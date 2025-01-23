南港人久等了，三井LaLaport南港終於要開了！苦等許久的三井LaLaport南港終於在今日正式公告將於3/20正式開幕。匯集威秀影城、Kidzania兒童體驗設施、日系超市和人氣美食等超過300家專櫃，成為台北北部購物地標新選擇。LaLaport南港以創新的設計理念結合自然、都市及日台文化，滿足不同世代消費需求，未來勢必成為台北人與商務人士的聚會熱點。



▲▼三井LaLaport南港預計3/20開幕，引進約300間人氣品牌進駐 / 三井LaLaport南港 提供、WalkerLand窩客島整理



三井LaLaport南港 店家資訊

LaLaport南港的內裝設計以「結MUSUBI」為核心，融合自然與都市視覺，展現療癒與現代美感。「Memory Court」挑空空間搭配瀑布與流水設計，營造如綠洲般的舒適氛圍；「Future Court」則以巨大LED圓柱螢幕展現未來科技感，從視覺到空間設計皆令人耳目一新。LaLaport的核心理念不僅在於提供購物場所，更期望成為社區文化交流的重要據點，藉由多元活動與設計提升來訪者的體驗與滿足感。▲▼三井LaLaport南港以「結MUSUBI」為設計理念，打造時尚逛街空間 / 三井LaLaport南港 提供、WalkerLand窩客島整理LaLaport南港匯聚多家深受台灣消費者喜愛的日系服飾與雜貨品牌，滿足不同族群的時尚需求。從文化復興風格的「9090」，到融合童趣與潮流的「petit main」，還有以天使手繪圖案為特色的「MARK GONZALES」，每個品牌都有其獨特魅力。此外，廣受年輕族群青睞的「graniph」則以多樣化合作推出創意圖案商品，為時尚愛好者提供更多選擇。不論是經典的古著混搭還是親子時尚，都能在這裡找到心儀的單品，讓逛街成為一種樂趣。▲▼三井LaLaport南港引進多間日系人氣品牌 / 三井LaLaport南港 提供、WalkerLand窩客島整理LaLaport南港的生活美學更加豐富，結合經典與現代的品牌紛紛進駐。「niko and ...」首度以複合式旗艦店亮相，不僅販售服飾，還提供咖啡空間，是購物與休憩的絕佳結合。「HARE」以摩登黑白時尚為主軸，展現日常穿搭的高雅氣質；「LOWRYS FARM」則以簡約且易搭的風格，為女性提供即時穿搭靈感。不僅如此，「BEAMS」和「URBAN RESEARCH」等高人氣品牌也同步登場，為喜愛日系潮流的顧客帶來多元選擇。▲▼三井LaLaport南港規劃大型日系店舖 / 三井LaLaport南港 提供、WalkerLand窩客島整理除了時尚與生活品味，LaLaport南港更規劃豐富的親子與娛樂設施。「KidZania」將為孩子們提供寓教於樂的職業體驗，讓小朋友在遊戲中學習社會運作；「HANDS 台隆手創館」與「MUJI無印良品」則以實用與美學兼具的商品，滿足日常所需。同時，包含家居品牌「NITORI」及母嬰用品專賣店「阿卡將本舖」也在此進駐，讓每位家庭成員都能找到心頭好，打造全方位的購物與娛樂體驗。▲▼三井LaLaport南港也有親子娛樂設施 / 三井LaLaport南港 提供、WalkerLand窩客島整理美食街匯聚各國特色小吃，強調快速供餐與多樣化選擇，滿足分秒必爭的用餐需求。此次更吸引多家北部首度進駐的名店，包括嘉義人氣美食「林聰明沙鍋魚頭」、大阪章魚燒名店「味穗」、探索多國風味的「茶嶋咖哩」與日媒盛讚的「博多鉄板屋台モリちゃん」等，讓食客在一處即可品嚐到各地風味。▲▼三井LaLaport南港美食首推嘉義林聰明沙鍋魚頭台北一號店 / 三井LaLaport南港 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​除了小吃美食，LaLaport南港更引入數間主題餐廳，提供高品質餐飲選擇，適合家庭聚餐及商務宴會。包括以精緻炭火漢堡排聞名的「米與多蜜」，嚴選日本基因越光米與秘製多蜜醬，展現日式工藝的極致；來自五星級餐飲集團的「漢來上海湯包」，以18摺手工湯包和主廚私房菜征服味蕾；以及創立於靜岡的日式燒肉名店「京昌園」，其秘製醬汁與炙烤香氣令人難忘。▲▼三井LaLaport南港美食「漢來上海湯包」、「米與多蜜」都是必吃推薦 / 三井LaLaport南港 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​​​​​​​​此外，甜點愛好者也能在此找到驚喜。「宗家 源吉兆庵」透過和菓子展現日本文化的細膩與美好；「幻日線法式甜點」以精準工序打造層次豐富的法式甜點；台灣老字號「新建成」則以傳承百年的古早味餅點勾起濃濃懷舊情懷。不論是日式章魚燒、亞洲咖哩還是傳統小吃，LaLaport南港的美食選擇，將成為每位饕客的味覺天堂。推薦閱讀： 過年福袋11大通路總整理！超過100款「全聯 百貨福袋」領軍，獎項清單 開賣時間曝光。 ▲▼三井LaLaport南港也引進多間人氣甜點名店 / 三井LaLaport南港 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

地址：台北市南港區經貿二路 131 號

開幕日：2025/03/20



三井LaLaport南港 交通資訊

MRT 文湖線「南港軟體園區站」徒歩 1 分

MRT 板南線・文湖線 「南港展覧館站」徒歩 3 分



三井LaLaport南港 生活店家資訊

9090、ABC-MART GRAND STAGE、Abito by JOAN、akachan honpo、and per se、ARENA、ASICS、BALMUDA、BuonGusto、Baskin Robbins 31、BEAMS、Café Kitsuné、Coen、Cozy corner、comcoca、Daiso Japan、DHC、earth music & ecology select store、EPOCH、ete、festaria、Fred perry、GLOBAL WORK、graniph、Green Label Relaxing、GU、HANDS 台隆手創館、HARE、Harry Potter Mahou dokoro、HeavyUse、Heather、J.S. FOODIES TOKYO、JEANASIS、Jimi、Johan、La Ohana、LAKOLE、LIFE 8、Lilian carat、LITTLE MARKET、LOPIA JAPAN、LOWRYS FARM、Maison KOSE、MARK GONZALES、MARKEY'S、master-piece、MOS BURGER、Mister Donut、MUJI 無印良品、Nano universe、New Balance、NIKE、niko and ...、NITORI、NONSPACE、NOUSAKU、OSEWAYA、Owndays、Panasonic、PEARLY GATES、petit main、POU DOU DOU、Pommesポムの樹、QB HOUSE、RAGEBLUE、RegettaCanoe&Healthy Back Bag、relume JOURNAL STANDARD、repipi armario、RIM、SAPPORO BONE、SEic單車工廠、SHISEIDO、Snow peak、Snow peak (CAFÉ)、SONY Center、studio CLIP、Tiger 虎牌、Tomod’s、TSUKUMI. 鶿克米、UNIQLO、URBAN RESEARCH、Venchi、Weblink任天堂授權商品旗艦店



三井LaLaport南港 美食餐廳店家資訊

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