小七福袋只有更狂！過年到就是要搶福袋、拼手氣，這次7-ELEVEN為了迎接2025春節過年，破天荒的推出100款春節限量福袋、驚喜包，有大家最愛的Hello Kitty、航海王、哆啦A夢等等12大可愛IP福袋，帶來獨家限定實用周邊商品。此外，購買福袋還能參加抽獎，有機會獲得瑪莎拉蒂休旅車、金塊、MLB東京開幕戰豪華之旅等高額獎品，新年好運不容錯過。



▲▼小七福袋、驚喜包超過100款超值推薦 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



2025年7-ELEVEN開運福袋、驚喜包

20257-ELEVEN開運福袋、驚喜包價位共有六種，分別是499、699、1,299、1,499、1,699、1,888元，每一個價位都有人氣IP坐鎮，從Hello Kitty、KUROMI、史努比、咖波、小熊維尼、奇奇蒂蒂、米奇、航海王、排球少年、哆啦A夢、蠟筆小新、OPEN將全都有，可愛爆棚。▲▼小七開運福袋、驚喜包價位共有六種 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝福袋內容包含實用托特包、折疊收納旅行袋、石墨烯被、提袋、暖手枕、公仔存錢筒等實用商品，不僅是款式和組合多到讓人選擇障礙發作之外，每一款還附贈超值優惠券，其市價超過5,000元，指定價位福袋還免費送一杯星巴克喝，根本是買到賺到。▲▼小七福袋、驚喜包有Hello Kitty、史努比、咖波、小熊維尼、奇奇蒂蒂、米奇等周邊 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝而7-ELEVEN驚喜包也將全面開賣，推出哆啦A夢與蠟筆小新兩大系列驚喜商品，各自包含1888元的Traveler's Choice 28吋經典或線條防撞行李箱，隨箱附贈6組抽獎序號；還有1699元的Giaretti 珈樂堤11L微電腦氣炸烤箱，附5組抽獎序號；以及1499元的Giaretti 珈樂堤IH觸控變頻電磁爐，附4組抽獎序號。▲▼小七驚喜包主打哆啦A夢與蠟筆小新/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝OPENPOINT APP限定驚喜包超值登場！共推出29款精選商品，涵蓋法國LE CREUSET、膳魔師、美國康寧餐具、法國特福等知名品牌。無論是999元的LE CREUSET瓷器餐具三件組、899元的康寧28CM深炒鍋組，還是5399元的ACER Iconia Tab P10平板電腦，均享超低折扣，最低下殺2折起。每款驚喜包均附贈跨品牌優惠券及抽獎序號，讓你輕鬆入手高CP值精品還能參加抽獎，滿足日常所需又超值划算。▲▼小七OPENPOINT APP限定驚喜包文青廚具必買 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝APP線上福袋也驚喜推出肖像限定款，6種組合選擇讓收藏控直呼必收。999元排球少年限定組包含日向翔陽、影山飛雄、孤爪研磨、及川徹等4款角色，每款內含手提袋、冰壩杯、暖手枕與壓克力磁吸相框立牌。野獸國公仔福袋超萌登場，599元「史努比旺公仔財福袋」隨機附3款可愛Snoopy系列公仔；699元「蛇prise福袋」則加入史迪奇存錢筒、MEA公仔、BT21口罩，更有機會抽中限定款紅紫色三眼怪。推薦閱讀： 全家春節禮盒超萌！史努比 酷洛米 布丁狗造型禮盒，超過200款買不完。 ▲▼小七野獸國福袋/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

開賣日期：

開運福袋、驚喜包於2025年1月1日00:00全台門市現貨開賣

OPENPOINT APP限定款於2025年1月1日早上11:00 OPENPOINT APP開賣、門市付款

抽獎獎項：

開運福袋、OPENPOINT APP限定款抽獎獎項

頭獎: 2名瑪莎拉蒂Grecale GT跑旅 (市售價348萬元/每台)

貳獎: 1名鎮金店10兩金條(市售價110萬元)

參獎: 5名統一7-ELEVEN獅棒球英雄親筆簽名球(每顆球含陳傑憲、邱智呈、林安可、潘傑楷、郭俊麟、林岳平、高志綱7大英雄球員親筆簽名)

特別獎:4組美國大聯盟道奇小熊日本東京開幕戰豪華之旅(1組2名，每組價值超過36萬元)



驚喜包抽獎獎項

哆啦A夢款抽獎獎項: 抽5名哆啦A夢財神金飾(價值13,750元)，合計超過7萬元

蠟筆小新款抽獎獎項: 5名2萬點OPENPOINT點數，合計總價10萬元

品牌優惠券:每款福袋、驚喜包皆附有一組優惠券，說明如下:

499、699元福袋皆享有總價值5,000元的跨品牌通路優惠券，像是肯德基10顆蛋塔+7塊雞桶549元(現賺404元)、金咕燒肉內用送海鮮組+霜降和牛(現賺814元)、WEMO輸入序號3趟免費騎、蝦皮商城優惠券499折25元(現賺25元)等，除此之外還有時下最夯品牌加入共襄盛舉，包含：12mini、必勝客、原燒、肉次方、Airwaves、Extra口香糖、蝦皮、LINEGO、聖德科斯等，提供超過30組優惠券。



1,299、1,499、1,699、1,888元福袋除了提供超過30組優惠券外，加碼贈送星巴克咖啡免費招待券(現賺95元)、海昌買1送1優惠券(最高現賺399元)、漢堡王組合餐優惠券(現賺99元)、聖德科斯堅果買一送一優惠券(現賺280元)等價值近千元的加碼優惠券。



小七外送平台訂購福袋優惠

foodomo：1月1日至1月31日止，平台上購買7-ELEVEN福袋、驚喜包，滿199元享95折優惠，單筆最高折100元，每戶限贈3次，贈完為止。



foodpanda：1月2日至1月8日，平台上購買7-ELEVEN福袋、驚喜包，滿499元輸入 「蛇年超商福袋」折扣碼享滿88折優惠，數量有限，贈完為止。



小七開運福袋(7-ELEVEN門市現貨開賣，共67款選擇)

499元

共21款選擇，每款附贈1組跨品牌優惠券、1組抽獎序號抽福袋獎。

1、潮麻拼接手提袋+提把冰壩杯：有Hello Kitty、KUROMI、史努比、咖波、小熊維尼、米奇。



2、28L摺疊收納旅行袋+可微波不鏽鋼餐盒：分別為Hello Kitty、KUROMI、史努比、咖波、米奇、奇奇蒂蒂等6款。



3、羊羔毛肩背手提包+提把冰壩杯：有奇奇蒂蒂、米奇等2款。



4、羊羔毛肩背手提包+可微波不鏽鋼餐盒：小熊維尼款。



5、排球少年限定款：共6種組合選擇，分別為烏野、音駒、青葉城西、梟谷、稻荷崎、白鳥澤，每種組合內含提袋、冷水瓶、短門簾、透明小包。



699元

共16款選擇，每款附贈1組跨品牌優惠券、2組抽獎序號抽福袋獎。

1、輕量托特包+絨毛造型手機背夾:推出7種IP選擇，分別為Hello Kitty、KUROMI、史努比、咖波、小熊維尼、米奇、奇奇蒂蒂。



2、石墨烯被:推出8種IP選擇，分別為Hello Kitty、KUROMI、史努比、咖波、小熊維尼、米奇、奇奇蒂蒂、航海王。



3、OPEN將限定款:共1種組合選擇，內含OPEN!好運福箱(尺寸約寬43.8x深29x高23.5cm)、OPEN!輕量三折晴雨傘 (粉紅、粉黃兩種顏色隨機出貨1款)，還有OPEN將包裝設計的零食組合(卡迪那德州薯條OPEN甜燒海苔、卡迪那寶卡卡OPEN!田園野菜口味、可樂果Mini OPEN! 香脆麵口味)。



1299元

共4款選擇，每款附贈1組跨品牌優惠券、3組抽獎序號抽福袋獎。

1、造型公仔存錢筒+三層推車:推出2種IP選擇，分別為Hello Kitty、KUROMI。

2、造型公仔存錢筒+多功能摺疊拉箱車:推出2種選擇，分別為魯夫款、喬巴款。



1499元

共7款選擇，每款附贈1組跨品牌優惠券、4組抽獎序號抽福袋獎。

1、Giaretti 珈樂堤 IH觸控變頻電磁爐:推出7種IP選擇，分別為Hello Kitty、KUROMI、史努比、咖波、小熊維尼、奇奇蒂蒂、米奇。



1699元

共7款選擇，每款附贈1組跨品牌優惠券、5組抽獎序號抽福袋獎。



1、Giaretti 珈樂堤 11L微電腦氣炸烤箱:推出7種IP選擇，分別為Hello Kitty、KUROMI、史努比、咖波、小熊維尼、奇奇蒂蒂、米奇。



1888元

共12款選擇，每款附贈1組跨品牌優惠券、6組抽獎序號抽福袋獎。

1、Traveler's Choice 28吋經典行李箱: 推出5種IP選擇，分別為Hello Kitty、KUROMI、史努比、小熊維尼、米奇。

2、Traveler's Choice 28吋線條防撞行李箱:推出7種IP選擇，分別為Hello Kitty、KUROMI、史努比、咖波、小熊維尼、奇奇蒂蒂、米奇。



小七驚喜包(7-ELEVEN門市現貨開賣，共6款選擇)

哆啦A夢系列

1888元2種選擇，分別為Traveler's Choice 28吋經典行李箱、Traveler's Choice 28吋線條防撞行李箱，每款皆附6組抽獎序號抽指定專屬獎項。



蠟筆小新系列

1888元2種選擇，分別為Traveler's Choice 28吋經典行李箱、Traveler's Choice 28吋線條防撞行李箱，每款皆附6組抽獎序號抽指定專屬獎項。



1699元1種選擇，為Giaretti 珈樂堤 11L微電腦氣炸烤箱每款皆附5組抽獎序號抽指定專屬獎項。推出1499元1種選擇，為Giaretti 珈樂堤 IH觸控變頻電磁爐，每款皆附4組抽獎序號抽指定專屬獎項。



小七OPENPOINT APP限定款福袋(共29款選擇)

1、法國LE CREUSET：共6款組合選擇，每款皆附贈1組跨品牌優惠券。

999元瓷器餐具三件組：顏色隨機出貨，內附19cm圓盤、馬克杯、韓式飯碗各1個。，每款皆附3組抽獎序號抽指定專屬獎項。



1,999元20CM琺瑯便利湯鍋三件組:共有5種色系組合選擇，分別為櫻桃紅、火焰橘、亮粉、海岸藍、薄荷綠，每組內附琺瑯便利湯鍋20cm、B鏟杓、韓式飯碗各1個，每款皆附5組抽獎序號抽指定專屬獎項。



2、美國康寧餐具:共2款組合選擇，每款皆附贈1組跨品牌優惠券。

899元28CM不沾含蓋深炒鍋組: 內附28cm炒鍋、廚用剪刀，每款皆附3組抽獎序號抽指定專屬獎項。



1,699元艾菲爾不沾雙鍋四件組: 內附 20cm雙耳湯鍋、28cm平煎鍋、主廚刀、萬用刀，每款皆附5組抽獎序號抽指定專屬獎項。



3、法國特福：共2款組合選擇，每款皆附贈1組跨品牌優惠券。

699元福袋法國特福24CM不沾雙耳含蓋湯鍋:抹茶綠色系，每款皆附2組抽獎序號抽指定專屬獎項。

1299元福袋法國特福星耀系列不沾三件組: 時尚玫瑰金色系，內附28cm深炒鍋、平底鍋24cm、鍋鏟，每款皆附3組抽獎序號抽指定專屬獎項。



4、膳魔師：共4款組合選擇，每款皆附贈1組跨品牌優惠券。

1299元福袋膳魔師可拆把手不沾鍋具五件組:內附28cm平底鍋、20cm平底鍋、18cm湯鍋、18cm鍋蓋、可拆式把手，每款皆附3組抽獎序號抽指定專屬獎項。



1299元福袋膳魔師雙耳壓鑄鴛鴦火鍋三件組: 共有3種色系組合選擇，分別為豐饒紅、蜜糖奶、香草白，內附28cm鴛鴦鍋、25L保冷袋、廚房剪刀，每款皆附3組抽獎序號抽指定專屬獎項。



5、韓國Lacuzin：共3款選擇，每款皆附贈1組跨品牌優惠券。

899元福袋Lacuzin輕量多功能手持變速攪拌器: 內附800ml量杯、打蛋器、攪肉杯、不鏽鋼攪棒含刀片、上蓋，每款皆附3組抽獎序號抽指定專屬獎項。



699元福袋 Lacuzin雙層多功能隨行電蒸鍋: 每款皆附2組抽獎序號抽指定專屬獎項。



1599元福Lacuzin袋智能萬用電子鍋: 每款皆附5組抽獎序號抽指定專屬獎項。



6、LaPO：共3款選擇，每款皆附贈1組跨品牌優惠券，每款皆附4組抽獎序號抽指定專屬獎項。

1399元福袋LAPO多功能無線充行動電源:共有3款選擇，分別為奶茶色款、紫色款、灰色款。



7、ACER：共1款選擇，每款皆附贈1組跨品牌優惠券，每款皆附6組抽獎序號抽指定專屬獎項。

5399元福袋ACER iconia Tab P10平板電腦



小七肖像限定款福袋

6種組合選擇，每款皆附贈1組跨品牌優惠券。

1、999元排球少年限定組：共4款選擇，每款附贈1組跨品牌優惠券、3組抽獎序號抽福袋獎，分別為日向翔陽、影山飛雄、孤爪研磨、及川徹，每種選擇內含手提袋、冰壩杯、暖手枕、壓克力磁吸相框立牌。



2、野獸國公仔限定福袋：共2種組合選擇，每款附贈1組跨品牌優惠券、2組抽獎序號抽福袋獎

599元「2025年史努比旺公仔財福袋」：內含3超可愛的圓滾滾Snoopy系列公仔。



699元「2025年蛇prise福袋」：史迪奇存錢筒、MEA公仔與BT21口罩，還有10%的抽獎機率抽中限定款紅紫色晚霞三眼怪。



注意事項：開運福袋、驚喜包、OPENPOINT APP限定款皆屬限量商品，售完為止，活動商品及其他未盡事宜，請依7-ELEVEN官網公告為主。