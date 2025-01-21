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> 生活娛樂 > 過年福袋11大通路總整理！超過100款「全聯 百貨福袋」領軍，獎項清單 開賣時間曝光。

過年福袋11大通路總整理！超過100款「全聯 百貨福袋」領軍，獎項清單 開賣時間曝光。

2025年菜外帶 2025福袋 全聯福袋 百貨福袋 more
2025-01-21 19:26:00 文字：編輯 鄭雅之 綜合報導 攝影：編輯 鄭雅之、張人尹 圖片：各店家
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

手刀準備好搶過年福袋！下週就要迎接2025農曆春節到來，除了全家、小七搶先在去年底祭出超萌福袋、福箱系列之外，重頭戲超市福袋和百貨福袋也即將在大年初一正式開搶。窩客島特別整理11大通路、超過100款的2025年過年福袋，什麼時候開賣、有什麼獎項，讓大家先做好功課，挑到自己最愛的福袋，最好是在中個頭獎開心過好年。

▲▼2025春節過年福袋推薦11大通路 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝


 

2025京站過年財蛇福袋

百貨福袋先搶京站！2025小龍年農曆春節即將到來，對於小資族來說過年到就是要買福袋、拼手氣，看能不能把大獎抱回家過好年。這次，京站時尚廣場推出「蛇舞新春京喜到」系列活動，帶來總價值超過百萬元的驚喜大獎，分為線上限量「財蛇福袋」抽獎與初一限定「金蛇旺旺吉祥到」紅包牆活動，最大獎日本雙人機票、白金鑽戒等你帶回家。

全文報導：百貨福袋線上就能搶！京站福袋開賣時間 獎項一次看，送日本機票。

▲▼京站財蛇福袋 線上、線下都有抽/ 京站 提供、WalkerLand窩客島整理

 

2025環球購物中心過年福袋

百貨春節福袋，也有超可愛IP角色！Global Mall環球購物中心針對2025年農曆春節，首度推出雙福袋「蛇來運轉饗樂福袋」與「IP萌趣福袋」，結合豪華大獎與限量IP商品，全台八店同步開賣。不只福袋內容超值，有機會抽中環遊世界美食之旅、按摩椅及時尚精品等大獎，還有超萌蠟筆小新、史努比、櫻桃小丸子等卡通福袋，粉絲一定要搶到。

全文報導：百貨春節福袋耍可愛！蠟筆小新福袋 史努比周邊 環球購物中心7大福袋推薦。

▲▼Global Mall 2025春節福袋 卡通福袋 百貨福袋推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


 

2025漢神巨蛋過年福袋

漢神巨蛋今年過年福袋誠意滿滿，以「金蛇開運福氣袋」掀起新春狂熱！大年初一當日推出霸氣豪禮，包括名古屋雙人來回機票、樂高®樂園雙人套票與高達日幣百萬元購物金，滿足旅遊購物一次到位的願望。更有全台獨家「蛇運沖天特別版樂高®福氣袋」，內含多款限量樂高®周邊好禮，樂高迷千萬不要錯過。

全文報導：過年福袋送你飛日本！500元漢神巨蛋福袋「日本機票 百萬日幣」大放送。

▲▼2025高雄漢神巨蛋福袋最大獎送名古屋雙人來回機票+100萬日幣/ 漢神巨蛋 提供、WalkerLand窩客島整理


 

2025家樂福過年福袋

今年家樂福福袋以「新年家美好」為主題，推出257萬總獎值福袋、超值刮刮卡與限時優惠券，每袋198元起、總共有2種玩法，有機會抽中AIoT家電、日本旅遊等獎項，還有刮刮樂有機會刮中購物金、咖啡抵用券。本次家樂福袋在1/29大年初一實體開賣，1/20起線上限量開賣，粉絲必搶。

全文報導：2025家樂福福袋！家樂福2025福袋198元入手，抽家電再加碼禮券刮刮樂。
▲▼2025家樂福福袋 量販店春節福袋推薦 / 家樂福提供、WalkerLand窩客島整理


 

2025全聯福袋、大潤發福袋

婆媽最愛搶的全聯福袋來了！每年大年初一就是要先到全聯搶福袋的婆媽、小資族快看過來，2025全聯攜手大潤發推出6款春節福袋，售價、內容物還有大家最期待的獎項攻略，窩客島幫大家整理好攻略，總價值超過1,200萬元的獎項等大家來拼手氣、中大獎，其中最大獎為5台豪華電動車，包括2台PORSCHE Macan EV及3台LUXGEN純電休旅車，在農曆過年期間就到全聯討個好彩頭。

全文報導：全聯福袋300元搶！6款全聯福袋價錢 獎項必看，過年初一到全聯搶。

▲▼2025全聯福袋、福箱過年初一開賣 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝


 

2025全家春節福袋

全家福袋有吉伊卡哇、布丁狗！2025春節即將到來，搶福袋、抽大獎拼個新年好手氣，已經是年年必做的大事之一。這次全家推出27款福袋，每款都有抽獎券最大獎把特斯拉開回家。除了基本款249元開運福袋之外，這次更加碼推出可愛IP聯名系列，包括爆夯吉伊卡哇、布丁狗、大耳狗等，超多款式讓人直呼太可愛。並和日本全家合作推出超值福袋之外，還贈送一本日本全家兌換券，讓你到日本免費吃全家炸雞排。

全文報導：全家福袋249元搶！吉伊卡哇 布丁狗福袋27款一次看，日本全家福袋也有。

▲▼全家福袋布丁狗絨毛包、吉伊卡哇折疊手推車等21款IP聯名 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝


 

2025小七過年福袋

小七福袋只有更狂！過年到就是要搶福袋、拼手氣，這次7-ELEVEN為了迎接2025春節過年，破天荒的推出100款春節限量福袋、驚喜包，有大家最愛的Hello Kitty、航海王、哆啦A夢等等12大可愛IP福袋，帶來獨家限定實用周邊商品。此外，購買福袋還能參加抽獎，有機會獲得瑪莎拉蒂休旅車、金塊、MLB東京開幕戰豪華之旅等高額獎品，新年好運不容錯過。

全文報導：小七福袋超狂！史努比 Kitty 咖波100款春節福袋 ，獎項曝光。

▲▼小七福袋、驚喜包超過100款超值推薦 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝


 

PORTER 2025 蛇年福袋

迎接2025年蛇年的到來，知名品牌PORTER INTERNATIONAL推出年度創新宣言「Snake it off」，以大膽設計與經典元素，結合象徵自由與蜿蜒之美的蛇形意象，推出限量蛇年福袋與蛇年紅包袋，並透過滿額贈品與加價購活動，為新春佳節增添時尚與實用兼備的購物體驗。

全文報導：PORTER 2025 蛇年福袋與紅包！復古與時尚 好看到讓人想一次買很多個。

▲▼PORTER 2025 蛇年福袋與紅包 / PORTER INTERNATIONAL提供、WalkerLand窩客島整理


 

2025台北SOGO過年福袋

遠東SOGO台北店為迎接金蛇年到來，推出萬份福袋和多項驚喜活動，自初一至初三期間，購買指定福袋商品即可參與「蛇來運轉 環宇旅遊刮刮樂」，每日限定送出「長榮航空 皇璽桂冠艙雙人來回機票」。初一贈台北到米蘭，初二是台北到布里斯本，初三則是台北到東京，總價值超過126萬元。除此之外，福袋價格親民，還有超值百倍回饋內容，忠孝館和復興館的特定福袋更加入家電、精品等大獎，吸引全家人一起來試手氣。

台北SOGO福袋 蛇來運轉環宇旅遊刮刮樂
1/29(三)初一至1/31(五) 初三於忠孝館/復興館/敦化館購買福袋商品，即可憑當日紙本銷貨明細與福袋商品上的「購買憑證」當日至消費當館兌換刮刮卡壹張，有機會刮中指定航點「長榮航空 皇璽桂冠艙雙人來回機票」等精彩好禮，讓您好運頂刮刮。 (台北三館共限量7200份，活動隨贈品送完結束)
1/29(三)初一限定「台北-米蘭雙人來回機票」壹組
1/30(四)初二限定「台北-布里斯本 雙人來回機票」壹組
1/31(五)初三限定「台北-東京雙人來回機票」壹組

SOGO金蛇迎春 福袋券
忠孝館1F 蛇采飛揚新春 紅包抽，初一限定，每袋售價1000元，限量100袋。
忠孝館8F 蛇出好運 福袋滿驚喜，初一~初三販售，每袋售價2000元，每日限量50袋。
忠孝館9F 金蛇獻瑞好禮抽，初一~初五販售，每袋售價1000元，初一限量100袋。
初一頭獎:Bgreen智慧運動養生椅(限量1袋)，價值128000元，或其他超值好禮。
復興館8F/9F 小龍迎春雙倍好禮福袋券，初一限定，每袋1000元，限量100袋。

▲▼2025百貨福袋推薦SOGO福袋有史努比/ SOGO 提供、WalkerLand窩客島整理


 

2025遠東百貨福袋 

2025年遠東百貨推出各地限量福袋，搶購熱潮即將引爆！1月29日大年初一，各分店精心準備多款福袋，每袋都有豐富好禮等你帶回家。板橋大遠百在7樓贈品處，消費滿888元加現金1,000元可搶300份限量福袋；遠百竹北則需888元發票加1,000元現金，限量300份。

其他分店也各有亮點，包括台中、嘉義、台南、高雄等地，現金搶購福袋價格介於200至1,000元不等；遠百花蓮更特別推出預購及現場販售組合，從1月9日至28日預購800份，29日現場另加售200份，每袋1,680元，限量搶購，機會難得。

City 板橋大遠百 1/29初一 7F贈品處 當日單筆消費滿$888以上之發票+現金$1,000(限量300份) 
遠東百貨板橋店 1/29初一 1F大門口 1,000元現金 (限量200份) 
遠東百貨桃園店 1/29初一 1F大門口 1,000元現金(限量300份) 
遠百竹北 1/29初一 888元發票+1,000元現金(限量300份) 
台中大遠百 1/29初一  1,000元現金 (限量200份) 
遠百嘉義 1/29初一  1,000元現金 (限量100份) 
台南大遠百 1/29初一 500元現金(限量300份)
高雄大遠百 1/29初一 200元現金 (限量200份) 
遠百花蓮 1/9~1/28預購800份、1/29現場200份 1,680元現金

 

 

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