南投溫泉5大推薦！秋冬時期來南投玩，也能順路泡溫泉，不僅有溫泉酒店可以享受獨立溫泉，也能在飯店中體驗美食、各種設施服務，此外在南投也有免費溫泉可以自由泡，窩客島幫你找出5個南投溫泉景點，野溪溫泉、溫泉酒店通通有，冬天來南投踏青，也別漏掉南投當地溫泉，來一趟溫泉小旅行。







南投溫泉來這免費泡：福興溫泉區親子公園、紅香溫泉

位在南投埔里的「福興溫泉區親子公園」，以溫泉為主題的親子共融公園，園內有著S型溫泉泡腳池供遊客泡腳，一旁還有溜滑梯、繩索、沙池，假日帶小孩出遊泡腳、放電剛剛好；屬於野溪溫泉的「紅香溫泉」，則有特別建造的紅磚溫泉小屋，可以自由進入泡湯，磚房外也有泡腳池，如果不想換衣服，也可以來泡腳暖和身體。





▲圖片來源：上圖「Kiwi」、下圖「撒野樂活小村婦」於窩客島的文章分享。



南投日式露天溫泉池：蟬說雅築

享泡露天溫泉就到「蟬說雅築」，日式造景、寬廣的露天溫泉周圍被樹林、山景圍繞，可以邊享受泡湯，邊欣賞遠方山嵐美景，來泡湯記得攜帶泳衣、泳帽、浴巾和拖鞋，園內冷泉、熱湯都有，可以冷熱交替著泡，舒緩肌肉超紓壓。





▲圖片來源：「游小熊」於窩客島的文章分享。



南投溫泉酒店推薦：雲品溫泉酒店、日月潭力麗溫德姆溫泉酒店

提到南投景點，一定不能少了日月潭，除了坐日月潭纜車、漫步在環湖步道、吃日月潭美食外，附近也有「雲品溫泉酒店」、「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」溫泉酒店，每間客房的獨立溫泉浴室，觀賞窗還能看到日月潭美景，力麗溫德姆溫泉酒店還有公共溫泉、蒸氣室及烤箱，可以享受三溫暖。





▲圖片來源：上圖「婗媽」、下圖「小企鵝生活趣」於窩客島的文章分享。



福興溫泉區親子公園 位置資訊

地址：南投縣埔里鎮福興路293號



紅香溫泉 位置資訊

地址：南投縣仁愛鄉



蟬說雅築 位置資訊

地址：南投縣信義鄉開高巷30號

電話：04-9270-2310



雲品溫泉酒店 位置資訊

地址：南投縣魚池鄉中正路23號

電話：04-9285-6788



日月潭力麗溫德姆溫泉酒店 位置資訊

地址：南投縣魚池鄉中正路312號

電話：04-9285-0085