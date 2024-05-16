來瑞芳不只有九份可逛！雖然有著國內外旅客都會朝聖的九份老街，但位在東北角的瑞芳，因為地理關係，沿海處形成特殊地質、奇岩景觀，境內也有沿著山稜而建的360度觀景步道，最輕鬆的甚至只需10分鐘就能攻頂。窩客島這次整理了「5大瑞芳景點」，下次不妨先來走走這幾個人氣景點，再衝九份老街一路開吃。







瑞芳特殊地質景觀推薦

來東北角一定要看過超特別的奇石景觀，濱海公路上的「南雅奇岩」，雖然象鼻岩已經斷裂，但沿海一帶仍有不少特殊地質景象，像是霜淇淋岩、竹筍岩、海狗岩等，超特殊地景與背後蔚藍海天相襯，也是看海、看夕陽的勝地之一；而原本是露天採礦場的「金瓜石地質公園步道」，不僅沿途可以看到壯觀的山海景色，還有超神祕的石頭陣，與兩旁高聳的山壁，形成IG必拍打卡點。





▲圖片來源：上圖「Bernice的隨手筆記」、下圖「貪吃猴」於窩客島的文章分享。



瑞芳人氣步道推薦

就在九份老街附近的「雞籠山登山步道」，沿路多以石階梯搭建，一般人只要走30分鐘就能攻頂，飽覽遠方廣闊無際的大海，到了秋冬時期，步道兩旁更有超夢幻芒花海，是芒花季打卡聖地；「鼻頭角稜谷步道」作為環狀步道，一路上有稜谷步道、海濱步道、燈塔等，以及360度絕佳的觀景視野，周圍山嵐、海現景色通通一次收獲，是連長輩也能輕鬆攻略的超親民的健行步道。





▲圖片來源：上圖「貪吃猴」、下圖「魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行」於窩客島的文章分享。



南雅奇岩

10分鐘就能攻頂的環景步道！除了鼻頭角步道有著絕佳的景觀，沿著山稜線建造的「報時山步道」，走在平坦好走的階梯式步道上，有著超級廣闊、毫無遮蔽物的觀景視野，健走的同時，就能欣賞絕美的環景景觀，再加上只要10分鐘攻略，懶人級環景步道來瑞芳看海先衝。

地址：新北市瑞芳區

電話：02-2499-1210



金瓜石地質公園步道

地址：新北市瑞芳區102縣道18公里處

電話：02-2960-3456



雞籠山登山步道

地址：新北市瑞芳區汽車路

電話：02-2497-3628



鼻頭角稜谷步道

地址：新北市瑞芳區

電話：0936-924-299



報時山步道

地址：新北市瑞芳區