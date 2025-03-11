日本迴轉壽司又來一間！近年來日本各大迴轉壽司，如壽司郎、藏壽司、合點壽司等等人氣品牌陸續進軍台灣，讓壽司控不用飛日本就能輕鬆吃到。如今，合點壽司同集團的「承知助迴轉壽司」也將在3月中旬首次來台。其地址就選在即將開幕的南港LaLaport，為南港上班族增添美食選擇。



▲南港LaLaport美食推薦「承知助迴轉壽司」首次來台展店 / 承知助迴轉壽司 提供、WalkerLand窩客島整理



▲南港LaLaport美食推薦「承知助迴轉壽司」和合點壽司同集團 / 承知助迴轉壽司 提供、WalkerLand窩客島整理

承知助迴轉壽司 南港LaLaport

屬於日本RDC GROUP旗下的「承知助迴轉壽(がってん寿司承知の助)」，創立於2007年，對食材的嚴格挑選。店內每日供應新鮮的白身魚與現剝貝類等，並採用平板點餐後再由師傅現做的方式，確保壽司的風味與口感達到最佳狀態。▲承知助迴轉壽司採用平板點餐後再由師傅現做的方式，確保壽司的風味與口感達到最佳狀態。 / 承知助迴轉壽司 提供、WalkerLand窩客島整理▲承知助迴轉壽司台灣一號店插旗南港LaLaport / 承知助迴轉壽司 提供、WalkerLand窩客島整理台灣首店就在南港LaLaport，以高品質的壽司與創新的送餐模式聞名，主打專屬包廂設計，讓壽司控在私密空間內享受頂級日料。除了經典壽司，還有現剝貝類、白身魚刺身、天婦羅與熱食等多樣化選擇，滿足不同口味需求。這次來台開幕，勢必再掀起壽司控的排隊熱潮。推薦閱讀： 快訊！南港lalaport試營運延到3/17，300間美食 品牌清單先掌握。 ▲承知助迴轉壽司主打專屬包廂設計，讓壽司控在私密空間內享受頂級日料。 / 承知助迴轉壽司 提供、WalkerLand窩客島整理▲承知助迴轉壽司除了經典壽司，還有現剝貝類、白身魚刺身、天婦羅與熱食等多樣化選擇 / 承知助迴轉壽司 提供、WalkerLand窩客島整理

試營運：2025年3月17日 下午試營運

正式開幕：2025年3月20日

地址：台北市南港區經貿二路131號，三井LaLaport南港