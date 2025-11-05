雙北芒草季11大必拍！台北陽明山芒草、瑞芳芒草景點，5分鐘攻頂芒草步道先衝。

台北芒草、新北芒草季景點跟上！秋天就是要賞芒花，台北、新北芒草花海正在逐漸盛開，從陽明山七星山步道、擎天岡、大屯山，新北瑞芳半屏山步道、報時山步道、草嶺古道，每處都能欣賞絕美的雪白芒草隨風搖曳的夢幻景色，窩客島這次幫你整理11大雙北芒草景點，台北芒草、新北芒草趁芒草花季全都要拍。



台北芒草花海景點推薦：七星山步道、擎天岡、大屯山、硫磺谷

台北人秋天賞芒花就衝陽明山！陽明山不只擎天岡芒草，不少陽明山景點也都有芒花盛開，整片雪白色花海超夢幻，其中「七星山步道」的S型山徑搭上兩旁雪白芒草花海，是網美每年必拍熱門台北芒花景點，而「大屯山」11月不僅有芒草，也是觀賞雲海、夕陽與琉璃光的絕佳地點；硫磺谷則以地熱與秋芒景觀聞名，環谷步道讓你從不同角度欣賞湖水與芒草交織的景色，還能免費體驗足湯。



七星山步道 位置資訊

地址：台北市北投區

電話：02-2861-3601

完整介紹由部落客「小風o」於窩客島分享：【台北景點】陽明山芒草季‧七星山步道‧滿山芒草花海│冷水坑登山口│網美熱門景點│拍攝點‧交通‧怎麼去



擎天岡 位置資訊

地址：台北市士林區菁山路101巷246號

電話：02-2861-5404

完整介紹由部落客「旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣」於窩客島分享：【台北.陽明山】冷水坑賞落羽松走至擎天崗大草原步道賞芒草。秋季限定美景貓貓森林寫真



大屯山 位置資訊

地址：台北市北投區泉源路200號

完整介紹由部落客「小風o」於窩客島分享：台北市北投區【北部景點】大屯山芒草夕陽‧日出雲海‧琉璃光夢幻景色│文化大學‧雲海繚繞│七星山流瀑‧月光雲海│北部雲



硫磺谷 位置資訊

地址：台北市北投區泉源路200號

電話：0901-413-306

完整介紹由部落客「Bernice的隨手筆記」於窩客島分享：硫磺谷秋芒~舒適賞芒花感受地熱帶來的溫暖 @Bernice的隨手筆記



▲台北芒草景點必拍，陽明山七星山步道雪白芒花花海超夢幻。



▲台北陽明山芒草步道推薦，大屯山步道秋季賞芒、雲海美景一次收。





新北瑞芳芒草景點推薦：半屏山步道、五分山、金瓜石地質公園、報時山步道

新北賞芒草必去瑞芳一帶，半屏山步道沿途開滿金黃芒草，30分鐘就能登頂，下午在陽光照射下，整片芒花花海閃閃發亮超好拍；五分山雷達站則以滿到炸出的芒草海聞名，視野開闊還能遠眺基隆嶼，而金瓜石地質公園秋天同樣被芒草覆蓋，風一吹整片芒花隨風搖曳，美得像畫一樣；想輕鬆走走就到「報時山步道」，步行不到5 分鐘就能登上觀景台，飽覽絕美的芒花花海，觀賞360度山海美景。



半屏山步道 位置資訊

地址：新北市瑞芳區

完整介紹由部落客「小風o」於窩客島分享：【新北景點】瑞芳半屏山步道‧賞芒草芒花美景│102縣道瑞雙公路‧不厭亭夕陽芒草│九份金瓜石芒草季│網美拍



五分山氣象雷達站 位置資訊

地址：新北市瑞芳區靜安路四段1巷1號

電話：02-2495-8445

完整介紹由部落客「Bernice的隨手筆記」於窩客島分享：五分山秋芒~滿到炸出的芒花 隨處都可拍出大片 @Bernice的隨手筆記



金瓜石地質公園 位置資訊

地址：新北市瑞芳區102縣道18公里處

電話：02-2960-3456

完整介紹由部落客「Bernice的隨手筆記」於窩客島分享：金瓜石地質公園~帶點頹廢風格依舊是迷人的景點



報時山步道 位置資訊

地址：新北市瑞芳區

完整介紹由部落客「涵的足跡~走遍天涯」於窩客島分享：金瓜石報時山步道 ~ 絕美壯觀海景步道，步行5分鐘陰陽海、基隆山、無耳茶壺山、鼻頭角盡收眼底

▲新北芒草景點，瑞芳半屏山步道沿途金黃芒花盛開超好拍。

▲新北瑞芳五分山芒花景點，滿山芒草花海、絕美山海景必拍。





新北芒草景點推薦：不厭亭、三角埔頂山(羌子寮山)、草嶺古道

新北芒草除了瑞芳區芒草，離瑞芳、九份不遠處的「不厭亭」也是賞芒景點，每到芒花盛開季節，滿山花海搭配壯闊山嵐，被譽為小武嶺，是觀賞日出、夕陽、夜景的熱門處，更有最美寂寞公路之稱；「三角埔頂山」交通方便、步行5分鐘攻頂，輕鬆就能觀賞芒草花海、市景景觀；每年秋天賞芒必去「草嶺古道」，可以沿途遠望海景、龜山島，還能順路走訪虎字碑、雄鎮蠻煙摩碣等歷史遺跡，秋天芒草、海景、歷史古蹟一次看到。



不厭亭 位置資訊

地址：新北市雙溪區瑞雙公路

電話：02-2960-3456

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：不厭亭 ❙ 小武嶺雪白芒花，絕美山景，最美寂寞公路，瑞芳九份順遊景點!



三角埔頂山 位置資訊

地址：新北市樹林區頂山

完整介紹由部落客「珍妮佛的花草呢喃」於窩客島分享：【新北市樹林區】三角埔頂山芒花開│可由北部防災降雨雷達站（樹林區）空地旁的小徑進入│可停車但位置不多



草嶺古道 位置資訊

地址：新北市貢寮區草嶺古道

完整介紹由部落客「蘋果話日常」於窩客島分享：草嶺古道。東北角海岸人氣健行步道，秋天限定芒花季，眺望海景龜山島 - ? 蘋果話日常?



▲新北三角埔頂山芒草景點，交通方便，步行即可賞芒花海。



▲新北草嶺古道秋季必拍芒花與海景美景。



拍雙北芒草花海，順吃周邊台北美食、新北美食

▲新北芒草季半屏山步道,沿途雪白芒花花海盛開,拍照打卡超美。


