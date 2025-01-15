婆媽最愛搶的全聯福袋來了！每年大年初一就是要先到全聯搶福袋的婆媽、小資族快看過來，2025全聯攜手大潤發推出6款春節福袋，售價、內容物還有大家最期待的獎項攻略，窩客島幫大家整理好攻略，總價值超過1,200萬元的獎項等大家來拼手氣、中大獎，其中最大獎為5台豪華電動車，包括2台PORSCHE Macan EV及3台LUXGEN純電休旅車，在農曆過年期間就到全聯討個好彩頭。



▲▼2025全聯福袋、福箱過年初一開賣 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



2025全聯、大潤發福袋、福箱

全聯蛇年福袋再掀購物熱潮，大獎規模為史上最大送出5台豪華電動車，刷新零售通路福袋紀錄。還有中華航空的台北-帛琉/峴港/宿霧，讓大家不僅有機會把開豪車開回家，更有機會飛出國渡假。福袋與福箱將於大年初一早上9點在全聯、大潤發實體門市限量販售，小時達則於10點同步開賣，為新年增添驚喜與期待。▲▼2025全聯福袋最大獎有5台豪華電動車 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝2025全聯、大潤發共同推出4款福袋和2款福箱，每年必搶的福利熊生肖福袋「福利熊蛇年生肖福袋」，變裝成蛇造型的福利熊娃娃中藏有食用購物袋，在新的一年陪大家大買特買。並附贈福利熊周邊小物、衛生紙、飲料、洗衣霸等實用小物之外，還有總價值超過1,550元新春大禮包優惠券優惠再加碼，有宜蘭傳藝免費入園券、麗寶樂園門票優惠券、萬國通路商品券等，等於買到賺到。全台限量只有110,000個，只要300元就能擁有要用搶的。▲▼2025全聯福袋最便宜300元入手蛇年福利熊福袋 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝另有，還有三款北歐精品的bodum系列福袋組合，包括保溫瓶、鬆餅機和美式濾滴咖啡機，售價從680元、980元兩個，最多可以獲得4組抽獎序號，中獎機會翻倍。而全聯這次的福箱再度和萬國通路獨家合作推出限定行李箱，以不到3折的價格入手「9R1 JETSTREAM細鋁框箱28吋」，有新品藍、亮銀河紅兩款，不僅有各種零食居家小物，抽獎序號更高達17組。▲▼2025全聯福袋還有北歐精品的bodum小家電、萬國通路行李箱 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝值得一提的是，福利熊春節限定商品也加入搶購行列，四款春節商品如春聯、門神組及紅包袋，皆可用福利點數免費兌換，帶來濃濃年味。此外，福利熊10週年生日活動更加碼推出抽獎好禮，喜歡福利熊的粉絲可以趁這次活動入手滿滿周邊。春節期間，回娘家或送禮也能用全聯推出的多款超值禮盒表心意，讓新年更加歡樂。推薦閱讀： 百貨福袋線上就能搶！京站福袋開賣時間 獎項一次看，送日本機票。 ▲2025全聯福利熊春節周邊商品 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

開賣時間：2025/1/29大年初一早上9：00開賣、全聯小時達福袋 2025/1/29大年初一早上10:00開賣。

福袋、福箱品項售價：



300元福袋 福利熊蛇年生肖偶袋

限量：全台限量110,000個

內容物：

福利熊夾鏈袋組（生肖偶袋獨家）、福利熊1,000片益智拼圖（5款隨機出貨）、蛇年紅包袋5入（2 款隨機出貨）＋新春大禮包（含宜蘭傳藝門票兌換券）、舒潔3層極厚韌抽取衛生紙100抽、蒲公英環保三層抽取式衛生紙便利包 110抽、悅氏熟成無糖紅茶 550ml、一匙靈極效洗衣霸7入或天地合補金盞花葉黃素凍2入（此2款隨機出貨）、抽獎序號 1組



680元福袋 bodum哥本哈根保溫瓶1.1L-紅

限量：全台限量25,000個

內容物：

福利熊1,000片益智拼圖（5 款隨機出貨）、新春大禮包（含宜蘭傳藝門票兌換券）、舒潔3層極厚韌抽取衛生紙100抽、春風一秒抽三層厚手廚房紙巾80抽、橘子工坊天然制菌去味洗衣膠囊2入、悅氏熟成無糖紅茶 550ml、品客洋芋片-名古屋手羽先風味 53g、抽獎序號3組



980元福袋 bodum 鬆餅機-紅

限量：全台限量7,060個

內容物：

福利熊1,000片益智拼圖（5款隨機出貨）、新春大禮包（含宜蘭傳藝門票兌換券）、舒潔3層極厚韌抽取衛生紙100抽、春風一秒抽三層厚手廚房紙巾80抽、橘子工坊天然制菌去味洗衣膠囊2入、悅氏熟成無糖紅茶 550ml、抽獎序號 4組



980元福袋 bodum 美式濾滴咖啡機

限量：全台限量11,000個

品項：福利熊 1,000片益智拼圖（5款隨機出貨）、新春大禮包（含宜蘭傳藝門票兌換券）、舒潔3 層極厚韌抽取衛生紙100抽、春風一秒抽三層厚手廚房紙巾80抽、橘子工坊天然制菌去味洗衣膠囊2入、悅氏熟成無糖紅茶 550ml、品客洋芋片-名古屋手羽先風味 53g、抽獎序號 4組



4,900 元福箱 萬國通路9R1 JETSTREAM細鋁框箱28吋新品藍

限量：全台限量3,000個（全聯、大潤發門市獨家販售）

內容物：

福利熊 1,000片益智拼圖（5 款隨機出貨）、福利熊紅包袋5入（2款隨機出貨）＋新春大禮包（含宜蘭傳藝門票兌換券）、舒潔 3 層極厚韌抽取衛生紙 100抽*2包、春風一秒抽三層厚手廚房紙巾 80抽*2包、橘子工坊天然制菌去味洗衣膠囊2入*2包、悅氏熟成無糖紅茶 550ml、抽獎序號 17組



4,900元福箱 萬國通路9R1 JETSTREAM細鋁框箱28吋亮銀河紅

限量：全台限量2,000個（全聯、大潤發門市獨家販售）

內容物：福利熊 1,000片益智拼圖（5 款隨機出貨）、福利熊紅包袋5入（2款隨機出貨）＋新春大禮包（含宜蘭傳藝門票兌換券）、舒潔 3 層極厚韌抽取衛生紙 100抽*2包、春風一秒抽三層厚手廚房紙巾 80抽*2包、橘子工坊天然制菌去味洗衣膠囊2入*2包、悅氏熟成無糖紅茶 550ml、抽獎序號 17組。