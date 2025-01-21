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寵物公園「蛇麼都有新年福箱」新春優惠活動，滿額抽招財黃金、iPhone16。

2025年菜外帶 寵物公園 福袋 福箱
2025-01-21 15:21:00 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：寵物公園
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編輯 李維唐

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迎接金蛇年的到來，寵物公園推出一系列新春優惠活動，其中以「蛇麼都有新年福箱」最受矚目。這款福箱以優惠價888元推出，分為狗與貓兩種版本，內含飼料、零食、玩具及日用品，一次滿足毛孩吃喝玩樂的需求。不僅內容物豐富，福箱更與白沙屯媽祖聯名，附贈象徵好運的「媽祖加持項圈」，項圈採用麻將造型設計，可愛又具吉祥意涵，讓福箱充滿話題性。

▲「蛇麼都有新年福箱」以優惠價888元推出，分為狗與貓兩種版本，內含飼料、零食、玩具及日用品 / 寵物公園提供、WalkerLand窩客島整理

活動不止於此，即日起至2月11日，凡於寵物公園單筆消費滿888元，便可獲贈獨家設計紅包袋，滿8888元更有機會參加抽獎，最高可得招財黃金，還有iPhone16等大獎等待飼主帶回家。這些優惠活動不僅滿足飼主年節採購的需求，也讓毛孩在新的一年擁有更多專屬好禮。

▲「蛇麼都有新年福箱」以優惠價888元推出，分為狗與貓兩種版本，內含飼料、零食、玩具及日用品 / 寵物公園提供、WalkerLand窩客島整理



除了福箱與滿額贈活動，寵物公園也同步推出美容與住宿服務優惠，以迎合年節期間的需求激增。飼主可提前預約，讓毛孩在專業呵護下煥然一新，以最亮麗的姿態迎接新年。此外，寵物公園全台門市現正熱銷福箱，數量有限，售完即止。

此外，目前「寵物公園」已在全台開設126間門市，除了傳統的狗貓市場，寵物公園也將目光投向兩棲爬蟲與水族市場，成功開拓更多潛在商機。去年，寵物公園與在地特寵品牌「水手」合作，於桃園及新竹等地開設五間特色門市；同時也攜手水族品牌「水族星球」，在嘉義打造近200坪的大型複合門市。這些異業結合的策略，讓萬達不僅提升了品牌市佔率，更為全台飼主提供了多樣化的消費選擇。

▲附贈象徵好運的「媽祖加持項圈」，項圈採用麻將造型設計，可愛又具吉祥意涵 / 寵物公園提供、WalkerLand窩客島整理


寵物公園 全台門市

https://www.wonderpet.asia/store_list/

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