台北夜景約會餐廳推薦清單！看夜景約會，來台北夜景餐廳邊吃美食，邊看風景超浪漫，不論是陽明山夜景觀賞點、貓空附近都有不少景觀餐廳可以看夜景，窩客島這次特別整理人氣很高的11間台北夜景餐廳，包括超人氣的陽明山夜景餐廳、貓空景觀餐廳，約會必去的台北高空餐廳，觀賞絕美的台北夜景，還能看得到台北101，享受悠閒浪漫的用餐時光。



▲台北夜景餐廳最強11間推薦，陽明山夜景餐廳、貓空景觀餐廳約會聚餐先預約 / WalkerLand窩客島整理



▲台北夜景餐廳11選，台北高空餐廳吃美食邊看台北101/ WalkerLand窩客島整理



陽明山夜景餐廳推薦：草山夜未眠景觀餐廳、The Top 屋頂上、Wonder.land 仙境

約會看夜景必去的陽明山，有不少夜景景觀餐廳，像是「草山夜未眠」、「仙境」等熱門餐廳，都擁有寬廣的座位空間，以及無遮蔽物的180度絕美百萬夜景，其中「The Top 屋頂上」更規劃了階梯式座位，讓旅客在每個位置都能觀賞最美的陽明山夜景，都是陽明山約會餐廳要先卡位，如果早點來也是看夕陽晚霞的好去處。



▲陽明山夜景餐廳推薦：草山夜未眠景觀餐廳 / Nancy 將的生活筆計本提供、WalkerLand窩客島整理



▲陽明山夜景餐廳推薦：The Top 屋頂上 / Ruby說美食享受旅行提供、WalkerLand窩客島整理



台北高空約會餐廳推薦看得到台北101：Saffron 46、貳樓、INGES Bar & Grill、CÉ LA VI Taipei

年末約會首選101附近的高空餐廳，窗邊座位不僅擁有高空視野可以看到市區燈火，也都能直接看到台北101，約會氛圍滿載，像是位在微山南山的印度料理「Saffron 46」、純白色系的「貳樓」以及「CÉ LA VI Taipei」，裝潢時尚優美好拍外，美味的餐點也是必吃，此外台北萬豪酒店的高空餐廳「INGES Bar & Grill」，整面玻璃景觀窗即使在室內也能清楚看到遠處市區夜景、台北101，有時還能看到飛機飛過的身影，台北約會看夜景餐廳，在市區也很美。



▲台北高空約會餐廳推薦看得到台北101：貳樓微風南山店/ ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)提供、WalkerLand窩客島整理



▲台北高空約會餐廳推薦看得到台北101：CÉ LA VI Taipei / 海霸威旅宿生活提供、WalkerLand窩客島整理



貓空景觀餐廳看夜景約會推薦：LAX 慵懶、貓空Cafe巷、貓空四爺、找茶屋

台北夜景聖地除了陽明山外，在貓空也有不少景觀餐廳，早上來貓空坐貓空纜車，晚上來貓空景觀餐廳看夕陽、夜景，有著咖啡廳氛圍的「貓空Cafe巷」、「找茶屋」，有觀景平台、度假感十足的「LAX 慵懶」，最特別的是以宮廷風裝潢打造的「貓空四爺」，不僅座位區都是包廂式座位，可以看到遠方木柵風景，室內還有小橋流水、古色古香的屋簷雕刻造景，都是台北情侶約會、親友聚餐看夜景的好去處。



▲貓空景觀餐廳看夜景約會推薦：貓空Cafe巷，搭貓空纜車來看台北夜景 / 踢賴旅遊提供、WalkerLand窩客島整理



▲貓空景觀餐廳看夜景約會推薦：找茶屋 / 奇奇一起玩樂趣提供、WalkerLand窩客島整理



草山夜未眠景觀餐廳 位置資訊

地址：台北市士林區東山路25巷81弄99號

電話：02-2862-3751

完整介紹由部落客「Nancy 將的生活筆計本」於窩客島分享：(陽明山景觀餐廳/台北景觀餐廳)全新版草山夜未眠2.0擁有台北閃亮級夜景,浪漫滿分,情調十足,IG打卡熱門景點



The Top 屋頂上 位置資訊

地址：台北市士林區凱旋路61巷4弄33號

電話：02-2862-2255

完整介紹由部落客「Ruby說美食享受旅行」於窩客島分享：【陽明山景觀餐廳】THETOP屋頂上 陽明山百萬等級的夜景俯瞰台北迷人的夜景，燈光美氣氛佳最佳約會地點推薦



Wonder.land 仙境 位置資訊

地址：台北市士林區仰德大道二段11巷11號

電話：02-2831-9111

完整介紹由部落客「小青姐姐」於窩客島分享：台北~陽明山Wonder.land仙境景觀餐廳~約會賞百萬夜景~太美太夢幻~



Saffron 46微風南山店 位置資訊

地址：台北市信義區松智路17號46F

電話：02-2722-5151

完整介紹由部落客「又要飛去哪！？」於窩客島分享：【台北高空餐廳】Saffron 46番紅花四十六印度料理，微風南山46樓，約會推薦！(附菜單)



Second Floor 貳樓微風南山店 位置資訊

地址：台北市信義區松智路17號7樓

電話：02-2345-3533

完整介紹由部落客「ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)」於窩客島分享：微風南山新開幕 ，超美的景觀餐廳。



INGES Bar & Grill 位置資訊

地址：台北市中山區樂群二路199號20樓

電話：02-2175-7997

完整介紹由部落客「海霸威旅宿生活」於窩客島分享：台北大直●絕美高空酒吧【台北萬豪酒店 INGES Bar & Grill 】浪漫約會、閨蜜慶生 指定必去餐廳



CÉ LA VI Taipei 位置資訊

地址：台北市信義區松智路17號48樓

電話：0909-956-000

完整介紹由部落客「旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣」於窩客島分享：【台北】信義區高空酒吧。南山微風CE LA VI Taipei48樓。360度環景觀看101夜景



LAX 慵懶 位置資訊

地址：台北市文山區指南路三段34巷12號

電話：02-2937-3207

完整介紹由部落客「吃貨小姐姐の饗樂生活。」於窩客島分享：台北市文山區[美食] LAX 慵懶 ▶ 貓空美食餐廳 X 台北親子景點◀ 木柵隱藏版美食 ! 料理100%好吃的網美餐酒館推薦 ♪



貓空Cafe巷 位置資訊

地址：台北市文山區指南路三段38巷33-5號

電話：02-2234-8637

完整介紹由部落客「踢賴旅遊」於窩客島分享：【貓空美食】貓空Cafe巷，晚餐賞夜景好選擇 | 貓空纜車



貓空四爺 位置資訊

地址：台北市文山區指南路三段38巷16-2號

電話：02-2234-0140

完整介紹由部落客「兩隻小豬」於窩客島分享：【貓空景觀餐廳】貓空四爺，宮廷風小包廂用餐品茶，裝潢古色古香、獨立式包廂夜景超優，金字塔茶炒飯必吃！



找茶屋 位置資訊

地址：台北市文山區指南路三段38巷33-5 號對面

電話：02-2939-8622

完整介紹由部落客「奇奇一起玩樂趣」於窩客島分享：美食｜台北貓空夜景餐廳 找茶屋 found your tea 貓纜+101美景、茶香料理 農遊券配合商家 - 奇奇一起玩樂趣



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