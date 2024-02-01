只知道九份芋園太弱了！古色古香的九份老街，在掛滿紅燈籠的彎曲巷弄中，聚集了許多古早味小吃、童玩，沿山坡而建的階梯式建築，更是吸引國內外旅客朝聖的觀光聖地，再加上九份老街以知名「阿妹茶樓」為首，其實也隱藏了不少茶坊、咖啡廳，窩客島這次便蒐羅了「11間九份老街美食」，不論是經典小吃、隱藏版下午茶通通一次攻略。





九份自從在清光緒年間發現金脈後，便開啟長年的掏金熱潮，進而帶動整體繁華的發展，日治時期更是被搬運了大量的金礦到日本，成為台灣採金量最大的地區之一。九份隨著金礦採盡而沒落後，因為電影《悲情城市》在九份取景的關係，透過大螢幕向各國展現了面山海的階梯式建築，特殊的地景景觀、電影熱潮為九份帶來觀光發展，整個九份老街集結了古風老街、特殊地景、採金歷史、人氣小吃、品賞茗茶等人文特色，是台灣重要的觀光聖地之一。





九份老街美食推薦：阿蘭草仔粿

部落客 貪吃猴 造訪 阿蘭草仔粿 說：

比起甜的口味，鹹的菜脯真的很好吃，蘿蔔絲鹹香滋味搭配草仔粿就像回到童年那種熟悉的味道，越吃越涮嘴，算是這三種口味當中最喜歡的一個。<全文介紹>



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#阿蘭草仔粿

地址：新北市瑞芳區基山街90號

電話：02-2496-7795







九份老街美食推薦：酉時暮光

部落客 胖貓咪的奇幻旅程 造訪 酉時暮光 說：

吧台的窗戶是可以打開的，視覺風景直接面海，這裡的午後傍晚一定十分兩爽舒適。室內從地板牆壁到天花板都是用原木鋪陳，加上籐製的吊燈裝飾，有濃濃的度假風味，讓然感到非常放鬆。<全文介紹>



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#酉時暮光

地址：新北市瑞芳區輕便路61號

電話：02-2406-2525







九份老街美食推薦：阿柑姨芋圓

部落客 貪吃猴 造訪 阿柑姨芋圓 說：

阿柑姨芋圓給的料非常多，至少半杯以上都是滿滿的料，都把碎冰給蓋住了，點了綜合口味可以吃到各種豆跟芋圓，這份量2個人吃一碗也很夠，花豆紅豆綠豆都煮的很軟爛，很好咬，每一口都滿滿的料特別滿足<全文介紹>



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#阿柑姨芋圓

地址：新北市瑞芳區豎崎路5號

電話：02-2497-6505







九份老街美食推薦：阿妹茶樓

部落客 Jeremy以食為天 造訪 阿妹茶樓 說：

茶樓入口處一片綠意盎然，植栽圍繞在古色古香的牌樓、牆面和階梯，復古懷舊和自然清新的完美結合。店裡的布置裝潢是全木製和竹製的，充滿古典中式風格，天花板上掛著竹編吊燈。<全文介紹>



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#阿妹茶樓

地址：新北市瑞芳區市下巷20號

電話：02-2496-0833







九份老街美食推薦：九份茶坊 Jioufen Teahouse

部落客 萊特品客 造訪 九份茶坊 Jioufen Teahouse 說：

新完工的八角茶屋，360度環景設計加上大面積的玻璃窗，可以享受戶外景觀的同時也能遮風避雨，有電風扇的輔助是天氣炎熱又想在戶外的好選擇<全文介紹>



#九份茶坊 Jioufen Teahouse

地址：新北市瑞芳區基山街142號

電話：02-2496-9056







九份老街美食推薦：金枝紅糟肉圓

部落客 踢賴旅遊 造訪 金枝紅糟肉圓 說：

內餡的紅糟肉吃起來軟嫩有淡淡的酒香味，配上醬汁更有味道，把紅糟肉跟小黃瓜夾在一起吃味道會清爽許多，又不會搶走酒香味，外皮的表面炸的微微酥脆裡面軟嫩，吃起來不會太過油膩<全文介紹>



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#金枝紅糟肉圓

地址：新北市瑞芳區基山街112號

電話：02-2496-0240







九份老街美食推薦： 阿牧包子

部落客 雞蛋糕生活美學專題報告 造訪 阿牧包子 說：

一份有10顆，湯包的外皮算薄皮的，裡面有滿滿的湯汁，吃起來相當清甜，一定要配店家自製的蒜泥醬汁，味道超棒。<全文介紹>



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#阿牧包子

地址：新北市瑞芳區豎崎路5號

電話：0985-402-101







九份老街美食推薦：野事草店 Wild Herbs Gallery

部落客 妮妮˙ˇ˙ 造訪 野事草店 Wild Herbs Gallery 說：

因為不想每次去九份都去逛老街吃芋圓而開始找周邊的咖啡店下午茶店，卻意外找到以草茶為特色的野事草店，明亮的空間搭著像是畫廊般的環境，還有好喝的草茶及美味又有特色的雞蛋燒<全文介紹>



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#野事草店 Wild Herbs Gallery

地址：新北市瑞芳區輕便路147號

電話：02-2363-6268







九份老街美食推薦：賴阿婆芋圓

部落客 貪吃猴 造訪 賴阿婆芋圓 說：

手工芋圓每天手工現做現煮，重點他們家的大顆又好吃，攤子前滿滿一大鍋芋圓，要喝冷熱的都有，他們家的芋圓有5種口味，有芋圓、地瓜圓、紫薯圓、綠茶圓、芝麻圓等，點一碗綜合都吃得到<全文介紹>



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#賴阿婆芋圓

地址：新北市瑞芳區基山街143號

電話： 02-2497-5245







九份老街美食推薦：CHLIV Jiufen

部落客 CHANTAL.L 旅攝日嚐 造訪 CHLIV Jiufen 說：

周邊幾乎都是老舊的房子，雖然色彩度不高，但外觀的新舊跟設計真的差很多乍看之下，像是市區裡的精品店而不是郊外的咖啡店啊～簡約黑白的外牆也是怎麼拍都超級時尚的，根本就是最適合拍照打卡的地方啊！<全文介紹>



#CHLIV Jiufen

地址：新北市瑞芳區輕便路59-1號

電話：02-2406-2308







九份老街美食推薦： 吾穀茶糧

部落客 安妮 Anny 造訪 吾穀茶糧 說：

取名為九份金礦山就是因為這份鬆餅套餐，代表著九份的特色，鬆餅堆成山狀，上方觀音茶奶油、珍珠與點綴的金箔，象徵著九份山上的礦，用鏟子的湯匙挖著礦山，很有特色意義的餐點<全文介紹>



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#吾穀茶糧

地址：新北市瑞芳區基山街166號

電話：02-7744-8085



