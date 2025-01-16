為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 生活娛樂 > PORTER 2025 蛇年福袋與紅包！復古與時尚 好看到讓人想一次買很多個。

PORTER 2025 蛇年福袋與紅包！復古與時尚 好看到讓人想一次買很多個。

2025年菜外帶 福袋 2025福袋 PORTER INTERNATIONAL
2025-01-16 21:15:00 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：PORTER INTERNATIONAL
share
編輯 李維唐

編輯 李維唐

迎接2025年蛇年的到來，知名品牌PORTER INTERNATIONAL推出年度創新宣言「Snake it off」，以大膽設計與經典元素，結合象徵自由與蜿蜒之美的蛇形意象，推出限量蛇年福袋與蛇年紅包袋，並透過滿額贈品與加價購活動，為新春佳節增添時尚與實用兼備的購物體驗。

推薦閱讀：全聯福袋300元搶！6款全聯福袋價錢 獎項必看，過年初一到全聯搶。

▲PORTER 2025 蛇年福袋與紅包 / PORTER INTERNATIONAL提供、WalkerLand窩客島整理

每年的PORTER新春福袋一向引發搶購熱潮，今年的「Snake it off 2025」更將創意設計推向全新高峰。此次福袋設計靈感來自經典遊戲貪食蛇的動態元素，搭配「shake it off」的精神，融合流動線條與蜿蜒姿態，展現蛇的靈動自由，傳遞拋開束縛、擁抱初心的生活態度。主視覺以自然綠色與復古藍色兩大配色展現，象徵自然的活力與經典的時尚感，激勵大眾以積極態度迎接生活挑戰。

▲2025「Snake it off 2025」更將創意設計推向全新高峰 / PORTER INTERNATIONAL提供、WalkerLand窩客島整理



福袋定價3,299元，內含品牌精選袋包與精緻配件，價值超過8,500元至12,000元。不論是實用性還是設計感都讓人驚喜連連，適合送禮或自用，成為新春佳節的時尚代名詞。此次限量福袋將於2025年1月29日起在全台PORTER INTERNATIONAL與ADV_LABEL x PORTER門市正式開賣，數量有限，勢必再掀搶購熱潮。

除福袋外，PORTER同步推出「Snake it off」蛇年紅包袋，為傳統佳節帶來全新設計視野。紅包袋採用節慶主色調紅色為基底，巧妙融入復古藍與自然綠色，形成強烈視覺對比，並搭配三款專屬圖騰設計，將品牌對細節的追求展現無遺。這款紅包袋以簡約而不失趣味的設計風格，成為新春送禮的完美點綴。自2025年1月25日起，凡於PORTER門市或官網消費即可免費獲贈，數量有限，贈完為止。

▲PORTER同步推出「Snake it off」蛇年紅包袋 / PORTER INTERNATIONAL提供、WalkerLand窩客島整理

為滿足近年春節與旅遊熱潮的結合需求，PORTER推出多款與旅行相關的單品，並搭配滿額贈與加價購優惠活動，提供消費者更多選擇。活動期間，單筆消費滿6,000元即可獲贈行李束帶；滿8,000元即贈旅行盥洗包；加價1,250元則可購買日本製牛仔手腕包，活動期間自2025年1月18日至2月16日，數量有限，贈完或售完即止。

▲PORTER推出多款與旅行相關的單品，並搭配滿額贈與加價購優惠活動，提供消費者更多選擇 / PORTER INTERNATIONAL提供、WalkerLand窩客島整理

此外，行李束帶是此次滿額贈品中的一大亮點，以卡其色、灰色和深藍色三種經典色調搭配微立體LOGO緹花設計，展現品牌低調而精緻的風格。不僅實用，更能在旅行中幫助辨識行李，適合各類旅客使用。旅行盥洗包則採用防潑水尼龍紗格子布製作，內部設計細膩，配備折疊式收納功能與掛勾設計，方便旅途中使用。這款盥洗包不僅能妥善收納各類旅行用品，也適合作為日常收納包，黑色與軍綠色的百搭配色更為其增添質感與實用性。

▲行李束帶是此次滿額贈品中的一大亮點，以卡其色、灰色和深藍色三種經典色調搭配微立體LOGO緹花設計 / PORTER INTERNATIONAL提供、WalkerLand窩客島整理

最後，還有加價購的牛仔手腕包以日本製棉質牛仔布為主要材質，具備卓越的耐用性和時尚感。寬敞內部空間與拉鍊夾層設計，滿足都會族群對輕便收納的需求。同時，其一體成形的手腕帶設計提供絕佳攜帶便利，是旅行和日常生活中的理想選擇。PORTER透過「Snake it off」的創意概念與多樣化產品，展現品牌對時尚與實用性的完美融合。此次活動不僅為新春佳節增添濃厚的時尚氛圍，更鼓勵消費者在新的一年以全新視野擁抱生活，創造屬於自己的精彩篇章。

▲加價購的牛仔手腕包以日本製棉質牛仔布為主要材質，具備卓越的耐用性和時尚感 / PORTER INTERNATIONAL提供、WalkerLand窩客島整理

 

 

2025 PORTER 蛇年福袋「Snake it off 2025」

售價：3,299元
內含：價值8,500元至12,000元的品牌精選袋包與配件
設計特色：結合經典遊戲貪食蛇的動態感與蜿蜒線條，主視覺採自然綠色與復古藍色，象徵自由與積極態度。


2025 PORTER 蛇年紅包袋「Snake it off」

贈送條件：2025年1月25日起至PORTER門市或官網消費即可免費獲得（數量有限，贈完為止）
設計特色：以紅、藍、綠三色構成主調，搭配三款專屬圖騰設計，融合時尚與節慶元素。


2025 PORTER 新春優惠

行李束帶（滿額贈品）
滿額條件：單筆消費滿6,000元即可獲贈
設計特色：卡其色、灰色、深藍色三款經典配色，附品牌微立體LOGO緹花設計，適用各種行李箱。

旅行盥洗包（滿額贈品）
滿額條件：單筆消費滿8,000元即可獲贈
設計特色：防潑水尼龍紗格子布材質，內附折疊式收納功能與掛勾設計，推出黑色與軍綠色兩款經典配色。

牛仔手腕包（加價購）
加購條件：單筆消費滿8,000元，加價1,250元即可購得
設計特色：日本製棉質牛仔布材質，具耐用性與大容量內部設計，搭配一體成形手腕帶，兼具實用與潮流。

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#福袋
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
全聯福袋300元搶！6款全聯福袋價錢 獎項必看，過年初一到全聯搶。
 編輯 鄭雅之
萬國通路行李箱新升級！2025必備旅行箱款KK50-2與KK70全解析。
 編輯 李維唐
金色三麥鍋物限定半價！六款驅寒神鍋搶攻金色三麥必吃清單。
 編輯 李維唐
高雄藏粵閣14道經典年菜！高雄人外帶年菜限量佛跳牆預訂再優惠。
 編輯 李維唐
2025年春節限定饗宴「只為這一碗」! 聯名故宮打造食藝特展。
 生活消費中心
推薦商品
keyboard_arrow_up