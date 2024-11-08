為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 南投溫泉5大必訪推薦！冬季泡湯「野溪溫泉屋免費泡、景觀露天溫泉池」先衝。

南投溫泉5大必訪推薦！冬季泡湯「野溪溫泉屋免費泡、景觀露天溫泉池」先衝。

南投景點 南投溫泉 溫泉 蟬說雅筑 more
2024-11-08 07:23:00 文字：編輯 鄭亦庭 綜合報導 圖片：各個部落客
share
編輯 鄭亦庭

編輯 鄭亦庭

南投溫泉5大推薦！秋冬時期來南投玩，也能順路泡溫泉，不僅有溫泉酒店可以享受獨立溫泉，也能在飯店中體驗美食、各種設施服務，此外在南投也有免費溫泉可以自由泡，窩客島幫你找出5個南投溫泉景點，野溪溫泉、溫泉酒店通通有，冬天來南投踏青，也別漏掉南投當地溫泉，來一趟溫泉小旅行。
南投溫泉5大必訪推薦！冬季泡湯「野溪溫泉屋免費泡、景觀露天溫泉池」先衝。/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
南投溫泉5大必訪推薦！冬季泡湯「野溪溫泉屋免費泡、景觀露天溫泉池」先衝。/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載


南投溫泉來這免費泡：福興溫泉區親子公園、紅香溫泉

位在南投埔里的「福興溫泉區親子公園」，以溫泉為主題的親子共融公園，園內有著S型溫泉泡腳池供遊客泡腳，一旁還有溜滑梯、繩索、沙池，假日帶小孩出遊泡腳、放電剛剛好；屬於野溪溫泉的「紅香溫泉」，則有特別建造的紅磚溫泉小屋，可以自由進入泡湯，磚房外也有泡腳池，如果不想換衣服，也可以來泡腳暖和身體。
南投溫泉來這免費泡：福興溫泉區親子公園/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
南投溫泉來這免費泡：紅香溫泉/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
▲圖片來源：上圖「Kiwi」、下圖「撒野樂活小村婦」於窩客島的文章分享。


南投日式露天溫泉池：蟬說雅築

享泡露天溫泉就到「蟬說雅築」，日式造景、寬廣的露天溫泉周圍被樹林、山景圍繞，可以邊享受泡湯，邊欣賞遠方山嵐美景，來泡湯記得攜帶泳衣、泳帽、浴巾和拖鞋，園內冷泉、熱湯都有，可以冷熱交替著泡，舒緩肌肉超紓壓。
南投日式露天溫泉池：蟬說雅築/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
南投日式露天溫泉池：蟬說雅築/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
▲圖片來源：「游小熊」於窩客島的文章分享。


南投溫泉酒店推薦：雲品溫泉酒店、日月潭力麗溫德姆溫泉酒店

提到南投景點，一定不能少了日月潭，除了坐日月潭纜車、漫步在環湖步道、吃日月潭美食外，附近也有「雲品溫泉酒店」、「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」溫泉酒店，每間客房的獨立溫泉浴室，觀賞窗還能看到日月潭美景，力麗溫德姆溫泉酒店還有公共溫泉、蒸氣室及烤箱，可以享受三溫暖。
南投溫泉酒店推薦：雲品溫泉酒店/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
▲圖片來源：上圖「婗媽」、下圖「小企鵝生活趣」於窩客島的文章分享。


福興溫泉區親子公園  位置資訊

地址：南投縣埔里鎮福興路293號


紅香溫泉  位置資訊

地址：南投縣仁愛鄉


蟬說雅築  位置資訊

地址：南投縣信義鄉開高巷30號
電話：04-9270-2310


雲品溫泉酒店  位置資訊

地址：南投縣魚池鄉中正路23號
電話：04-9285-6788


日月潭力麗溫德姆溫泉酒店  位置資訊

地址：南投縣魚池鄉中正路312號
電話：04-9285-0085

更多 南投溫泉 照片：
南投溫泉來這免費泡：福興溫泉區親子公園/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
南投溫泉來這免費泡：紅香溫泉/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
南投日式露天溫泉池：蟬說雅築/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
南投溫泉酒店推薦：日月潭力麗溫德姆溫泉酒店/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
南投溫泉酒店推薦：日月潭力麗溫德姆溫泉酒店/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#南投景點
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

【宜蘭新月廣場住宿】宜蘭東旅 住宿按摩 寵物友善 低調日式侘寂與清水模的質感生活
相關商家

蟬說雅筑

phone
place南投縣信義鄉東埔村開高巷30號
3.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.50
share place

雲品溫泉酒店日月潭

phone
place南投縣魚池鄉55546台灣中正路23號23號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
5.00
CP值
5.00
share place

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店

phone
place南投縣魚池鄉中正路312號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
5.00
CP值
5.00
share place
延伸閱讀
嘉義景點打卡必拍7選！純白色歐洲城堡、最美百年神社公園，IG網美拍不膩。
 編輯 鄭亦庭
檀島芋泥菠蘿超欠吃！港式茶餐廳始祖「檀島」港式煲湯、廣式涼茶新品搶先看。
 編輯 鄭雅之
繼光香香雞「麻奶醬炸雞」重磅登場！全新「香香奶辣腿丁」沾醬吃超涮嘴。
 編輯 鄭雅之
keyboard_arrow_up