氣冷凍商品及熱銷常溫伴手禮，方便大家將美味打包回家。



▲▼林聰明沙鍋魚頭台北店店內開放式廚房，重現嘉義本店的臨場感 (店觀圖片僅供參考) / 林聰明沙鍋魚頭 提供、WalkerLand窩客島整理



林聰明沙鍋魚頭 台北店

地址：台北市南港區經貿二路131號，LaLaport南港

試營運：2025/3/13

開幕日：2025/3/20



林聰明沙鍋魚頭 台北店限定菜推薦

新品：沙鍋豬肉水餃、沙鍋雞肉水餃、小聰明炸豬排滷肉飯特餐、魚鬆爆米花

