九份住宿推薦清單！誰說九份只有觀光客在去，在九份除了逛老街、吃美食，還有冬季芒花、雲海美照讓人打卡拍不停，只有一天的時間是逛不完的。這次窩客島特別整理6間九份民宿推薦清單，在山、海、雲霧以及老建築的包圍之下，絕對是美照狂發IG洗版。



▲▼6間九份民宿推薦清單 老宅民宿無敵海景房通通先筆記 / 圖片來源：上圖「小米食」、下圖「mika」於窩客島分享之文章



九份住宿推薦 H& 九份龍門客棧

九份許多民宿都融合了自然景觀、並且保留在地人文特色，其中推薦超有復古位的「H& 九份龍門客棧」，這裡的紅木家具與中式復古設計，讓人彷彿置身江湖客棧，適合想要體驗傳統風情的粉絲，還有大露台更可以賞景拍美照。如果跟親朋好友一起旅行，也推薦「九份海論海景民宿」，以寬敞日式木質風設計溫馨自在的公共空間，讓人耍廢、放鬆，享受九份的悠閒時光。▲▼九份民宿推薦H& 九份龍門客棧 九份海論海景民宿 / 圖片來源：上圖「小米食」、下圖「mika」於窩客島分享之文章熱愛拍照打卡、追求設計感的旅客，一定要先筆記「神隱之森」。一天只接待一組客人，2-7人可以包棟一起入住，主打復超美玻璃屋浴室，適合跟著閨蜜們一起拍美照。出自同為設計師之手的「九份暮石民宿」，則是稻草漆老宅風格，結合老屋結構與現代感，到讓人住起來就是舒服自在。▲▼九份民宿推薦神隱之森 九份暮石民宿 / 圖片來源：「安妮 Anny」於窩客島分享之文章想從房間就能欣賞山海美景的旅客，推薦「九份山經」，在IG上狂洗版的就是最經典「L型轉角色所」讓你邊泡澡邊擁抱山海風光，絕對是視覺和心靈的享受。另一間「山城逸境」則適合想要靜靜感受山海寧靜的粉絲，大面窗景陽台打造靜謐氛圍，適合看海、看天空放鬆。▲▼九份民宿推薦九份山經 山城逸境 / 圖片來源：上圖「Malu」、下圖「菇菇小姐!!吃喝玩樂流浪去!!」於窩客島分享之文章

地址：新北市瑞芳區崙頂路110號

電話：0973-729-239

完整介紹由部落客「小米食」於窩客島分享：H& 九份龍門客棧｜山城九份兩天一夜怎麼玩｜民宿推薦｜九份老街美食景點 - 小米食



九份住宿推薦 九份海論海景民宿

地址：新北市瑞芳區崙頂路59號

電話：0902-056-803

完整介紹由部落客「mika」於窩客島分享：新北市瑞芳區 H&九份海論海景民宿，獨立現代式住宿，海岸線景觀，九份老街底部。



九份住宿推薦 神隱之森

地址：新北市瑞芳區崙頂路48號

電話：0905-788-650

完整介紹由部落客「安妮 Anny」於窩客島分享：來九份旅遊一定要住的絕美民宿！復古文青的老宅，一次只接待一組，2人即可包棟，九份住宿推薦 | 【新北 瑞芳區】九份神隱之森 木質調館



九份住宿推薦 九份暮石民宿

地址：新北市瑞芳區烏勢巷50號

電話：0905-788-650

完整介紹由部落客「安妮 Anny」於窩客島分享：怎麼拍都很美的老宅民宿，清幽環境、質感氛圍，還有手沖咖啡及豐盛早餐，九份旅遊住宿必住 | 【新北 瑞芳區】九份暮石民宿 Twilight Stone

九份住宿推薦 山經

地址：新北市瑞芳區基山街204號

電話：0902-056-802

完整介紹由部落客「Malu」於窩客島分享：《新北瑞芳》九份山經│九份老街一次擁有270度環繞山海景搖滾區的絕美民宿

九份住宿推薦 山城逸境

地址：新北市瑞芳區基山街195號3樓

電話：02-2496-9200

完整介紹由部落客「菇菇小姐!!吃喝玩樂流浪去!!」於窩客島分享：<住。九份>遠眺大海近看山視野極佳的九份民宿~山城逸境~

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