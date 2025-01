迎接2025年蛇年的到來,知名品牌PORTER INTERNATIONAL推出年度創新宣言「Snake it off」,以大膽設計與經典元素,結合象徵自由與蜿蜒之美的蛇形意象,推出限量蛇年福袋與蛇年紅包袋,並透過滿額贈品與加價購活動,為新春佳節增添時尚與實用兼備的購物體驗。



▲PORTER 2025 蛇年福袋與紅包 / PORTER INTERNATIONAL提供、WalkerLand窩客島整理



每年的PORTER新春福袋一向引發搶購熱潮,今年的「Snake it off 2025」更將創意設計推向全新高峰。此次福袋設計靈感來自經典遊戲貪食蛇的動態元素,搭配「shake it off」的精神,融合流動線條與蜿蜒姿態,展現蛇的靈動自由,傳遞拋開束縛、擁抱初心的生活態度。主視覺以自然綠色與復古藍色兩大配色展現,象徵自然的活力與經典的時尚感,激勵大眾以積極態度迎接生活挑戰。



▲2025「Snake it off 2025」更將創意設計推向全新高峰 / PORTER INTERNATIONAL提供、WalkerLand窩客島整理

福袋定價3,299元,內含品牌精選袋包與精緻配件,價值超過8,500元至12,000元。不論是實用性還是設計感都讓人驚喜連連,適合送禮或自用,成為新春佳節的時尚代名詞。此次限量福袋將於2025年1月29日起在全台PORTER INTERNATIONAL與ADV_LABEL x PORTER門市正式開賣,數量有限,勢必再掀搶購熱潮。除福袋外,PORTER同步推出「Snake it off」蛇年紅包袋,為傳統佳節帶來全新設計視野。紅包袋採用節慶主色調紅色為基底,巧妙融入復古藍與自然綠色,形成強烈視覺對比,並搭配三款專屬圖騰設計,將品牌對細節的追求展現無遺。這款紅包袋以簡約而不失趣味的設計風格,成為新春送禮的完美點綴。自2025年1月25日起,凡於PORTER門市或官網消費即可免費獲贈,數量有限,贈完為止。▲PORTER同步推出「Snake it off」蛇年紅包袋 / PORTER INTERNATIONAL提供、WalkerLand窩客島整理為滿足近年春節與旅遊熱潮的結合需求,PORTER推出多款與旅行相關的單品,並搭配滿額贈與加價購優惠活動,提供消費者更多選擇。活動期間,單筆消費滿6,000元即可獲贈行李束帶;滿8,000元即贈旅行盥洗包;加價1,250元則可購買日本製牛仔手腕包,活動期間自2025年1月18日至2月16日,數量有限,贈完或售完即止。▲PORTER推出多款與旅行相關的單品,並搭配滿額贈與加價購優惠活動,提供消費者更多選擇 / PORTER INTERNATIONAL提供、WalkerLand窩客島整理此外,行李束帶是此次滿額贈品中的一大亮點,以卡其色、灰色和深藍色三種經典色調搭配微立體LOGO緹花設計,展現品牌低調而精緻的風格。不僅實用,更能在旅行中幫助辨識行李,適合各類旅客使用。旅行盥洗包則採用防潑水尼龍紗格子布製作,內部設計細膩,配備折疊式收納功能與掛勾設計,方便旅途中使用。這款盥洗包不僅能妥善收納各類旅行用品,也適合作為日常收納包,黑色與軍綠色的百搭配色更為其增添質感與實用性。▲行李束帶是此次滿額贈品中的一大亮點,以卡其色、灰色和深藍色三種經典色調搭配微立體LOGO緹花設計 / PORTER INTERNATIONAL提供、WalkerLand窩客島整理最後,還有加價購的牛仔手腕包以日本製棉質牛仔布為主要材質,具備卓越的耐用性和時尚感。寬敞內部空間與拉鍊夾層設計,滿足都會族群對輕便收納的需求。同時,其一體成形的手腕帶設計提供絕佳攜帶便利,是旅行和日常生活中的理想選擇。PORTER透過「Snake it off」的創意概念與多樣化產品,展現品牌對時尚與實用性的完美融合。此次活動不僅為新春佳節增添濃厚的時尚氛圍,更鼓勵消費者在新的一年以全新視野擁抱生活,創造屬於自己的精彩篇章。▲加價購的牛仔手腕包以日本製棉質牛仔布為主要材質,具備卓越的耐用性和時尚感 / PORTER INTERNATIONAL提供、WalkerLand窩客島整理

2025 PORTER 蛇年福袋「Snake it off 2025」

售價:3,299元

內含:價值8,500元至12,000元的品牌精選袋包與配件

設計特色:結合經典遊戲貪食蛇的動態感與蜿蜒線條,主視覺採自然綠色與復古藍色,象徵自由與積極態度。



2025 PORTER 蛇年紅包袋「Snake it off」

贈送條件:2025年1月25日起至PORTER門市或官網消費即可免費獲得(數量有限,贈完為止)

設計特色:以紅、藍、綠三色構成主調,搭配三款專屬圖騰設計,融合時尚與節慶元素。



2025 PORTER 新春優惠

行李束帶(滿額贈品)

滿額條件:單筆消費滿6,000元即可獲贈

設計特色:卡其色、灰色、深藍色三款經典配色,附品牌微立體LOGO緹花設計,適用各種行李箱。



旅行盥洗包(滿額贈品)

滿額條件:單筆消費滿8,000元即可獲贈

設計特色:防潑水尼龍紗格子布材質,內附折疊式收納功能與掛勾設計,推出黑色與軍綠色兩款經典配色。



牛仔手腕包(加價購)

加購條件:單筆消費滿8,000元,加價1,250元即可購得

設計特色:日本製棉質牛仔布材質,具耐用性與大容量內部設計,搭配一體成形手腕帶,兼具實用與潮流。