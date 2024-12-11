全家這次春節禮盒超可愛，史努比、布丁狗、酷洛米鐵粉都衝動想買！為了迎接新年到來，全家提前幫大家準備超過200款春節禮盒，以「Let’s Café嚴選」、「可愛肖像」與「旅行風格」三大主題為出發，從甜點、零食、堅果補品及IP周邊等各種送禮需求都能滿足。其中可愛IP限定禮盒更是有史努比、酷洛米、布丁狗和航海王等坐鎮，讓粉絲經過樓下全家就忍不住買回家收藏。



▲▼全家春節禮盒史努比、布丁狗等療癒系列必買/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



全家Let’s Café、私品茶春節禮盒推薦

可愛無極限的全家春節禮盒，首推限量又限定的「布丁狗福蛇蜜糖造型桶」，結合蛇年的意象下次要買到可能要等12年後。而航海王部分則是有「魯夫拍拍燈禮盒」、「索隆寶藏箱存錢筒禮盒」皆是Ｑ版造型，陪伴大家過好日子。▲▼全家春節禮盒航海王、酷洛米系列/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝另外，阿比看到會尖叫的史努比造型禮盒系列更是必搶款，附上福義軒特濃牛奶餅的「史努比存錢筒禮盒」，以棒球勁裝亮相；「歐拉夫置物桶焦糖爆米花」則是呆萌可愛。過年必吃的堅果系列，則是有「維尼造型蜂蜜罐堅果禮盒」，內含超涮嘴的蜜汁腰果，陪你開心過年。還有「酷洛米KU花瓣旋轉收納盤」、「酷洛米愛的邱比特米果手提行李箱」等，是大小朋友都會愛的限定款。▲▼全家春節禮盒史努比、維尼造型禮盒/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝針對春節旅遊需求，「全家」推出多款旅行周邊與主題禮盒。BT21防水底片相機結合可愛棉花糖成為戶外活動的話題商品，而巨型撲克牌爆米花則是露營出遊的必備良伴。日系甜點愛好者還可選購來自日本百年老店的可可夾心餅乾與燒果子禮盒，不需出國也能體驗日本風味。此外，長榮航空商務艙堅果禮盒等機上限定商品，也為禮品選擇增添多元化。▲▼全家春節禮盒推薦BT21防水底片相機、日本伴手禮餅乾/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝一向大受歡迎的全家Let’s Café禮盒系列，今年首度和日本No.1泡芙品牌beard papa’s，推出「咖啡濃餡卡士達蛋捲禮盒」，濃郁咖啡香與卡士達內餡完美融合，值得細細品味。此外還有濾掛咖啡與綜合茶葉禮盒等多款選擇，讓糕餅控與茶飲愛好者都能找到滿意選品。推薦閱讀： 迪士尼郵輪玩起來！KKday開賣迪士尼探險號 迪士尼海上雲霄飛車嗨翻。 ▲全家春節Let’s Café蛋捲禮盒/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

Let's Café x beard papa’s咖啡濃餡卡士達蛋捲禮盒<全通路獨家> 439元

Let's Café果悅酥香禮盒 499元

Let's Café濾掛咖啡禮盒 399元

私品茶巡禮 綜合禮盒 790元

Let's Café海鹽奶油曲奇禮盒 499元

Let's Café鐵觀音曲奇禮盒 499元

Let's Café手作鮮乳蛋捲禮盒 399元

Let's Café濃粹可可雪茄捲禮盒 399元

Let's Café花生濃餡蛋捲禮盒 399元



全家聯名春節禮盒推薦

布丁狗福蛇蜜糖造型桶(附贈蛇紋貼紙、水果軟糖)<全通路獨家> 1490元

魯夫拍拍燈禮盒(附贈USB充電線、風味棒棒糖)<便利商店獨家> 990元

索隆寶藏箱存錢筒禮盒(附贈可可牛奶酥餅)<便利商店獨家> 990元

史努比存錢筒禮盒(附贈福義軒特濃牛奶餅)<便利商店獨家> 990元

歐拉夫置物桶焦糖爆米花(附贈焦糖爆米花x2)<全通路獨家> 599元

史努比奶油曲奇餅乾禮盒<全通路獨家> 519元

史努比葡式曲奇餅乾禮盒<全通路獨家> 629元

史努比迷你蛋卷禮盒<全通路獨家> 399元

維尼造型蜂蜜罐堅果禮盒(附贈蜜汁腰果)<便利商店獨家> 599元

小熊維尼丹麥禮盒<便利商店獨家> 329元

酷洛米KU花瓣旋轉收納盤(附贈綜合水果軟糖)<全通路獨家> 399元

酷洛米愛的邱比特米果手提行李箱(附贈綜合米果x12)<便利商店獨家> 499元

樂連連洋芋片三麗鷗陶瓷碗歡樂箱(附贈樂連連洋芋片原味*1+雞汁*2)<便利商店獨家> 199元

翠果子X KUROMI暢遊世界綜合米果(12包入)<12/16起全通路獨家> 149元



全家春節旅遊風格禮盒

BT21防水底片相機棉花糖組(附贈12張底片、棉花糖)<全通路獨家> 799元

BT21巨大撲克牌焦糖爆米花(附贈焦糖爆米花x2)<全通路獨家> 499元

BT21抱枕毛毯軟糖組(附贈QQ軟糖x10)<全通路獨家> 599元

蠟筆小新旅行禮盒(附贈脆燒巧克力x5、脆燒海苔x5)<便利商店獨家> 399元

長榮航空吉果樂-機上經濟艙米果(30包入)<全通路獨家> 279元

長榮航空吉果樂-機上商務艙綜合堅果(20包入)<全通路獨家> 499元

Colombin燒果子禮盒(可可口味)<便利商店獨家> 599元

Colombin綜合可可夾心餅乾禮盒<便利商店獨家> 599元

Colombin 金(魚虎)可可薄餅禮盒<便利商店獨家> 599元

天乃屋 歌舞伎揚仙貝禮盒<便利商店獨家> 399元