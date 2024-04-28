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驚險的力行產業道路直搗山谷秘境【紅香溫泉X紅香吊橋】南投仁愛鄉景點

2024-04-28 22:47:00 撒野樂活小村婦 人氣：101
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窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：168篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：南投縣 > 仁愛鄉

驚險的力行產業道路直搗山谷秘境【紅香溫泉X紅香吊橋】南投仁愛

有時候一股衝動就會完成一個夢想

說走就走的車宿小旅行讓我們造訪沒有聽過的地方，一處悠悠山谷中的溫泉秘境『紅香溫泉』，多次開往遠得要命的「福壽山農場」都可以達標，而這一回卻是前進再前進，一樣是迂迴的高山之旅，走走停停歷經了七個小時，終於來到傳說中的深山溫泉。

驚險的力行產業道路直搗山谷秘境【紅香溫泉X紅香吊橋】南投仁愛

此行的路線如下，實實在在都開山路啊，不過我已經練就一身不暈車的本領，九點從宜蘭出發近中午在梨山停留，呼吸一下空氣順便填飽肚子再出發

宜蘭 ➡️中橫(台七甲線)經武陵農場

➡️梨山風景區 中餐➡️經福壽山農場

➡️行經(力行產業道路) 

➡️南投仁愛鄉 (馬烈霸社區)

➡️南投仁愛鄉 (紅香部落)

力行產業道路.png

第一天的終點目標是到清境，原本從梨山清境農場應該從合歡山繞行過去，雖然路程會稍遠但14甲線的路況會比較好，但是愛冒險的司機說沒有開過力行產業道路，這次想要走走看，於是我們捨棄了平整完善的大馬路，開往曾經號稱全台最爛的力行產業道路😨

驚險的力行產業道路直搗山谷秘境【紅香溫泉X紅香吊橋】南投仁愛

我的媽呀~ 車子一轉進力行產業道路就非常驚險，前段道路狹窄、又是迂迴彎曲下坡，兩旁盡是被開發種植的高麗菜田，不但沒有漂亮的山林景觀，而且幾乎無法會車(心裡一直祈禱對向不要有車不要有車)，此刻我已經抓緊門心臟蹦蹦跳，因為窗外看出去就是陡峭山壁，正當後悔之餘更因為不能回頭而懊惱，只好一路小心翼翼慢慢嚕車，經過陡峻的高麗菜田之後接著而來的便是幾處坍方整修的路段，情緒還是處於緊張的時刻，很想趕緊駛過坍方之處偏偏路況很差根本無法快速通過，就這樣膽戰心驚驚的走完全程，不知道冒了多少冷汗 😓

■ 力行產業道路  

台89線道又稱為「力行產業道路」，是南投縣的一個鄉道，也是發祥、力行、翠華三村及華崗、翠巒、紅香、力行、慈峰、瑞岩六部落的主要聯外道路，起點在中131線福壽路(台中南投縣市界處) 終點在台14甲線仁和路路口，全長共53.2公里，是台灣最長的一條鄉道，這條路因為地質脆弱容易坍方而有「惡路」的稱號 (以上擷取自 維基百科)

驚險的力行產業道路直搗山谷秘境【紅香溫泉X紅香吊橋】南投仁愛

結束行經嚇死人的力行產業道路總算鬆了口氣，本來司機說要走不同的道路看看風景，結果什麼也沒看見，只能說這一條惡路果然名如其實，還好當天氣候穩定所幸順利通過，但是上網查了很多歷經的朋友都奉勸，盡量別走這一條道路，其實也有它的道理存在，畢竟力行時常發生坍方一直處於維修狀態，若遇到天候不佳還是有其風險的。

好了，順利來到南投仁愛鄉力行村馬烈霸社區，海拔高度1600公尺，又名【新望洋】是力行村的一個泰雅族小部落，深深覺得這個深山部落的居民生活好不容易，對外的聯繫道路主要就是依靠力行產業道路，交通的不便讓此處無法經常有外界的各種支援和交流，相對的保留著原始和古老的純樸與傳統，見著幾棟非常老舊的建築彷彿時間停留的村莊，一切都那麼安靜

■ 紅香部落  

驚險的力行產業道路直搗山谷秘境【紅香溫泉X紅香吊橋】南投仁愛

離開馬烈霸社區我們繼續前進，走過地獄級的力行產業道路好像什麼都不害怕了，車子在高山公路間繞啊繞啊，總算出現美麗的山林溪流景色

這個遠得要命的紅香部落到囉

驚險的力行產業道路直搗山谷秘境【紅香溫泉X紅香吊橋】南投仁愛

青翠的山谷和潺潺溪流，搖下車窗讓清爽的微風輕拂臉龐，聲聲鳥鳴蟲叫在耳邊，橋下的孩童嬉鬧在淺溪旁，好一處令人嚮往的風光

驚險的力行產業道路直搗山谷秘境【紅香溫泉X紅香吊橋】南投仁愛

驚險的力行產業道路直搗山谷秘境【紅香溫泉X紅香吊橋】南投仁愛

紅香部落 位在南投縣仁愛鄉發祥村，是泰雅族_賽考列克亞族歷史悠久的部落。海拔約1170公尺，Gernaji意為「每逢深秋上午陽光照入部落旁的山林，渲染出美麗的紅色楓葉」台灣光復之後改稱為紅香紅葉，故部落之名應是依照此意延伸而來。(台灣原住民族 資訊網)
驚險的力行產業道路直搗山谷秘境【紅香溫泉X紅香吊橋】南投仁愛

驚險的力行產業道路直搗山谷秘境【紅香溫泉X紅香吊橋】南投仁愛

我們在往紅香部落的山路間經過幾處小吊橋，碰到幾位可愛的原住民大小朋友，隨口問路打招呼卻迎來他們熱切的笑容和回應，他們從哪裡冒出來呢? 你一定沒想到是騎著摩托車在那搖搖晃晃的吊橋對面過來，那吊橋也只有一個摩托車那樣寬而已，大朋友笑著說「我家住對面山那邊，我們都是這樣騎的啦」不在山裡長大的我們真是大開眼界，原來在地人是騎車過吊橋的，哇，一般人可沒有這麼大膽 😄

驚險的力行產業道路直搗山谷秘境【紅香溫泉X紅香吊橋】南投仁愛

來到紅香部落最重要的目地就是探尋傳說中的紅香溫泉，一路行駛到山谷間，眼前有著紅色圖騰的「溫泉橋」，原住民風格濃厚，青山、藍天、野溪、和溫泉…，由於地理位置偏遠，加上道路與交通的不便，反倒成了開發的阻礙，這個沒有什麼遊客的地方，相對成為一處較少為人知曉的秘境

驚險的力行產業道路直搗山谷秘境【紅香溫泉X紅香吊橋】南投仁愛

驚險的力行產業道路直搗山谷秘境【紅香溫泉X紅香吊橋】南投仁愛

紅色橋身的溫泉橋橫跨溪流，

在青山綠水旁真是漂亮

驚險的力行產業道路直搗山谷秘境【紅香溫泉X紅香吊橋】南投仁愛

▼紅色大橋名為溫泉橋

  上方則是紅香吊橋

驚險的力行產業道路直搗山谷秘境【紅香溫泉X紅香吊橋】南投仁愛

■ 紅香溫泉  

我們在溫泉橋旁的山路旁停車，前方便有紅香溫泉的大石碑

驚險的力行產業道路直搗山谷秘境【紅香溫泉X紅香吊橋】南投仁愛

紅香溫泉位在南投仁愛鄉發祥村北港溪上游的溪谷裡，是合歡山系的野溪溫泉，海拔約1200公尺，當地有泰雅族發祥村的「紅香部落」與力行村的「溫泉部落」，因此把這裡的溫泉稱為紅香溫泉，泉質屬於中性碳酸泉，溫度在攝氏63度左右。由於地理位置在力行產業道路的後端，路況經年累月都不是太好，所以屬於低度開發的景點，遊客非常少也沒有商業旅宿。

驚險的力行產業道路直搗山谷秘境【紅香溫泉X紅香吊橋】南投仁愛

紅香溫泉在2009年11月24日將露天溫泉搭建起紅磚的浴場，隔成男女兩湯，戶外還建置了泡腳池，耳聞中的秘境終於出現在面前，真是令人感動，此處溫泉比較像公共浴池的感覺，外觀看上去其實並不大，沒有人特別在管理，所以是免費的泡湯景點

(注意⚠️入口處地板有些龜裂，溫泉水也向外流溢)

驚險的力行產業道路直搗山谷秘境【紅香溫泉X紅香吊橋】南投仁愛

▲看牌告介紹才知道原來紅香溫泉在日據時代就遠近馳名了，這裡還有另外一個特色就是楓紅景觀，不過我們到訪時不是秋天所以無緣看見，又想到千里迢迢來到這裡需要經過力行產業道路，人家還是有一點怕怕啦

驚險的力行產業道路直搗山谷秘境【紅香溫泉X紅香吊橋】南投仁愛

當天沒有帶泳裝，而且看見比較簡易的門簾和鐵皮屋頂，加上沒有特別設置更衣室，原本打算放棄進去泡湯，後來經過先生鼓吹才勇敢入內，想說千辛萬苦才到了這裡總要嘗試一下吧，裡面真的挺簡單，跟想像中不一樣呢，不過畢竟是野溪溫泉，就不用想太多了

驚險的力行產業道路直搗山谷秘境【紅香溫泉X紅香吊橋】南投仁愛

我進去女湯時剛好另一位阿姨剛泡完，所以一人包場，不過因為外頭有兩三對夫妻聊天，只有簡易的門簾飄啊飄的，泡得有一點緊張哈哈，加上這裡溫泉的溫度很熱耶，沒辦法久泡，腳才泡下去就紅通通了，其實這裡水質算不錯，只不過靠近裡面的池子地板有一點沙，猜想應該是沒有每天清理的關係吧，畢竟這裡不是管理完善的名勝景點，用野溪溫泉的標準來看就好囉

驚險的力行產業道路直搗山谷秘境【紅香溫泉X紅香吊橋】南投仁愛

■ 紅香吊橋  

泡完溫泉身體暖呼呼，精神也抖擻起來，爬個小山坡散步一段路到紅香吊橋，站在橋中央可以俯瞰溫泉橋紅香溫泉，我們才走到一半就開始起風飄細雨，感覺快要變天了，由於還要開車前往清境農場，算算路程需要50分鐘左右，只好收起探險的心境先離開部落。這一次深入南投仁愛鄉的高山部落，初訪神秘的山谷溫泉實在令人難忘懷，尤其得經過險惡的力行產業道路，來一趟紅香溫泉確實不容易，不過人生解鎖清單又一個目標完成，給自己掌聲鼓勵 👏

驚險的力行產業道路直搗山谷秘境【紅香溫泉X紅香吊橋】南投仁愛

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