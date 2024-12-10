出國玩先搶雙12機票買一送一！一年一度最後一場狂歡購物節「雙12」即將到來，各家紛紛祭出超狂優惠，就連旅天下也推出日本、韓國和東南雅機票買一送一超級驚喜價，最便宜一個人三千不到就能飛出國玩。還加碼贈送JetFi eSIM流量等好禮，小資族2025年出國玩就先搶旅天下雙12優惠。



▲▼日本、韓國機票買一送一先到旅天下搶雙12優惠 / 旅天下提供、WalkerLand窩客島整理



旅天下雙12優惠

將於12/12早上九點於旅天下官網和全台門市同步開跑的雙12優惠，祭出機票買一送一、機加酒自由行與一口價團體旅遊三大優惠。其中，大家最期待的機票買一送一部分，包括「韓國釜山大邱5日」只要4,888元起，「日本花卷5日」和「越南富國島5日」則分別10,999元起與9,998元起。無論是日韓還是想去東南亞避冬，都可以趁機票優惠出發去。▲日本、韓國機票買一送一雙12優惠/ 旅天下提供、WalkerLand窩客島整理也針對自由行旅客推出機加酒多種方案優惠，沖繩、東京、大阪等地的5日優惠，含稅僅12,122元起，讓你玩得盡興也住得舒心。若是團體旅遊愛好者，則是推出第二人免費超殺優惠，不論是日本的「東京迪士尼.富士山6日」、「大阪環球影城.清水寺5日」，還是泰國的「鄭王廟泰服體驗.暹邏灣5＋1日」和馬來西亞沙巴的豪華行程，每人最低只要16,900元起。搭配溫泉住宿、特色美景，無論踏雪、賞花還是度假，都是超值選擇。▲旅天下雙12優惠團體旅遊第二人免費超殺優惠 / 旅天下提供、WalkerLand窩客島整理此外，旅天下主打「一口價」專案，像是「北海道函館洞爺湖雙溫泉5日」每人僅21,212元起，感受日式溫泉與壯麗雪景。「韓國釜邱蔚三城5日」更以11,212元起的超殺價，帶你走訪釜山、大邱及蔚山三大城市。各種優惠僅限雙12當日，下訂即可享最低價，錯過再等一年。推薦閱讀：▲旅天下雙12優惠一口價11,212元 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

機票買一送一：韓國釜山大邱4,888元起、日本花卷10,999元起、越南富國島、9,998元起

機加酒自由行：沖繩、東京、大阪5日含稅12,122元起

團體旅遊買一送一：最低16,900元起享日本、泰國豪華行程

一口價特惠：日本東北樹冰、北海道賞櫻每人21,212元起；韓國釜邱蔚三城5日11,212元起。

12/12當日下單贈JetFi eSIM體驗 序號抽iPhone和現金禮券