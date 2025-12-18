> 美食 > 冬至吃湯圓推薦清單！台北湯圓名店7間必吃，先衝通化街夜市冰火湯圓。

冬至吃湯圓推薦清單！台北湯圓名店7間必吃，先衝通化街夜市冰火湯圓。

2025-12-18
冬至湯圓吃起來！台北湯圓7間推薦清單，通化街夜市冰火湯圓、雙連站湯圓老字號必吃。

冬至吃湯圓推薦7間！冬至吃湯圓求團圓，懶得自己煮，就來吃台北鹹湯圓、甜湯圓人氣店，窩客島這次幫你整理7間台北湯圓，包括台北湯圓老字號、延三夜市必比登鮮肉湯圓，以及通化街夜市冰火湯圓等，7間超人氣台北湯圓冬至過節吃起來。

冬至必吃台北湯圓推薦：燕山湯圓、蕭記大餛飩、杜家隨意小吃

雙連站老字號「燕山湯圓」營業超過60年，堪稱台北最強湯圓之一，除了鮮肉湯圓必吃，店內還有賣豬肝鹹湯圓、粉腸鹹湯圓等特色湯圓，絕對要吃過；北投石牌「蕭記大餛飩」被稱為石牌人早餐，限量鹹湯圓外皮軟糯、內餡紮實，常常不到早上11點就完售；民生社區「杜家隨意小吃」主打銅板美食，用餐時間經常人潮爆滿，鮮肉湯圓外皮Q軟，老饕都會搭配紅燒肉、蚵仔煎一起吃，CP值超高。

燕山湯圓  位置資訊

地址：台北市中山區民生西路45巷9弄12號
電話：02-2521-6479
完整介紹由部落客「Bart Tsai」於窩客島分享：台北市中山區燕山湯圓，雙連站美食，六十幾年老店，傳承台北的老味道，台北最強湯圓之一


蕭記大餛飩  位置資訊

地址：台北市北投區裕民一路40巷21號
電話：02-2822-4837
完整介紹由部落客「寗好生活 Ning's Life」於窩客島分享：蕭記大餛飩。石牌人早餐廚房，鹹湯圓才是主體？不到十一點就賣光的限量美味


杜家隨意小吃  位置資訊

地址：台北市松山區民生東路五段36巷4弄20號
電話：02-2760-9891
完整介紹由部落客「丸美人蔘」於窩客島分享：台北美食/民生社區 杜家隨意小吃 紅燒肉/鮮肉湯圓 推推

冬至必吃夜市台北鹹湯圓：施家鮮肉湯圓、蘇媽媽湯圓

逛夜市順便吃湯圓，可以到延三夜市60年老字號「施家鮮肉湯圓」，連續多年獲得米其林必比登推薦，招牌鮮肉湯圓包入黑豬肉餡、肉汁飽滿，湯頭清爽不膩，搭配炸醬麵、麻醬麵一起吃超飽足；通化街夜市附近的「蘇媽媽湯圓通化店」，帶有油蔥、蝦米香，想吃甜湯也有彩色小湯圓，如果吃不夠也能逛延三夜市、通化街夜市繼續吃，不怕吃不飽。

施家鮮肉湯圓  位置資訊

地址：台北市大同區延平北路三段58號1樓
電話：02-2585-7655
完整介紹由部落客「寶小銘」於窩客島分享：延三夜市老字號推薦！施家鮮肉湯圓鮮美Q彈，米其林必比登認證美食。


蘇媽媽湯圓  位置資訊

地址：台北市大安區通化街39巷19號
電話：02-2708-1771
完整介紹由部落客「D&W黑白雙搭」於窩客島分享：台北市大安區通化街夜市必吃湯圓，來自南投埔里蘇媽媽湯圓，連郭台銘都指定要吃的湯圓店，很推薦鮮肉湯圓哦

冬至甜湯圓推薦：御品元冰火湯圓、何家甜品鋪公館汀州店

冬至想吃甜湯圓先衝「御品元冰火湯圓」，是通化街夜市的排隊名店，芝麻、花生湯圓直接放在冰上，可以搭桂花或酒釀，還能免費無限量加桂花蜜；公館「何家甜品鋪」販賣雪花冰、熱甜湯，包餡大湯圓可以搭配花生湯、紅豆湯、燒仙草，熱騰騰一碗冬天吃超療癒。


御品元冰火湯圓  位置資訊

地址：台北市大安區通化街39巷50弄31號
電話：0955-861-816
完整介紹由部落客「布咕布咕」於窩客島分享：【台北美食】御品元冰火湯圓｜得到米其林的超美味冰火湯圓


何家甜品鋪公館汀州店  位置資訊

地址：台北市中正區汀州路三段124號
完整介紹由部落客「Cindy Chen」於窩客島分享：【台北公館】何家甜品鋪公館汀州店-台大商圈公館美食推薦，冬季熱甜湯還有白白胖胖的包餡大湯圓，軟Q不甜膩，料多實在超大碗

