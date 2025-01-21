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過年福袋送你飛日本！500元漢神巨蛋福袋「日本機票 100萬日幣」大放送。

2025年菜外帶 過年 福袋 漢神巨蛋 more
2025-01-21 17:00:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：高雄漢神巨蛋
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編輯 鄭雅之

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漢神巨蛋今年過年福袋誠意滿滿，以「金蛇開運福氣袋」掀起新春狂熱！大年初一當日推出霸氣豪禮，包括名古屋雙人來回機票、樂高®樂園雙人套票與高達日幣百萬元購物金，滿足旅遊購物一次到位的願望。更有全台獨家「蛇運沖天特別版樂高®福氣袋」，內含多款限量樂高®周邊好禮，樂高迷千萬不要錯過！今年漢神巨蛋不僅送出高價值福袋，還特邀醒獅團為新年揭開序幕，打造熱鬧非凡的節慶氛圍。

▲2025過年福袋推薦：高雄漢神巨蛋福袋/ 漢神巨蛋 提供、WalkerLand窩客島整理

搶福氣袋更需把握預購良機！1月16日至27日期間推出「財蛇到搶先預購」，只需500元即可購得福氣袋，會員額外享有兩張抽獎券及500元禮券，前1,000名預購者還能獲得限量預購禮。同時，「蛇運沖天特別版福氣袋」限量200份登場，內含300元禮券、樂高摺疊購物袋及多款樂高好禮，大幅提升中獎機會。會員每日限購兩份，讓粉絲提前收藏滿滿好運，成為今年最值得期待的開年活動。

▲2025高雄漢神巨蛋福袋最大獎送名古屋雙人來回機票+100萬日幣/ 漢神巨蛋 提供、WalkerLand窩客島整理



初一當天更是重頭戲！活動10:30開跑，首100名購買福氣袋的顧客，加碼贈送「蛇年好運刮刮樂」或「年年有魚」鮪魚組，象徵好運加倍。11:30截止排隊，12:30公開抽獎，包括價值28萬元的OSIM uDream Pro養身椅、最新iPhone 16 Pro Max、tokuyo無線肩頸鬆按摩器，以及五星飯店住宿券等豪華獎項將逐一揭曉。福氣袋精緻設計還附贈漢神巨蛋獨家紅包袋，讓喜氣滿滿延續到家。

推薦閱讀：百貨福袋線上就能搶！京站福袋開賣時間 獎項一次看，送日本機票。

▲▼2025過年福袋推薦：高雄漢神巨蛋福袋/ 漢神巨蛋 提供、WalkerLand窩客島整理


 

高雄漢神巨蛋福袋

1/29（三）大年初一推出「金蛇開運福氣袋」
特獎包含名古屋雙人來回機票與樂高®樂園雙人套票，再送日幣100萬元購物金。

1/16(四)~1/27(一) 「財蛇到搶先預購」福氣袋
只要憑著「APP會員獨享」及「人人可享」搶先購，出示漢神Plus APP會員條碼並加購現金500元，即可獲得漢神巨蛋500元禮券及抽獎券2張，非會員可選擇購買「人人可享」福氣袋，每份現金500元，可獲得漢神巨蛋500元禮券及抽獎券1張。

1/16(四)起推出「蛇運沖天特別版福氣袋」
限量200份，每份現金500元，內含：漢神巨蛋300元禮券、樂高®摺疊購物袋、金蛇開運福氣袋抽獎券3張、「屏菸樂高®展門票」或「樂高®30644復古老爺車」或「樂高®資料夾」。

1/29（三）大年初一10:30當日還可以再次購買，前100名購買福氣袋顧客還可加碼獲得「蛇年好運刮刮樂」或「年年有魚」鮪魚組


 

 

 

 

 

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