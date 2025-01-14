百貨福袋先搶京站！2025小龍年農曆春節即將到來，對於小資族來說過年到就是要買福袋、拼手氣，看能不能把大獎抱回家過好年。這次，京站時尚廣場推出「蛇舞新春京喜到」系列活動，帶來總價值超過百萬元的驚喜大獎，分為線上限量「財蛇福袋」抽獎與初一限定「金蛇旺旺吉祥到」紅包牆活動，最大獎日本雙人機票、白金鑽戒等你帶回家。



▲京站財蛇福袋 線上、線下都有抽/ 京站 提供、WalkerLand窩客島整理



即日起至1月31日，京站推出線上「財蛇福袋」活動，只需單筆消費滿888元，Q卡會員即可在APP參加抽獎。福袋總計3,000份，包含九州雙人來回機票、京站商品券及點數加碼等豐富好禮，機會人人有。頭獎限定3份，價值高達26,000元，讓人心動不已。會員每日可兌換一次抽獎機會，讓顧客在消費中感受更多驚喜與收穫。



▲京站財蛇福袋最大獎送九州雙人來回機票/ 京站 提供、WalkerLand窩客島整理

京站春節財蛇福袋

活動時間：即日起至1月31日

活動辦法：Q卡友單筆消費滿888元可於APP參加線上福袋抽獎（每會員每日限兌換乙次）。

獎項內容（總計3,000份）：

頭獎：日本九州雙人來回機票＋點數8倍券（市價26,000元，限量3份）

二獎：京站888元商品贈券＋點數8倍券（限量2份）

三獎：京站588元商品贈券＋點數8倍券（限量5份）

四獎：京站188元商品贈券＋點數8倍券（限量70份）

五獎：京站88元商品贈券＋點數8倍券（限量650份）

六獎：京站88點＋點數8倍券（限量2,270份）



京站春節紅包牆活動

活動日期：1月29日（大年初一）

活動內容：即日起至28日期間，Q卡友單筆消費滿3,000元至APP【優惠兌換】區兌換電子抽獎憑證（每人每卡限參加乙次，限量300包）。於1/29現場核銷電子憑證後開始發放號碼牌，13:30活動開始將依號碼牌順序抽紅包。



豪華獎項包含：

招財進寶獎

Festaria 50分白金鑽戒（價值185,000元，1名）

Q點5,000點（價值2,150元，3名）

京站時尚廣場商品禮券100元（280名）



前程似錦獎

Vmoto F01電動機車（價值79,900元，1名）

東京雙人來回機票（價值46,626元，1名）

首爾雙人來回機票（價值34,000元，1名）

捷安特PakAway Disc腳踏車（價值13,800元，1名）

奧莉薇閣行李箱組（價值10,496元，1名）

君品酒店雅緻客房雙人住宿券（價值6,584元，1名）



福滿安康獎

SAMSUNG Galaxy Z Flip6（價值34,900元，1名）

Masse循環律動機（價值24,800元，3名）

日本KOIZUMI負離子吹風機（價值6,290元，3名）

ible頸掛式負離子清淨機（價值4,980元，3名）



京站春節 點數變現金優惠

活動時間：即日起至2月2日

活動內容：

台北店全館單筆消費滿3,000元，可用30點Q點現抵300元。

小碧潭店指定櫃位消費滿2,500元，可用25點Q點現抵250元。





京站小碧潭店「金蛇臨門168」

活動時間：即日起至2月5日止

活動內容：Q卡友當日單筆消費滿1,688元即可參加抽獎，有機會獲得1,688元儲值金（共3名）。