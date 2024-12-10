迪士尼郵輪探險號，大人小孩都要衝了！最夯郵輪話題「迪士尼探險號」12/10起在KKday強勢開賣，本次迪士尼郵輪結合漫威與皮克斯主題，更打造全球最長海上雲霄飛車，讓許多粉絲搶先登記、準備帶著大小朋友一起衝。此外，2025暑假更主打名人郵輪多條航線、地中海榮耀號五天四夜，安排暑假旅遊都先搶起來。



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▲▼KKday迪士尼郵輪 迪士尼探險號行程推薦 / KKday提供、WalkerLand窩客島整理



KKday迪士尼郵輪 行程推薦

「迪士尼探險號」將於2025年12月15日首航，KKday 12/10正式開賣，早在開賣之前就吸引萬名粉絲搶先登記。這艘迪士尼遊輪以七大主題區域為特色，還融合漫威與皮克斯元素，提供沉浸式主題餐廳及豐富娛樂設施，最大亮點更是全球最長的「海上雲霄飛車」，讓大人小孩都能玩到不想下船。艙房則從15,612元起，最高級套房售價53,744元，搭配迪士尼奇幻風格設計，讓大小朋友、迪士尼鐵粉都準備衝了。▲▼KKday迪士尼郵輪 迪士尼探險號 海上雲霄飛車必拍 / KKday提供、WalkerLand窩客島整理除了迪士尼遊輪之外，KKday也針對郵輪話題，推薦地中海榮耀號行程，包含基隆出發、東京下船行程，五天四夜售價45,800元起，另有東京登船、基隆下船行程，限量優惠16,800元起。船上提供12間餐廳與20間酒吧，還打造樂高海上樂園、倫敦大劇院與水上樂園等設施，無論親子旅遊或好友出行都非常適合。▲KKday迪士尼郵輪 地中海榮耀號行程推薦 / KKday提供、WalkerLand窩客島整理明年暑假，KKday推出名人郵輪多條熱門航線，深受粉絲青睞。推薦「名人郵輪千禧號」橫濱出發，探索日本多地，售價52,111元起；「名人郵輪愛極號」從西雅圖啟航，玩遍阿拉斯加八天七夜，售價41,624元起。歐洲地中海愛好者也可選擇「名人郵輪無極號」與「名人郵輪海極號」，沿途造訪聖托里尼、土耳其與拿波里等地，售價55,000元起，並享受米其林主廚設計餐點及百老匯歌舞劇，讓粉絲在海上盡享奢華體驗。▲KKday郵輪行程推薦 名人郵輪千禧號 名人郵輪愛極號 / KKday提供、WalkerLand窩客島整理

迪士尼郵輪 | 迪士尼探險號（Disney Adventure）｜3、4 晚行程

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地中海榮耀號 MSC Bellissima | 4/ 5天海上假期 | 東京登船 or 基隆登船

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名人郵輪千禧號 Celebrity Millennium | 日本航線 | 東京橫濱登船

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