宜蘭礁溪溫泉推薦7選！礁溪溫泉飯店、24小時平價礁溪湯屋，冬天泡宜蘭溫泉。

宜蘭礁溪溫泉推薦7選！不只礁溪溫泉飯店，超平價礁溪湯屋24小時爽泡，冬天玩宜蘭必去。

宜蘭礁溪溫泉推薦清單！天氣轉涼來泡溫泉最爽，宜蘭礁溪溫泉作為台灣泡溫泉的熱門地之一，有著多間必住的礁溪溫泉飯店，不只溫泉，還有室內SPA、5層樓高溫泉滑道等設施，可以一次享受，此外，宜蘭礁溪也有24小時開放的平價礁溪湯屋，不用住宿就能泡湯，窩客島這次幫你整理7間宜蘭礁溪溫泉推薦，礁溪溫泉飯店、超平價礁溪湯屋、溫泉住宿一次看。



▲宜蘭礁溪溫泉推薦7選！礁溪溫泉飯店、24小時平價礁溪湯屋，冬季宜蘭溫泉推薦。



▲宜蘭礁溪溫泉推薦7選！宜蘭礁溪溫泉飯店、24小時平價礁溪湯屋一次看。





宜蘭溫礁溪泉飯店推薦：中冠礁溪大飯店、礁溪長榮鳳凰酒店、宜蘭礁溪福朋喜來登酒店

想要直接住溫泉飯店，溫泉玩樂一次享受的話，推薦中冠礁溪大飯店，有露天溫泉、SPA、烤箱蒸氣室等超過50項設施，還有5層樓高旋轉溫泉滑水道，親子泡溫泉也能玩水；礁溪長榮鳳凰酒店則有1500坪超大室內SPA區、烤箱、岩盤浴、賽車遊戲機、桌遊等；礁溪福朋喜來登除了房間就能泡湯，也能享受超廣大戶外露天游泳池。





中冠礁溪大飯店 位置資訊

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路6號

電話：03-988-2011完整介紹由部落客「晨晨喬喬玩樂日記」於窩客島分享： 宜蘭礁溪【長榮鳳凰酒店】親子溫泉飯店首選！室內SPA/戶外泳池/桂冠自助餐廳烤鴨六吃/松葉蟹腳、牛蹄蟹、生魚片海鮮吃到飽！





礁溪長榮鳳凰酒店 位置資訊

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路77號

電話：03-910-0988

完整介紹由部落客「章魚娜娜」於窩客島分享： 宜蘭礁溪住宿【中冠礁溪大飯店】冬天也能玩水囉！星河傳說水世界，暢玩5層樓高旋轉溫泉滑水道，享受50 多項高科技spa水療衝擊設備，烤箱、足浴、露天溫泉、溫泉石板床；紓壓疲憊身心。





宜蘭礁溪福朋喜來登酒店 位置資訊

地址：宜蘭縣礁溪鄉仁愛路-48巷18弄1號

電話：03-988-2828

完整介紹由部落客「陳小可的吃喝玩樂」於窩客島分享： 平日住宿率超高，早餐吃到飽很優秀，還有免費露天游泳池～房內溫泉池泡湯舒服

▲宜蘭溫礁溪泉飯店推薦：礁溪長榮鳳凰酒店，擁有有1500坪超大室內SPA區、烤箱。





宜蘭礁溪溫泉平價湯屋：礁溪四季溫泉、春水笈溫泉湯屋

來宜蘭礁溪只想泡溫泉，不想住宿就衝平價礁溪溫屋，礁溪四季溫泉雙人湯屋300元、大眾池120元不限時CP值超高，還附免費停車場超方便；春水笈溫泉湯屋雙人湯屋380元、大眾裸湯一人120元不限時、24小時開放，湯屋空間大、水量充足，步行就能到礁溪車站超便利。





礁溪四季溫泉 位置資訊

地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路1巷

電話：03-988-3855

完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享： 宜蘭縣礁溪鄉礁溪四季溫泉》礁溪平價湯屋24 小時營業，雙人湯屋50分300元，免費停車場方便





春水笈溫泉湯屋 位置資訊

地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路1巷17-1號

電話：03-987-1968

完整介紹由部落客「紫色微笑 」於窩客島分享：春水笈溫泉湯屋》礁溪平價溫泉湯屋，雙人湯屋平均一人不到200元，大眾池120元無限時



▲宜蘭礁溪溫泉平價湯屋：春水笈溫泉湯屋，雙人湯屋380元、大眾裸湯一人120元不限時、24小時開放。





宜蘭礁溪溫泉住宿推薦：番茄溫泉旅店、白宮渡假勝地

宜蘭礁溪溫泉住宿也有為親子打造的「白宮渡假勝地」，每個房間都有碳酸氫鈉泉大浴缸，親子房內還有溜滑梯、盪鞦韆，也提供球池、電動車可以盡情玩；番茄溫泉旅店由礁溪老旅社改建城青年旅社，有背包房、獨立雙人房，部分房內浴室直接用天然溫泉水，頂樓設有公共溫泉大浴池可以邊看風景、邊泡湯。





白宮渡假勝地 位置資訊

番茄溫泉旅店 位置資訊

▲宜蘭礁溪溫泉住宿推薦：白宮渡假勝地，每個房間都有碳酸氫鈉泉大浴缸。



▲宜蘭礁溪溫泉住宿推薦：番茄溫泉旅店，由礁溪老旅社改建城青年旅社，頂樓設有公共溫泉大浴池。

假日出遊必玩景點推薦

推薦閱讀：宜蘭室內景點7大推薦！雨天必玩室內親子景點，大人小孩都不無聊。



推薦閱讀：雙北芒草季11大必拍！台北陽明山芒草、瑞芳芒草景點，5分鐘攻頂芒草步道先衝。



推薦閱讀：雙北楓葉景點5大推薦！台北陽明山楓葉隧道、紅楓瀑布秘境，秋冬賞楓景點跟上。







更多 宜蘭礁溪溫泉 照片：

▲宜蘭溫礁溪泉飯店推薦：中冠礁溪大飯店，有SPA、烤箱蒸氣室等超過50項設施，還有5層樓高旋轉溫泉滑水道，泡溫泉也能玩水。



▲宜蘭溫礁溪泉飯店推薦：礁溪長榮鳳凰酒店。



▲宜蘭溫礁溪泉飯店推薦：礁溪長榮鳳凰酒店，有1500坪超大室內SPA區、烤箱、岩盤浴等。



▲宜蘭溫礁溪泉飯店推薦：宜蘭礁溪福朋喜來登酒店。



▲宜蘭礁溪溫泉平價湯屋：礁溪四季溫泉，雙人湯屋300元、大眾池120元不限時CP值超高。



▲宜蘭礁溪溫泉平價湯屋：春水笈溫泉湯屋，家庭五人湯屋。

