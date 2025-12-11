> 旅遊 > 宜蘭礁溪溫泉推薦7選！礁溪溫泉飯店、24小時平價礁溪湯屋，冬天泡宜蘭溫泉。

宜蘭礁溪溫泉推薦7選！礁溪溫泉飯店、24小時平價礁溪湯屋，冬天泡宜蘭溫泉。

2025-12-11

宜蘭礁溪溫泉推薦7選！不只礁溪溫泉飯店，超平價礁溪湯屋24小時爽泡，冬天玩宜蘭必去。

宜蘭礁溪溫泉推薦清單！天氣轉涼來泡溫泉最爽，宜蘭礁溪溫泉作為台灣泡溫泉的熱門地之一，有著多間必住的礁溪溫泉飯店，不只溫泉，還有室內SPA、5層樓高溫泉滑道等設施，可以一次享受，此外，宜蘭礁溪也有24小時開放的平價礁溪湯屋，不用住宿就能泡湯，窩客島這次幫你整理7間宜蘭礁溪溫泉推薦，礁溪溫泉飯店、超平價礁溪湯屋、溫泉住宿一次看。

▲宜蘭礁溪溫泉推薦7選！礁溪溫泉飯店、24小時平價礁溪湯屋，冬季宜蘭溫泉推薦。
▲宜蘭礁溪溫泉推薦7選！宜蘭礁溪溫泉飯店、24小時平價礁溪湯屋一次看。

宜蘭溫礁溪泉飯店推薦：中冠礁溪大飯店、礁溪長榮鳳凰酒店、宜蘭礁溪福朋喜來登酒店

想要直接住溫泉飯店，溫泉玩樂一次享受的話，推薦中冠礁溪大飯店，有露天溫泉、SPA、烤箱蒸氣室等超過50項設施，還有5層樓高旋轉溫泉滑水道，親子泡溫泉也能玩水；礁溪長榮鳳凰酒店則有1500坪超大室內SPA區、烤箱、岩盤浴、賽車遊戲機、桌遊等；礁溪福朋喜來登除了房間就能泡湯，也能享受超廣大戶外露天游泳池。


中冠礁溪大飯店  位置資訊

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路6號
電話：03-988-2011完整介紹由部落客「晨晨喬喬玩樂日記」於窩客島分享： 宜蘭礁溪【長榮鳳凰酒店】親子溫泉飯店首選！室內SPA/戶外泳池/桂冠自助餐廳烤鴨六吃/松葉蟹腳、牛蹄蟹、生魚片海鮮吃到飽！

礁溪長榮鳳凰酒店  位置資訊

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路77號
電話：03-910-0988
完整介紹由部落客「章魚娜娜」於窩客島分享： 宜蘭礁溪住宿【中冠礁溪大飯店】冬天也能玩水囉！星河傳說水世界，暢玩5層樓高旋轉溫泉滑水道，享受50 多項高科技spa水療衝擊設備，烤箱、足浴、露天溫泉、溫泉石板床；紓壓疲憊身心。

宜蘭礁溪福朋喜來登酒店  位置資訊

地址：宜蘭縣礁溪鄉仁愛路-48巷18弄1號
電話：03-988-2828
完整介紹由部落客「陳小可的吃喝玩樂」於窩客島分享： 平日住宿率超高，早餐吃到飽很優秀，還有免費露天游泳池～房內溫泉池泡湯舒服

▲宜蘭溫礁溪泉飯店推薦：礁溪長榮鳳凰酒店，擁有有1500坪超大室內SPA區、烤箱。

宜蘭礁溪溫泉平價湯屋：礁溪四季溫泉、春水笈溫泉湯屋

來宜蘭礁溪只想泡溫泉，不想住宿就衝平價礁溪溫屋，礁溪四季溫泉雙人湯屋300元、大眾池120元不限時CP值超高，還附免費停車場超方便；春水笈溫泉湯屋雙人湯屋380元、大眾裸湯一人120元不限時、24小時開放，湯屋空間大、水量充足，步行就能到礁溪車站超便利。

礁溪四季溫泉  位置資訊

地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路1巷
電話：03-988-3855
完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享： 宜蘭縣礁溪鄉礁溪四季溫泉》礁溪平價湯屋24 小時營業，雙人湯屋50分300元，免費停車場方便

春水笈溫泉湯屋  位置資訊

地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路1巷17-1號
電話：03-987-1968
完整介紹由部落客「紫色微笑 」於窩客島分享：春水笈溫泉湯屋》礁溪平價溫泉湯屋，雙人湯屋平均一人不到200元，大眾池120元無限時

▲宜蘭礁溪溫泉平價湯屋：春水笈溫泉湯屋，雙人湯屋380元、大眾裸湯一人120元不限時、24小時開放。


宜蘭礁溪溫泉住宿推薦：番茄溫泉旅店、白宮渡假勝地

宜蘭礁溪溫泉住宿也有為親子打造的「白宮渡假勝地」，每個房間都有碳酸氫鈉泉大浴缸，親子房內還有溜滑梯、盪鞦韆，也提供球池、電動車可以盡情玩；番茄溫泉旅店由礁溪老旅社改建城青年旅社，有背包房、獨立雙人房，部分房內浴室直接用天然溫泉水，頂樓設有公共溫泉大浴池可以邊看風景、邊泡湯。

白宮渡假勝地  位置資訊

地址：宜蘭縣礁溪鄉大塭路34之5號
電話：0938-380-789
完整介紹由部落客「Ruby說美食享受旅行」於窩客島分享：【宜蘭礁溪-親子飯店推薦】白宮渡假勝地，親子豪華四人房，房間內有溜滑梯及盪鞦韆，浴缸超大還有溫泉，泳池、下午茶、電動車，大型氣墊床，來宜蘭慢活享受假期｜Ruby說美食享受旅行

番茄溫泉旅店  位置資訊

地址：宜蘭縣礁溪鄉溫泉路10號
電話：0907-782-043
完整介紹由部落客「安妮與沙小郭 」於窩客島分享： 宜蘭縣礁溪鄉【宜蘭礁溪泡湯】礁溪火車站前步行5分鐘 老旅社改建的青旅 頂樓就有大浴池-番茄溫泉旅店Hostel Tomato
▲宜蘭礁溪溫泉住宿推薦：白宮渡假勝地，每個房間都有碳酸氫鈉泉大浴缸。
▲宜蘭礁溪溫泉住宿推薦：番茄溫泉旅店，由礁溪老旅社改建城青年旅社，頂樓設有公共溫泉大浴池。
▲宜蘭礁溪溫泉住宿推薦：番茄溫泉旅店，由礁溪老旅社改建城青年旅社，頂樓設有公共溫泉大浴池。

更多 宜蘭礁溪溫泉 照片：

相關商家

中冠礁溪大飯店(宜蘭縣旅館067號)

03-9882011
宜蘭縣礁溪鄉德陽路6號
4.2

長榮鳳凰酒店-礁溪

宜蘭縣礁溪鄉健康路77號77號
5

宜蘭礁溪福朋喜來登酒店

宜蘭縣礁溪鄉仁愛48巷18弄1號
4.3

春水笈溫泉湯屋

宜蘭縣礁溪鄉忠孝1巷17-1號
4.5

礁溪四季溫泉

宜蘭縣礁溪鄉忠孝1巷
4.6

白宮渡假勝地

宜蘭縣礁溪鄉大塭路34-5號
4.1

Hostel Tomato 番茄溫泉青旅

09-78137963
宜蘭縣礁溪鄉溫泉路10號
4.6