瑞芳在地人強力推薦的好吃伴手禮，也是食尚玩家推薦的瑞芳美食名店，有手作芋泥球、芋泥牛奶、芋泥豆漿，無人工添加物，口感超綿密，好吃到讓人真的會想回購！

撰文。拍攝／呂萱萱

位於瑞芳美食廣場裡，鄰近瑞芳車站、瑞芳小學，附近有知名的華記龍鳳腿、福洲胡椒餅

《塔諾妮》是瑞芳在地人推薦必吃的甜點，也是許多美食節目推薦的瑞芳美食名店

芋泥球一盒50元、芋泥牛奶跟芋泥豆漿都是一杯60元，價格真的超級便宜！

手作芋泥球一盒有四入，大小大概就是用冰淇淋勺挖出的尺吋，一盒只要50元，真的太便宜了！

手作芋泥球的味道很天然，一口咬下可以吃到芋頭獨特的香氣，口感非常綿密，感覺就像在吃真的芋頭一樣，而且不會太甜，適合想吃點甜，但又不喜歡太甜膩的朋友～

因為真的太好吃了！回程的時候又去排隊買了好幾顆回家ＸＤ

如果你跟我一樣也是芋頭控，千萬不能錯過唷

芋泥牛奶、芋泥豆漿，也都是必買飲品之一，真材實料，沒有香精味或甜味劑，一杯才60元，比手搖飲還便宜

芋泥豆漿：濃郁豆香與芋頭融合在一起，口感有層次，完全沒有違和感，而且喝完還滿有滿有飽足感呢

芋泥牛奶： 每一口都能喝到濃郁滑順的芋香和奶香，香氣十足，不甜膩好好喝，非常清爽

《塔諾妮》真材實料！無人工添加物，不論是手作芋泥球、芋泥牛奶、芋泥豆漿，都是水準之上的品質，如果大家有來瑞芳，推薦一定要品嚐看看，真的太好吃了

原文連結 https://evanchiny.com/瑞芳美食推薦塔諾妮芋泥球/ ‎