【ラムネ温泉館】日本NO.1高濃度氣泡碳酸泉！長湯溫泉區必泡人氣溫泉

大分縣的溫泉是全日本第一，18個鄉鎮有16鄉鎮有溫泉，這次在長湯溫泉區的「ラムネ温泉館」(LAMUNE ONSEN )氣泡溫泉可說是讓我印象深刻啊，這個有氣泡的溫泉(高濃度天然碳酸泉)和宜蘭蘇澳的全世界唯二的冷泉兩者可說有異曲同工之妙啊，因為兩者都是有氣泡的!! 只是一個是溫泉，一個是冷泉，哈哈，兩者真的可以結合成姐妹溫泉了，除了之外，這個溫泉的建築也是有名建築師設計哦，非常特別!
- ラムネ温泉館資訊
- 地址：大分県竹田市直入町大字長湯7676-2
- 營業時間：10:00 – 22:00
- 公休日: 毎月第1水曜日（※1月と5月は第2水曜日）
- 電話：0974-75-2620
- FB、官網
ラムネ温泉館門票價格
|類型
|費用
|大型公共浴池（大浴場）
|成人 500 日圓／兒童 200 日圓（3歲～小學生）／3歲以下免費
|家庭浴池（包廂風呂）
|1 小時 2,000 日圓（先到先得，不接受電話預約）
備註：
仍在使用尿布的兒童需使用嬰兒浴盆，現場可免費借用。
若想使用家庭浴池，開放時間前可於入口領取號碼牌（早上 7:30 開始）。
ラムネ温泉館空間環境
我們中午吃飽後沿著這個河堤，河水很清徹、風很輕很柔，慢慢散步，這一區走來非常愜意
大家都笑稱有日本節目” 來去鄉下住一晚”的感覺，長湯溫泉區沿途都是溫泉區，還有一個河堤旁的螃蟹溫泉，不過，要屬這個ラムネ温泉館最讓我們驚艷了
這棟建築是日本著名的建築師 藤森 照信 ( ふじもり てるのぶ) 主持設計的，全棟是黑白相間的建築，建築物採斜屋頂的設計，屋頂的地方還刻意長出樹來，有點童話故事裏的夢幻小屋一樣
我們光是從外觀就覺得非常了不起，從外往裏看，感覺一片荒湮漫草，但~這應該是刻意營造出來的不同的美感吧
門口的招牌還畫了一個很像饅頭人的畫像，簡單的幾筆，但非常傳神，也多了幾分趣味
ラムネ温泉館外觀
牆面黑色的是部份是用木條燒過炭化過的
這是大廳，很簡約，一旁還有可以燒柴的灶!! 也順便可以保暖
很有文青味的溫泉會館!! 還有自已的相關商品哦，T shirt ，包包~~~等
很可愛很傳神吧
自已的溫泉做的氣泡飲料!! 這是真的哦，其實蘇澳的冷泉也是可以喝的，但~~比較兩者，這裏真的比較會包裝啊!!
真的太喜歡裏面的環境了，所以多拍了幾張
來這裏沒帶毛巾沒關係，可以用買的! 雖然很簡單，但很有意思吧
很童話的建築!!
忘了問!! 所以不知這銅像是有何含意
嘿嘿，這個就是可以喝的溫泉水哦
溫泉水嚐起來的味道和在蘇澳嚐的滿類似的!! 難怪當年日本人在蘇澳會把它當汽水來喝!! 應該來查一下當年那位仁兄是不是北九州的人啊，不過，現在蘇澳已經喝不到了，以前還是用七仙女的塑像，泉水就是從仙女手中的蟠桃中流出來的，好懷念啊
ラムネ温泉館泡湯空間
湯屋的名稱也超有趣的!! 這樣的門板也很有味道
湯屋內部很簡單但該有的都有!! 通風採光都好!! 也有小小的休息區
嘿嘿，這可不是髒啊，這是因為溫泉的硫磺造成的，小小的湯屋，內部有冷池及原本的熱池，特別細心的是，熱池區裏還有燈光可以將泡泡看的更清楚，這個規畫原本是不需要的，但特別加了這個燈，讓整體更加分
和蘇澳冷泉一樣，這裏的氣泡也會附著在身上哦
維基百科上的長湯溫泉已有千年歷史之久了，在17-19世紀的江戶時代，還有就有專為藩主設置的「御前湯」，這裏是日本少見的碳酸泉，因為溫度都不高(32-36度)，可以泡久一點，所以稱為「長湯」。
這裏真的是日本少見的哦!! 只有大分縣才有!! 但相較於日本對溫泉的重視，蘇澳的冷泉真的要哭哭了!! 希望有朝一日，有關單位也能重視這樣難得的珍貴資產啊
- 遊日盟族 :https://www.facebook.com/遊日盟族
- 大分縣觀光旅遊情報網 : http://tw.visit-oita.jp/
日本溫泉推薦
九州景點美食住宿推薦
