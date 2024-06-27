宜蘭真的是一個非常適合渡假的旅遊勝地，位在宜蘭礁溪的白宮渡假勝地，

是宜蘭近期新開的一間親子飯店，每間房間都有溫泉，並提供英國進口的沐浴組

浴室乾濕分離，Ruby這次住的是【白宮親子房_四人房】，

想要了解更多房價和空房情況，可以上白宮渡假勝地的線上訂房系統

現在讓Ruby來為大家分享入住的心得吧！

入住時間為當天下午三點，如果提前到達，可以在大廳稍作休息，

這裡的家具充滿歐洲風情，

孩子們可以在旁邊的球池玩耍。

【飯店設施】

♦️一樓大廳左邊有親子遊戲球池區

兒童遊樂區的注意事項，要脫鞋子必且穿襪子入內玩耍，

三歲以下兒童必須有家長陪同，8歲以上的就不能玩溜滑梯囉~

在Ruby在櫃檯辦理入住時，孩子們就迫不及待地衝向球池玩耍。

基本的跳跳馬、溜滑梯都有。

球池真的是每個孩子的最愛，直接把自己埋起來，

孩子們的快樂就是這樣的單純。

球池區旁邊也有家長的等待區及需要收費的按摩椅(50元/10分鐘)，

有需要的都可以投幣使用。

♦️草原廣場

草原廣場非常的大，可以在上面玩飛盤、奔跑。

還可以玩碰碰球

Ruby和朋友在這邊玩的超開心，真的是用盡生命在碰撞的。

還有兩大帳篷區，裡面有很多座椅，如果天氣涼涼的很適合坐在裡面

與三五好酒一起小酌聊天，團康活動等等之類的。

也有提供多個躺椅可坐在這裡做日光浴。

♦️休閒腳踏車

如果想要到附近晃晃可以騎個腳踏車，也有雙人的協力自行車。

有時間限制的設施總共有三種，而開放時間分別是早上7點~10點，下午3點~6點

缺點是這時間泳池、氣墊床、電動車和早餐或式下午茶都會擠在一起，

就必須要做一些取捨，否則無法全部都玩的到。

♦️電動玩具車有以下這些款式

飯店前可玩的區域滿大的，Ruby建議家長需在小孩在旁陪同，會比較安全喔。

卡丁車必須16歲以上才能租借

騎乘押金$2000和證件才能租借火車跟卡丁車，歸還後會退還押金。

♦️氣墊遊戲床，有兩個非常大的氣墊遊戲床，

不過當天只有開放獨角獸的那個，光是這個就讓孩子玩瘋了。

♦️泳池就有一些泳圈在旁可使用，泳池的深度對大人來說不深，

還是老話一句請陪同孩子一起玩耍，安全又可增進親子感情。

【飯店房型】

【經典客房_雙人房 10坪】

【豪華客房_雙人房 14坪】

【白宮親子房_四人房 21坪】

白宮的每間房間的床都是特製的，尺寸為183cm x 213cm。

浴室乾濕分離

英國進口沐浴組、溫泉浴缸，每間都有提供溫泉-碳酸氫鈉泉，

無色無味的酸鹼值約在7左右。

負離子吹風機、和免費Wi-Fi。

盥洗的用具，牙刷、刮鬍刀、梳子、肥皂等等的都有附，

但還是建議大家可以帶自己的響應環保喔。

茶包、咖啡及礦泉水都有附，

如果還需要裝水也可以到飯店大廳有飲水機可使用。

只有親子房多了兒童的遊戲區域，其餘的每間房間的設備都一樣。

一間親子房是屬於較適合幼兒玩的跳跳床及小型的溜滑梯。

Ruby住的這間是的溜滑梯和盪鞦韆就滿適合，

孩子們光是在房間也讓他們玩的不亦樂乎。

房間窗外風景宜人，可以看到宜蘭的龜山島。

因為外面的泳池有開放時間限制，玩不夠的孩子就讓他們在房間的浴缸玩水，

房間的浴池大到連孩子放泳游圈，剩餘的空間也非常大。

用餐的地方是在飯店出去的左手邊那棟，早餐、下午茶及晚餐都是在這棟提供。

還有住房房卡的優惠，飲料酒水或是晚餐消費都可以折抵。

用餐的環境很舒適且不壅擠，座位的椅子都好可愛。

當天下午三點半入住，飯店有提供下午茶一份及調酒一杯，

Ruby覺得蛋糕和奶酪味道都相當不錯

千層蛋糕不管是巧克力還是香草口味，都滿值得一試，

濃郁巧克力、香草的清香，層次分明，質地較為濕潤柔軟，

蛋糕整體口感豐富，不會顯得過於甜膩。

輕乳酪蛋糕，綿密、滑順。

調酒類我們點了桂花、荔枝、莫西多和茫茫夏日，可選擇無酒精或是要酒精的，

不過當天我們也都會待在飯店玩，不會出去了就點了有酒精的來喝看看。

隔天早餐的部分，開放時間7點就開始了，菜色也是滿豐富的。

生菜沙拉、炒麵、雞翅、青菜

季節水果、涼拌的菜色、烤玉米筍。

燒賣、蒸蛋、清粥小菜

小蛋糕

麥片，有柳橙汁、養樂多、牛奶可搭配早餐麥片。

現烤吐司麵包、熱咖啡、熱奶茶。

雖然區域看似不多，但種類非常多種，基本上飯店會提供的餐點，

他們都有，補充空盤的速度也滿快的，吃飽飽準備迎切美好的一天假期。

吃完還可以去騎個腳踏車、玩個電動車在草地上奔跑一下，享受一下大自然的日光浴。

快退房的時候孩子又意猶未盡的在房間玩耍及

大廳的球池也是讓孩子依依不捨的想要繼續玩。

Ruby入住後覺得宜蘭礁溪的白宮渡假勝地交通方便，距離礁溪火車站僅10分鐘車程，且有專屬停車位。

冬天可以在房間享受溫泉，夏天可以在泳池戲水。

白宮的建築外觀讓人有出國度假的感覺，

房價也不會很貴，非常適合帶著孩子來宜蘭玩個兩天一夜的親子之旅。

【店家資訊】

👉宜蘭礁溪-白宮渡假勝地

🍽 FB官方粉絲團請點此 / 白宮渡假勝地-線上訂房系統

🏠宜蘭縣礁溪鄉大塭路34之5號

☎️0938380789

此篇文章為店家邀請，文章內容為自身感受，

圖片皆為Ruby拍攝與完成

❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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