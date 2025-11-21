【北投老爺酒店湯屋】乳白色白磺泉和風湯屋有洋式客廳化妝台獨立衛浴，茶點礦泉水都有，泡完身心靈都舒適

身處忙碌的都會叢林，偶而也要讓自己放鬆一下。「北投老爺酒店湯屋」泡湯是個不錯的好選擇。下了班搭個捷運就可以來到遠離都會塵囂，置身在綠色山林之間的北投老爺酒店，這裏的溫泉湯屋就像是個提供身心靈休憩的綠洲。泡個舒服的湯，享受美好的餐點，只要半天的時間，就可以讓自己有充電的感覺哦。這次我們到了北投溫泉的湯屋享受兩人世界，還舒舒服服的享用了美好的晚餐，就算不出國也能感受度假氣氛，真的太精采了

北投老爺酒店 交通停車

公車：搭乘218、223、266至新北投站，步行時間約5分鐘即可抵達

捷運：搭乘淡水信義線至北投站下車〈須換月台〉，換搭新北投列車至新北投站下車，往左前方路步行至中和街，約1分鐘即可抵達

自行開車：Google導航輸入「北投老爺酒店」即可到達

停車場：

飯店備有地下停車場，入口位於中和街上，為「臺北國際醫旅」委外經營收費停車場，於飯店住宿、餐飲、SPA或會議消費，視專案內容提供停車時數折抵之禮遇，詳細辦法請洽飯店，逾時收費標準：NT$30/小時，計價採累計制，車位數量有限，無法預留車位！ 若停車場滿位，位於飯店對面(同中和街上)亦有「大業立體停車場」，步行至飯店約2分鐘

北投老爺酒店 湯屋價目表

方案類型 開放日期 價格（2 人） 旺季平日｜雙人獨立湯屋 90 分鐘 至 2026/03/31 NT$ 2,000 旺季假日｜雙人獨立湯屋 90 分鐘 至 2026/03/31 NT$ 2,000 旺季特殊假日｜雙人獨立湯屋 90 分鐘（12/31–1/1、2/14–2/20） 至 2026/03/31 NT$ 2,000 平日優惠｜雙人獨立湯屋 90 分鐘（20% OFF） 至 2025/12/30 NT$ 1,600（原價 NT$ 2,000）

請於加購項目選擇加時或加人(可複選) 每間湯屋至多可加一位大人或2位兒童 平假日定義依照北投老爺酒店官網公告為主，請電詢

北投老爺酒店 獨立湯屋介紹

在服務人員的引導下，我們到了北投老爺酒店的11樓。這裏同時也是酒店裏的「品空間」

櫃台人員簡單的解說一下，我們就被引導到今天的湯屋了

沐泉療 風雅湯屋 (有窗)

泡完湯可以在等候區小小的休息一下

今天我們來到「風雅」湯屋

轉角處有沙發椅可供休息

這間湯屋約莫6-8坪大吧。

簡單優雅的設計融合日本禪風的設計，格局上也頗有”柳暗花明又一村”的感覺

這裏擺個兩個懶骨頭，同時也是可供坐臥休憩的和洋式客廳

一旁有化妝台可以整理一下妝髮

洗手間與泡湯空間是分開的!! 上廁所的同時也可以享受北投風光哦

一旁的備品區

也提供簡單的零食可以吃!! 當然啦，一面泡湯一面吃零食也是一種樂趣啊

淋浴空間與泡湯池

石質的泡湯池還滿大的，兩個人泡絕對沒問題。同時也可以看到窗外的城市風景

白磺泉的顏色看起來帶點乳白色!! 白磺泉的其中一個稱號是「牛奶湯」

白磺泉其實相當少見，在台灣只有陽明山、金山或北投一帶的溫泉才找的到

弱酸性的白磺泉就像很多標榜pH5.5的洗髮精一樣，是最適合人體皮膚的酸鹼值環境。

當然啦，泡湯的好處處多多，簡單的說這天然的白磺溫泉就是可以養身又美肌啦

光是衝著這點，就值得來泡湯吧

泡湯的時間足足有90分鐘，足以享受私密幽靜的兩人世界啦

特別是北台灣冷冷的天裏，泡個湯，全身毛細孔都打開了，讓身體暖和一下，真的很有放鬆的感覺

沐泉療 典雅湯屋 (無窗)

泡完湯後，我們又看了另外的心寬 / 歡沁湯屋房型

這一間的格局比較寬敞些，也很不錯!!

北投老爺酒店 PURE歐式餐廳



一樓是「PURE歐式餐廳」

以現代歐義式料理手法，呈現食材真味的「PURE歐式餐廳」

現在可以用專案的方式來享用這裏美味的餐點

晚上餐廳的氣氛也很棒，白天可以透過落地窗欣賞城市風光

開胃小品

COLD STARTER低溫慢烤牛肉 慢煮鮑魚

HOT STARTER 薩索雞 北海道干貝

SOUP 牛肝菌野菇濃湯 有絲機瓜牛奶貝濃湯

SIDE DISH 輕乳酪馬鈴薯泥 季節時蔬

MAIN DISH 低溫慢烤 爐烤美國春雞 碳烤黑豬聖路易肋排

DESSERT 主廚創作甜點 芒果奶酪 閃電泡芙 季節新鮮水果

咖啡 茶

食材內容因應季節變化調整，實際菜色依餐廳提供為主

可頌及麵包 （可續）

熱呼呼的酥脆新鮮上桌，不用沾醬就很有麵包的香甜了!!

小魚 這道有令人驚豔的味覺

COLD STARTER 慢煮鮑魚

這道真是視覺與味覺上的饗宴啊 (這裏每一道都是!)

上面的是白昆布 ，鮑魚下面是味噌煮過的白蘿蔔，黑色醬汁是昆布醬

白昆布的口感細緻又柔軟，鹹中帶點大海的鮮甜、鮑魚彈牙脆口，搭配下方的白蘿蔔與黑昆布醬，與一旁的生菜~~

食材的配色真的美的像是藝術作品

COLD STARTER低溫慢烤牛肉

牛肉裏面包的是鮪魚醬好特別的口感與滋味的組合， 和生菜、奶油脆片一起享用，又軟又脆的口感真的難忘



這道也很有春天百花盛開的氣息吧

薩索雞可說是星餐廳指定使用最高品質純種雞肉，它的皮薄，肉質鮮嫩又多汁，風味、香氣都是一等一的，搭配主廚的調味，真的好好吃啊

HOT STARTER 北海道干貝

北海道干貝鮮甜可口，搭配上方的蔬菜丁，口感十足

SOUP 有絲機瓜牛奶貝濃湯

這道湯品也滿令人驚喜的，一般的絲瓜多以清湯呈現，這裏以濃湯方式來做，中間還有顆牛奶貝

滋味當然是香醇可口又帶有自然的芳香鮮甜，好喝到想再來一杯

SOUP 牛肝菌野菇濃湯



一樣是濃湯，這道和剛剛那道相比，更加濃郁香甜

春寒料峭的天裏，喝完全身又暖呼呼的，真的有幸福感啊

要不是主菜還沒上，真的想再來片麵包沾著吃呢

SIDE DISH 輕乳酪馬鈴薯泥 季節時蔬

這二樣的表現也很不錯，不會太搶了主菜的風采!!!

MAIN DISH 碳烤黑豬聖路易肋排

豬肋排肉是燉煮兩個小時再加紅酒醬去做碳烤，下方是原味地瓜泥，加上一旁的墨西哥辣椒

豬肋排肉燉煮的很軟爛好入口，上面的紅酒醬汁非常濃郁! 原味地瓜泥香甜可口，一旁的墨西哥辣椒微辣脆口

反而更突顯主菜的濃郁口味

MAIN DISH 爐烤美國春雞

春雞上方加上黑松露醬，下方加了薏仁和藜麥所做成甜豆醬作底。

烤過的春雞，雞皮香脆，雞肉鮮嫩多了卻不失口感，搭配黑松露醬，真的美味大升級!!



DESSERT 主廚創作甜點 芒果奶酪

軟香滑口的奶酪，加上奇異果丁和芒果果泥，還有薄荷!! 真的是絕配啊

入口果香濃郁又有薄荷清涼的香氣，甜而不膩又有爽口的感覺



DESSERT 主廚創作甜點 閃電泡芙

雖然是簡單的閃電泡芙，但真的很用心，上面是焦糖海鹽和伯爵茶作成的抹醬，搭配上方的水果，真的很春天啊

這套純味套餐真的很厲害，連最後做為結尾的甜點都這麼完美

這樣的泡湯+餐點的體驗真的太棒了，身心靈都照顧到了

詳細資訊可上官網查詢：https://www.hotelroyal.com.tw/zh-tw/beitou

