為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 生活娛樂 > 烘爐地發財金！過年必買「烘爐地-財紅綾icash2.0」土地公有嗶有保庇。

烘爐地發財金！過年必買「烘爐地-財紅綾icash2.0」土地公有嗶有保庇。

2025年菜外帶 icash20 烘爐地 過年 more
2025-01-16 08:25:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：icash2.0
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

土地公也加持！每年過年期間都吸引許多信眾的「烘爐地南山福德宮」，這次別攜手愛金卡公司，推出限定版「烘爐地-財紅綾icash2.0」，不只大玩諧音梗，更有財運滾滾的寓意，是粉絲們必買的春節開運、發財小物。每一個「烘爐地-財紅綾icash2.0」都有過爐祈福，而且還能帶回爐地兌換發財金，讓你2025好運旺旺。

推薦閱讀：過年招財手氣旺！Pinkoi 8款麻將主題小物，麻將冰磚 麻將抱枕必買。

▲烘爐地-財紅綾icash2.0 聯手烘爐地南山福德宮 / 愛金卡公司提供、WalkerLand窩客島整理

2025全新推出的「烘爐地-財紅綾icash2.0」卡片設計上有滿滿巧思，主角是手持拐杖和金元寶的Q版土地公，笑容滿面，還特別加入的迷你紅綾彩帶也是亮點，搭配流蘇、以及「南山福德宮烘爐地」字樣繡飾，精緻又喜氣，不只是自己收藏，也適合過年送禮。

▲烘爐地-財紅綾icash2.0 限定卡造型 過年春節必備小物 / 愛金卡公司提供、WalkerLand窩客島整理



為了讓財運加倍，愛金卡公司也將每一個「烘爐地-財紅綾icash2.0」帶至烘爐地進行過爐祈福儀式，此外，卡片背面還附上發財金兌換券，粉絲只需至烘爐地兌換，就能將土地公的好運帶回家。本次限定版「烘爐地-財紅綾icash2.0」即日起在7-ELEVEN門市、momo購物網、博客來及康是美網購同步開賣，把土地公的好運帶回家。

▲▼烘爐地-財紅綾icash2.0 販售資訊 免費領發財金 / 愛金卡公司提供、WalkerLand窩客島整理



 

烘爐地-財紅綾icash2.0 販售資訊

開賣日期：2025/01/08起
販售通路：7-ELEVEN門市、momo購物網、博客來、康是美網購
售價：250元/個

 

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#過年
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
過年招財手氣旺！​​​​​​​Pinkoi 8款麻將主題小物，麻將冰磚 麻將抱枕必買。
 編輯 張人尹
小七抹茶新品！韓國超商搶翻「延世抹茶生乳包」登台，二件79折吃。
 編輯 鄭雅之
草莓聖代用喝的！HOROYOI 微醉「草莓聖代」大人才可以喝的草莓飲料。
 編輯 李維唐
三麗鷗鐵粉買爆！美樂蒂與酷洛米毛毛大頭系列icash2.0 三麗鷗造型卡要收藏。
 編輯 張人尹
推薦商品
keyboard_arrow_up