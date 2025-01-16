土地公也加持！每年過年期間都吸引許多信眾的「烘爐地南山福德宮」，這次別攜手愛金卡公司，推出限定版「烘爐地-財紅綾icash2.0」，不只大玩諧音梗，更有財運滾滾的寓意，是粉絲們必買的春節開運、發財小物。每一個「烘爐地-財紅綾icash2.0」都有過爐祈福，而且還能帶回爐地兌換發財金，讓你2025好運旺旺。



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▲烘爐地-財紅綾icash2.0 聯手烘爐地南山福德宮 / 愛金卡公司提供、WalkerLand窩客島整理



2025全新推出的「烘爐地-財紅綾icash2.0」卡片設計上有滿滿巧思，主角是手持拐杖和金元寶的Q版土地公，笑容滿面，還特別加入的迷你紅綾彩帶也是亮點，搭配流蘇、以及「南山福德宮烘爐地」字樣繡飾，精緻又喜氣，不只是自己收藏，也適合過年送禮。



▲烘爐地-財紅綾icash2.0 限定卡造型 過年春節必備小物 / 愛金卡公司提供、WalkerLand窩客島整理

烘爐地-財紅綾icash2.0 販售資訊

為了讓財運加倍，愛金卡公司也將每一個「烘爐地-財紅綾icash2.0」帶至烘爐地進行過爐祈福儀式，此外，卡片背面還附上發財金兌換券，粉絲只需至烘爐地兌換，就能將土地公的好運帶回家。本次限定版「烘爐地-財紅綾icash2.0」即日起在7-ELEVEN門市、momo購物網、博客來及康是美網購同步開賣，把土地公的好運帶回家。▲▼烘爐地-財紅綾icash2.0 販售資訊 免費領發財金 / 愛金卡公司提供、WalkerLand窩客島整理

開賣日期：2025/01/08起

販售通路：7-ELEVEN門市、momo購物網、博客來、康是美網購

售價：250元/個