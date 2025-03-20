南港LaLaport美食優惠先吃天丼第二件半價！來自日本的天丼名店「金子半之助」正式進駐南港LaLaport，以道地江戶風味擄獲饕客味蕾。此次新店開幕將三百年秘傳醬汁與黃金比例天粉完美結合，更同步祭出南港店獨家「江戶前天丼第二件五折」限時優惠，並推出會員贈蝦、全台同慶價等好康。同步亮相的還有極致奢華的「松葉蟹特上天丼」，匯聚多款精選天婦羅，吃得到松葉蟹腳與東京灣星鰻，視覺與味覺雙重享受。



▲金子半之助插旗LaLaport南港第二件5折優惠 / 金子半之助 提供、WalkerLand窩客島整理



金子半之助南港新店將經典江戶風味完美呈現，選用上等食材搭配酥脆不油膩的麵衣，炸出每一口都能感受到層次分明的細膩風味。人氣新品「松葉蟹特上天丼」，選用鮮甜松葉蟹腳搭配星鰻、青龍椒、舞菇、海苔與半熟玉子等多款天婦羅，每一口都有驚喜。招牌穴子魚取自東京灣海域，細嫩肉質與秘傳醬汁相得益彰，香氣濃郁。炸至酥脆的舞菇與青龍椒，更平衡整體油炸口感，是視覺與味覺的極致饗宴。



▲LaLaport南港美食必吃推薦「金子半之助」新品松葉蟹特上天丼 / 金子半之助 提供、WalkerLand窩客島整理

金子半之助 南港LaLaport店

即日起凡加入會員即贈鳳尾蝦一份、會員點數加倍，3/20起至3/31南港店平日每日限量20組享江戶前天丼第二件五折，全台門市同步推出優惠套餐。林口三井、台中LaLaport、台南三井等門市「江戶前天丼與香香雞天丼」特價699元，會員再贈10點。辻半門市亦同步同慶，3/20至3/31南港區居民出示身分證享啤酒或飲品無限暢飲。多重優惠齊發，邀饕客一同共襄盛舉。▲歡慶金子半之助LaLaport南港開幕推出三大優惠 / 金子半之助 提供、WalkerLand窩客島整理

開幕日：3/20全新開幕)

電話：02-7742-0331

地址：台北市南港區經貿二路131號5F



金子半之助 南港LaLaport店開幕優惠

3/17起 加入會員贈鳳尾蝦＋會員點數兩倍送

3/20～3/31 南港店平日限定20組江戶前天丼第二件五折

同慶優惠：指定門市江戶前天丼套餐特價699元



辻半門市 南港居民出示證件享飲品無限暢飲。



推薦閱讀：日本迴轉壽司「承知助」來了！南港LaLaport美食必吃，包廂吃壽司超推。