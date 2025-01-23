新春伊始，微風廣場系列館將於2025年1月29日大年初一盛大舉辦迎新春活動，以舞龍舞獅及熱鬧擊鼓為主題，為全新一年拉開序幕。本次活動涵蓋微風廣場、微風信義、微風南山、微風松高、微風南京、微風東岸與微風台北車站，屆時七館同步進行盛典，營造濃厚新春氛圍。





微風廣場董事長廖鎮漢、執行常董岡一郎、策略長廖曉喬、董事長特助張怡玲及執行店長吳正平，將親自參與微風廣場活動，與民眾共同迎接新年的到來。當天現場不僅有熱情洋溢的舞龍舞獅表演，更有可愛的微風熊穿著喜氣服裝登場，分發與北港朝天宮聯名推出的「新春聯名開運禮」。此限量禮品極具吸引力，每館僅限75份，建議民眾提早到場，避免錯過良機。



此外，「靈蛇開運福袋」將於同日上午9點30分，在微風廣場1F維多利亞廣場正式開賣。購買福袋的顧客，只需依指示持紙本發票及入場號碼，即可於10點30分至13點到微風廣場9F Breeze MEGA Studio D廳參與抽獎活動。福袋內含多項驚喜，包括百萬級休旅車、三星手機及豪華住宿券等，讓消費者有機會在新春伊始贏得豐厚大禮。



這次迎新春活動時間安排緊湊而精彩，七大館活動將於上午10點30分同步展開，各館活動地點包括：微風廣場復興南路大門、微風信義十米大道大門、微風南山十米大道大門、微風松高北側大門、微風南京甜點迴廊大門、微風東岸大門口及微風台北車站大廳，其中微風台北車站的活動將提早於上午10點開始，民眾可依據所在位置選擇參加最方便的活動現場。

蛇年舞獅賀新歲x北港朝天宮聯名開運禮

活動館別：微風廣場、微風信義、微風南山、微風松高、微風南京、微風東岸、微風台北車站

活動內容：大年初一由喜氣的舞龍舞獅，伴隨著熱鬧隆重的擊鼓演出，為新的一年拉開新序幕，並由微風熊發

送與北港朝天宮強強聯手推出的「新春聯名開運禮」。（每館限量75份）

活動地點/時間：

微風廣場 1F 復興南路大門 2025/01/29(三) 10:30-11:00

微風信義 1F 十米大道大門 2025/01/29(三) 10:30-11:00

微風南山 1F 十米大道大門 2025/01/29(三) 10:30-11:00

微風松高 1F 北側大門 2025/01/29(三) 10:30-11:00

微風南京 1F 甜點迴廊大門 2025/01/29(三) 10:30-11:00

微風東岸 1F 大門口 2025/01/29(三) 10:30-11:00

微風台北車站 1F 大廳 2025/01/29(三) 10:00-11:00





微風2025「靈蛇開運福袋」

活動期間：1/29(三)大年初一上午9點30分

活動地點：於微風廣場1F維多利亞廣場開賣

活動內容：完成購買福袋之顧客依現場工作人員指示，持「紙本發票」及「入場號碼」即可於當天10:30-13:00至微風廣場9F Breeze MEGA Studio D廳，抽取幸運號碼，兌領號碼對應福袋，就有機會把百萬休旅車、SAMSUNG手機、住宿券等帶回家。