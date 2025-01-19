2025家樂福福袋開賣！今年家樂福福袋以「新年家美好」為主題，推出257萬總獎值福袋、超值刮刮卡與限時優惠券，每袋198元起、總共有2種玩法，有機會抽中AIoT家電、日本旅遊等獎項，還有刮刮樂有機會刮中購物金、咖啡抵用券。本次家樂福袋在1/29大年初一實體開賣，1/20起線上限量開賣，粉絲必搶。



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▲▼2025家樂福福袋 量販店春節福袋推薦 / 家樂福提供、WalkerLand窩客島整理



2025家樂福福袋每袋198元，內含刮刮卡與限時優惠券，享有兩種抽獎玩法。第一種「好運旺」區需登錄抽獎序號，有機會抽中AIoT家電組，還有日本京都、大阪雙人自由行、iPhone 16 Pro等夢幻大獎。此外還有「加倍旺」刮刮樂，有機會獲得家樂福購物金或咖啡禮券，讓粉絲拼手氣抽起來。



▲▼2025家樂福福袋 春節福袋獎項 / 家樂福提供、WalkerLand窩客島整理

2025家樂福福袋販售資訊

1月29日大年初一上午10點起，福袋於全台量販及超市門市開賣，每店限量100袋起。此外，線上預購每袋288元，1/20起限量開賣，每個會員帳號限購一份。家樂福再加碼，1/30初二當天，在家樂福販店單筆消費滿1,500元以上、或家樂福超市店單筆消費滿888元以上，就用松山奉天宮特別加持「開運筊杯組」一份，讓粉絲們增添年節購物的樂趣與儀式感。▲▼2025家樂福福袋 春節福袋販售資訊 / 家樂福提供、WalkerLand窩客島整理

門市販售資訊

開賣時間：2025/01/29 大年初一

售價：198元/袋



線上預購資訊

開賣時間：2025/01/20 11:00起

售價：288元/袋





2025家樂福福袋 抽獎獎項資訊

玩法一「好運旺」區：

須至活動網頁輸入抽獎序號完成登錄並完成相關資料填寫。

獎項包含：

日本京都雙人自由行5天4夜(機+酒)(價值66,000元/共1名)

日本大阪雙人自由行5天4夜(機票+酒)(價值63,800元/共1名)

LG樂金蒸氣電子衣櫥 Styler E523MR (價值44,900元/共3名)

iPhone 16 pro 256G(*不挑色/價值40,400元/共2名)

澎湖雙人享樂自由行3日(機票+飯店) (價值25,000元/共6名)

金門雙人享樂自由行3日(機票+飯店) (價值26,000元/共6名)

馬祖雙人享樂自由行3日(機票+飯店) (價值25,000元/共6名)

南投The Bal'e Villas牛眠平日住宿券 (四人房) +一泊二食(價值33,300元/共12名)

饗食天堂假日晚餐券2張(價值2,596元/共15名)

漢來海港平日晚餐券2張(價值2,378元/共15名)

家樂福運動大禮包(價值1,450元/共40名)





玩法二「加倍旺」區：

刮刮卡刮開即中。若無刮出「家」或「樂」或「福」任一字，即表示未中獎。

獎項：

刮出「家」字即獲得：家樂福10元購物抵用金

刮出「樂」字即獲得：家樂福20元購物抵用金

刮出「福」字即獲得：INLOVE CAFÉ‘嚴選美式咖啡