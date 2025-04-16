瑞芳銅板美食不只有九份老街！瑞芳除了有九份老街、猴硐貓村等知名觀光景點，聚集許多銅板美食，但還有其他瑞芳人也很推薦的銅板美食，像是瑞芳車站附近就有許多銅板小吃，窩客島編輯幫你整理不在九份老街中的7間瑞芳銅板美食，包括瑞芳美食廣場裡的超人氣胡椒餅、一球不到15元的濃郁芋泥球，讓你一到瑞芳車站就能先吃一波。



▲瑞芳銅板美食7間推薦！瑞芳超人氣80元牛肉麵、秒殺胡椒餅，吃膩九份老街跟著吃 / WalkerLand窩客島整理



瑞芳美食除了必吃九份老街芋圓、小吃，也推薦你到鄰近瑞芳車站的「瑞芳美食廣場」，不僅有超濃郁芋泥球的人氣店「塔諾妮」，一盒4顆只要55元超划算，也有還沒出爐就被預訂光的「林記福州胡椒餅」，現包現烤的老麵包入滿滿肉塊、蔥花，吃起來鹹香又多汁的，建議可以電話預約才不用等太久，附近還有每塊30元的「阿婆蕃薯粿」、13元的「阿霞龍鳳腿」等，都是瑞芳人都在排隊搶吃的在地夯店。



▲瑞芳美食銅板價開吃！7間瑞芳小吃必吃胡椒餅、龍鳳腿 / WalkerLand窩客島整理



瑞芳銅板美食推薦必吃芋泥球：塔諾妮

部落客 呂萱萱愛分享 造訪 塔諾妮 說：

手作芋泥球的味道很天然，一口咬下可以吃到芋頭獨特的香氣，口感非常綿密，感覺就像在吃真的芋頭一樣，而且不會太甜，適合想吃點甜，但又不喜歡太甜膩的朋友。



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塔諾妮

地址：新北市瑞芳區民生街35巷2號

電話：0989-144-558

完整介紹由部落客「呂萱萱愛分享」於窩客島分享：台北最好吃的芋泥球！一盒只要50元，綿密不甜膩



▲瑞芳銅板美食推薦必吃芋泥球：塔諾妮，芋泥球一盒4顆只要55元/呂萱萱愛分享 提供、WalkerLand窩客島整理



▲瑞芳銅板美食推薦必吃芋泥球：塔諾妮，販售手作芋泥球、芋泥牛奶、芋泥豆漿 /呂萱萱愛分享 提供、WalkerLand窩客島整理



瑞芳銅板美食推薦：瑞芳林記福州胡椒餅

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 瑞芳林記福州胡椒餅 說：

內餡口感真的是一流的，因為有豬肉塊跟絞肉，而且還有很多蔥，吃起來內餡多汁濕潤，內餡也是帶有甜度的那種，皮脆帶有韌度跟炭香，還蠻有咬勁的，重點他蠻大一顆，吃一顆會飽ㄟ！



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瑞芳林記福州胡椒餅

地址：新北市瑞芳區民生街35巷2號

電話：02-2496-8372

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：新北市瑞芳區還沒出爐就被訂光？老麵溫體豬炭烤好吃胡椒餅



▲瑞芳銅板美食推薦：瑞芳林記福州胡椒餅，就在瑞芳美食廣場內 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



▲瑞芳美美食推薦必吃胡椒餅：瑞芳林記福州胡椒餅，現包現烤要先抽號碼牌 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



瑞芳猴硐銅板美食80年老字號：阿蝦古早味麵店

部落客 小虎食夢網 造訪 阿蝦古早味麵店 說：

這一碗單純的醬油膏和油蔥酥，微微滋潤的油麵滑口，一整個涮嘴到不行，醬油膏微甜略濃，油蔥酥很是到位，另外隱藏著勾舌的微微醋香，是這一碗乾麵的殺手鐧。



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阿蝦古早味麵店

地址：新北市瑞芳區柴寮路56號

電話：0928-881-738

完整介紹由部落客「小虎食夢網」於窩客島分享：【跟著舒國治尋小吃107回】【瑞芳侯硐小吃】阿蝦古早味麵店.絕味飄香礦場飄香八十載



▲瑞芳猴硐銅板美食80年老字號：阿蝦古早味麵店，招牌乾麵小碗30元、大碗50元 /小虎食夢網 提供、WalkerLand窩客島整理



▲瑞芳猴硐貓村銅板美食推薦：阿蝦古早味麵店，豬血湯可以免費續湯 /小虎食夢網 提供、WalkerLand窩客島整理



瑞芳巷弄銅板美食推薦：阿婆蕃薯粿

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 阿婆蕃薯粿 說：

個頭也不算小，因為整顆都是地瓜做的，所以吃起來很有飽足感，雖然是用油炸的，但完全不油膩，出乎意料的清爽，外面酥酥的，裡面則是軟綿的地瓜泥狀態，吃起來就是很古早味的味道，好吃ㄟ！



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阿婆蕃薯粿

地址：新北市瑞芳區民生街30巷1號

電話：0936-055-006

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：新北市瑞芳區阿婆蕃薯粿｜即將失傳？！隱藏巷弄內的銅板美食，熱賣五十年的古早味蕃薯粿



▲瑞芳巷弄銅板美食推薦：阿婆蕃薯粿，已經經營超過50年 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



▲瑞芳巷弄銅板美食推薦：阿婆蕃薯粿，每塊只要30元 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



瑞芳銅板美食推薦：歌林麵店

部落客 小虎食夢網 造訪 歌林麵店 說：

本來是想點一碗牛肉湯，但轉念就說成牛肉湯餃，沒想到上桌時發現一碗65的牛肉湯較裡居然還有牛肉，這也太不科學了吧....。



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歌林麵店

地址：新北市瑞芳區大埔路103巷

完整介紹由部落客「小虎食夢網」於窩客島分享：【新北瑞芳-四腳亭美食】歌林麵店.四腳亭老街四十年麵店.那年玉女歌手跟你一起吃的麵.65元牛肉湯餃



▲瑞芳銅板美食推薦：歌林麵店，現價牛肉湯餃70元，牛肉麵小碗70元、大碗也只要80元 /小虎食夢網 提供、WalkerLand窩客島整理



▲瑞芳銅板美食推薦：歌林麵店，各種麵食、湯價錢落在25~80元 /小虎食夢網 提供、WalkerLand窩客島整理



瑞芳排隊美食推薦銅板價開吃：阿霞龍鳳腿

部落客 芬恩Finn 造訪 阿霞龍鳳腿 說：

龍鳳腿絕對是必須跟風排隊買起來的在地小吃~（比一個紅豆餅還要便宜耶XD）那天我們在瑞芳民生街上光是龍鳳腿就看到了3家（阿義、華記和阿霞），其中華記和阿霞的排隊人潮不分軒輊的相當猛烈XD



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阿霞龍鳳腿

地址：新北市瑞芳區民生街25號

電話：0933-929-158

完整介紹由部落客「芬恩Finn」於窩客島分享：【新北瑞芳美食】阿霞龍鳳腿 x 一支12元龍鳳腿，好吃必買快排隊║瑞芳龍鳳腿、瑞芳必吃



▲瑞芳銅板美食推薦：阿霞龍鳳腿，現價13元龍鳳腿、20元糯米腸 /芬恩Finn 提供、WalkerLand窩客島整理



▲瑞芳排隊美食推薦銅板價開吃：阿霞龍鳳腿，在地瑞芳人都一次買10支 /芬恩Finn 提供、WalkerLand窩客島整理



瑞芳銅板美食推薦：文瓊小築

部落客 小虎食夢網 造訪 文瓊小築 說：

皮一如我想像的Q，還帶著前兩口的微脆，很札實卻半點不礙口，即便不配任何茶水，而且越是咀嚼越是有滋有味，艾草的香氣、粿本身的糯米香甜，好吃得亂七八糟。



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文瓊小築

地址：新北市瑞芳區魚寮路152號

電話：0928-752-086

完整介紹由部落客「小虎食夢網」於窩客島分享：【新北-瑞芳美食】文瓊小築.三貂嶺假日限定限量.婆婆艾草草仔粿.關西仙草茶同樣不要錯過



▲瑞芳銅板美食推薦：文瓊小築，週五六日限量販售 /小虎食夢網 提供、WalkerLand窩客島整理



▲瑞芳古早味草仔粿推薦：文瓊小築，必搭關西仙草茶 /小虎食夢網 提供、WalkerLand窩客島整理



玩瑞芳銅板價吃瑞芳美食清單 九份老街美食住宿也要知道