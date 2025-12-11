宜蘭礁溪溫泉推薦7選！礁溪溫泉飯店、24小時平價礁溪湯屋，冬天泡宜蘭溫泉。

宜蘭礁溪溫泉推薦7選！不只礁溪溫泉飯店，超平價礁溪湯屋24小時爽泡，冬天玩宜蘭必去。
宜蘭礁溪溫泉推薦清單！天氣轉涼來泡溫泉最爽，宜蘭礁溪溫泉作為台灣泡溫泉的熱門地之一，有著多間必住的礁溪溫泉飯店，不只溫泉，還有室內SPA、5層樓高溫泉滑道等設施，可以一次享受，此外，宜蘭礁溪也有24小時開放的平價礁溪湯屋，不用住宿就能泡湯，窩客島這次幫你整理7間宜蘭礁溪溫泉推薦，礁溪溫泉飯店、超平價礁溪湯屋、溫泉住宿一次看。
中冠礁溪大飯店 位置資訊
地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路6號
電話：03-988-2011完整介紹由部落客「晨晨喬喬玩樂日記」於窩客島分享： 宜蘭礁溪【長榮鳳凰酒店】親子溫泉飯店首選！室內SPA/戶外泳池/桂冠自助餐廳烤鴨六吃/松葉蟹腳、牛蹄蟹、生魚片海鮮吃到飽！
礁溪長榮鳳凰酒店 位置資訊
地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路77號
電話：03-910-0988
完整介紹由部落客「章魚娜娜」於窩客島分享： 宜蘭礁溪住宿【中冠礁溪大飯店】冬天也能玩水囉！星河傳說水世界，暢玩5層樓高旋轉溫泉滑水道，享受50 多項高科技spa水療衝擊設備，烤箱、足浴、露天溫泉、溫泉石板床；紓壓疲憊身心。
宜蘭礁溪福朋喜來登酒店 位置資訊
地址：宜蘭縣礁溪鄉仁愛路-48巷18弄1號
電話：03-988-2828
完整介紹由部落客「陳小可的吃喝玩樂」於窩客島分享： 平日住宿率超高，早餐吃到飽很優秀，還有免費露天游泳池～房內溫泉池泡湯舒服
地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路1巷
電話：03-988-3855
完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享： 宜蘭縣礁溪鄉礁溪四季溫泉》礁溪平價湯屋24 小時營業，雙人湯屋50分300元，免費停車場方便
春水笈溫泉湯屋 位置資訊
地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路1巷17-1號
電話：03-987-1968
完整介紹由部落客「紫色微笑 」於窩客島分享：春水笈溫泉湯屋》礁溪平價溫泉湯屋，雙人湯屋平均一人不到200元，大眾池120元無限時
