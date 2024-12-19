全家福袋有吉伊卡哇、布丁狗！2025春節即將到來，搶福袋、抽大獎拼個新年好手氣，已經是年年必做的大事之一。這次全家推出27款福袋，每款都有抽獎券最大獎把特斯拉開回家。除了基本款249元開運福袋之外，這次更加碼推出可愛IP聯名系列，包括爆夯吉伊卡哇、布丁狗、大耳狗、飛天小女警等，超多款式讓人直呼太可愛。並和日本全家合作推出超值福袋之外，還贈送一本日本全家兌換券，讓你到日本免費吃全家炸雞排。



▲▼2025全家春節福袋有吉伊卡哇、三麗鷗等人氣IP周邊 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



2025全家春節福袋

249元全家開運福袋中，包含熱銷零食、飲料及實用小物隨機送，並隨機附贈鮮乳或衛生紙商品兌換卡，最高可獲得總值約500元商品。大家最期待的抽獎券，規劃「抽獎專區」、「立即開獎專區」、「異業優惠券」三大專區，大獎霸氣送特斯拉Model X、2組百萬現金及10台Gogoro電動機車。「立即開獎專區」還有機會把iPhone16新機及任天堂Switch主機等人氣商品抱回家。而保證有獎的優惠券部分，讓你新的一年吃好喝足。▲▼249元全家春節福袋，袋子回環保袋可重複利用 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝說到福袋當然少不了可愛IP聯名，共有21款限量肖像福袋，最低價399元起，從三麗鷗、吉伊卡哇、動物方城市、唐老鴨、飛天小女警、蝙蝠俠、名偵探柯南等通通都有。商品種類也很多元，有造型行李箱、六角收納箱、雲朵肩背包、絨毛造型包、折疊手推車等，可愛到爆棚。其中，絨毛造型包包有大頭版布丁狗和唐老鴨屁股造型，俏皮模樣背出門保證成為路上亮點焦點。▲▼全家福袋布丁狗絨毛包、吉伊卡哇折疊手推車等21款IP聯名 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝此外，台灣全家也跨海和日本全家合作，推出「FamiCollection日系品牌福袋」，499元就能拿到木村拓哉同款全家襪子、日本今治手帕、Convenience Wear織品之外，還有日本全家人氣零食直送來台，更優惠的是還送超過台幣600元「日本全家商品優惠券」，到日本全家可以免費兌換現做炸雞，限量只有5,000份要搶要快。▲▼全家福袋跨海和日本全家合作 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝跨界聯名福袋同樣話題十足，搭配PQI、野獸國與罐頭豬LuLu等品牌，內容物實用又趣味滿滿。售價599元的3C新春福袋內含多款科技周邊商品，還有機會抽獎空氣清淨機及其他實用大禮；收藏迷則可選799元的野獸國福袋，有機會抽中1:1死侍雕像；而罐頭豬LuLu福袋則限量推出超大尺寸絨毛玩偶。今年的福袋無論是實用性、收藏價值或趣味性，都將帶給消費者一場購物與抽獎的雙重體驗。推薦閱讀： 小七福袋超狂！史努比 Kitty 咖波100款春節福袋 ，獎項曝光。 ▲▼全家罐頭豬LuLu福袋抽超巨大玩偶 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

售價：249元

內容物：隨機提供價值250元的8種組合，並含有一張抽獎券。加碼隨機贈送約250元鮮乳、衛生紙商品兌換卡，最高可獲得總價值約500元商品。

抽獎券：「抽獎專區」、「立即開獎專區」、「異業優惠券」三大獎項專區。

抽獎贈品：

1、抽獎專區：大獎市價約325萬的TESLA Model X電動汽車、2組百萬現金獎項，以及10部市價約7.7萬元的Gogoro VIVA MIX BELT電動機車車款等。



2、立即開獎專區：World Gym一年單點運動會籍、iPhone16新機、含寶可夢紫遊戲片的任天堂Nintendo Switch主機等好禮。



2025全家肖像福袋介紹

399元六角收納箱

大耳狗、三麗鷗、動物方程式、飛天小女警

開賣時間：12/26起陸續開賣，限量5.6萬個

內容物：六角收納箱或雲朵肩背袋、紅包袋2個、資料夾、筆記本

全家專屬抽獎券：內含「抽獎專區」、「立即開獎專區」、「異業優惠券」



399元雲朵肩背袋

款式：布丁狗、美樂蒂、吉伊卡哇、飛天小女警

開賣時間：12/26起陸續開賣，限量5.6萬個

內容物：六角收納箱或雲朵肩背袋、紅包袋2個、資料夾、筆記本

全家專屬抽獎券：內含「抽獎專區」、「立即開獎專區」、「異業優惠券」



499元柯南運動提袋

款式：黑款、紅白款、灰款

開賣時間：12/26陸續開賣，限量3,000個

內容物：運動提袋、零錢小圓包、全家專屬抽獎券



599元

款式：布丁狗造型絨毛包、唐老鴨造型絨毛包、美樂蒂造型存錢筒、飛天小女警造型存錢筒

開賣時間：12/26起陸續開賣，限量3萬個

內容物：造型絨毛包或存錢筒、紅包袋2個、資料夾、筆記本、全家專屬抽獎券



899元折疊手推車

款式：吉伊卡哇、動物方程式

開賣時間：12/26起陸續開賣，限量1.8萬個

內容物：摺疊手推車、紅包袋2個、資料夾、筆記本、全家專屬抽獎券



1499元行李箱

款式：吉伊卡哇、蝙蝠俠、大耳狗、飛天小女警

開賣時間：12/26起陸續開賣，限量1.1萬個

內容說明：24吋行李箱、紅包袋2個、資料夾、筆記本、全家專屬抽獎券



全家品牌聯名福袋介紹

2025 PQI 3C新春福袋

售價：599元

開賣時間：12/26陸續開賣，限量9,000個

內容物：

全家專屬抽獎券、5組3C週邊商品(充電器、線材、耳機、LED燈、行動電源、磁吸無線車架、手機掛繩、收納包)



2025年全家蛇年大吉福袋

售價：799元

開賣時間：12/26陸續開賣，野獸國獨家聯名，限量1萬個

內容物：全家專屬抽獎券、3寸公仔(價值399元)、4寸公仔(價值399-599元)、禮品(絨毛/化妝包/摺疊傘/鑰匙圈/文具禮品)(價值299-699元)、小禮品(鑰匙圈/文具禮品/胸章/迴力車)(價值99-299元)、IP授權口罩(價值89元)



罐頭豬LuLu豬事蘋安限定福袋

售價：850元

開賣時間：12/26陸續開賣，限量8,000個

內容物：全家專屬抽獎券、絨毛玩偶、全通路獨家隱藏版商品、精選盲盒



2025可愛授權小物福袋

售價：399元

開賣時間：12/26陸續開賣，限量6,000個

內容物：全家專屬抽獎券、13組實用迪士尼文創周邊小物（迪士尼IP文創周邊、文具、鑰匙圈、零錢包…等。

