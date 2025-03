南港LaLaport試營運延期了!讓台北人苦等許久的「南港LaLaport」先前官方公告將在3/20正式開幕,品牌店家也紛紛貼出將提前在3/13試營運的消息,因匯集日系購物、美食、娛樂與親子體驗等300家名店,讓南港人都期待不已,想要好好逛一輪。但根據可靠消息來源表示,內部緊急公告為了加強消防檢查故南港LaLaport試營運將延期至3/17,並下午才對外開放,就是希望帶給大家最安全、最無憂的百貨購物環境。



台北南港LaLaport試營運延到3/17、開幕日3/20,將帶來300個品牌進駐南港



台北南港LaLaport必逛「日本哈利波特周邊專賣店」台灣一號店

三井南港LaLaport 店家資訊

南港LaLaport不僅是全台第二座LaLaport購物中心,更以「自然、都市、文化交融」為設計理念,打造適合各年齡層的購物環境。將自然直栽和都市意象結合,亦透過挑高的空見規劃市內瀑布和流水設計,即便是在台北都市中也能短暫忘卻煩憂。同時,也結合科技打造巨大LED圓柱螢幕展現未來科技感,讓人來到南港LaLaport有全新的體驗。▲台北南港LaLaport以「自然、都市、文化交融」為設計理念 ▲台北南港LaLaport結合科技打造巨大LED圓柱螢幕展現未來科技感 館內引進眾多日系品牌與台灣人氣商家,滿足潮流、生活及親子需求。其中,大家最期待的美食餐廳更邀請到人氣排隊美食首次插旗台北,或是遠從日本初登台。包括嘉義人氣美食「林聰明沙鍋魚頭」、以18摺手工湯包聞名的「漢來上海湯包」、大阪章魚燒名店「味穗」、日媒盛讚的「博多鉄板屋台モリちゃん」等,都是台北老饕等不及想吃的美食。推薦閱讀: 日本「哈利波特專賣店」台北店要開了!3月衝南港LaLaport逛。 ▲台北南港LaLaport美食引進多間台北一號店、台灣首店,包括林聰明沙鍋魚頭、漢來上海湯包 ▲林聰明沙鍋魚頭台北店推出限定新菜,包括沙鍋豬肉水餃、沙鍋雞肉水餃等必吃

試營運:2025/03/17 下午對外開放,時間點尚未公告

開幕日:2025/03/20

地址:台北市南港區經貿二路 131 號



三井南港LaLaport 交通資訊

MRT 文湖線「南港軟體園區站」徒歩 1 分

MRT 板南線・文湖線 「南港展覧館站」徒歩 3 分



三井南港LaLaport 生活店家資訊

時尚服飾 & 運動品牌

潮流 / 休閒時尚

BEAMS、Coen、GLOBAL WORK、Green Label Relaxing、GU、HARE、JEANASIS、LOWRYS FARM、MARK GONZALES、niko and ...、Nano universe、RAGEBLUE、relume JOURNAL STANDARD、URBAN RESEARCH



女裝 / 淑女品牌

Abito by JOAN、earth music & ecology select store、Heather、Lilian carat、repipi armario、petit main、POU DOU DOU



運動 / 戶外品牌

and per se、ARENA、ASICS、New Balance、NIKE、PEARLY GATES、HeavyUse



球鞋 / 休閒鞋

ABC-MART GRAND STAGE、RegettaCanoe & Healthy Back Bag



家居生活 & 電器用品

BALMUDA、NITORI、MUJI 無印良品、Panasonic、Tiger 虎牌、ZOJIRUSHI 象印、Snow peak、Snow peak (CAFÉ)、NOUSAKU、Cozy corner



美妝 & 保養

DHC、Maison KOSE、SHISEIDO、ete、festaria



配件 & 眼鏡

master-piece、OWNDAYS、眼鏡市場、OSEWAYA



兒童 / 親子

akachan honpo、MARKEY'S、LITTLE MARKET、Harry Potter Mahou Dokoro



書籍 / 文具 / 趣味選物

淳久堂書店、HANDS 台隆手創館、Weblink 任天堂授權商品旗艦店、橡子共和國、TSUKUMI. 鶿克米、comcoca



三井南港LaLaport 美食餐廳店家資訊

日式料理

拉麵/麵食:Hiro's らぁ麵 Kitchen、一風堂、太陽トマト麺、丸亀

定食/丼飯:YAYOI、金子半之助、勝勢

燒肉/炸牛排/漢堡排:京昌園、肉の長谷川、米與多蜜

大阪燒/鐵板燒:鶴橋風月、博多鉄板屋台モリちゃん

壽司/和食:承知助by合點壽司、日森軒 和洋料理、Pommesポムの樹

甜點/咖啡:武蔵野森珈琲Diner、幻日線法式甜點、宗家 源吉兆庵、J.S. FOODIES TOKYO、Mister Donut

其他:大阪王將、粕粕咖哩、茶嶋咖哩、心斎橋 味穂、MOS BURGER、La Ohana(夏威夷風餐廳,日系經營)



台式料理

林聰明沙鍋魚頭、新建成餅店、福喜滿豬腳排骨、豆腐里



韓式料理

韓美膳、韓國一隻雞



火鍋

黑毛屋(和牛涮涮鍋)、饗麻饗辣



咖啡、甜點、冰淇淋

Café Kitsuné(咖啡)、Venchi(巧克力)Johan(麵包)、BuonGusto(甜點)、31冰淇淋