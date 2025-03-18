台北必吃北投美食7間推薦！假日玩北投除了泡溫泉外，春天也有三層崎花海可以走訪，或是順路上陽明山賞竹子湖海芋，到5、6月竹子湖繡球花也會逐漸開放，一年四季都很適合來北投出遊踏青，這次窩客島幫你蒐羅7間北投有名的人氣美食店家，像是必吃排到市場外的滷肉飯、北投三大牛肉麵、平價版鼎泰豐等，來北投玩不怕找不到美食。



▲台北人必吃7間北投美食名單，北投三大牛肉麵、北投市場黑金滷肉飯，北投人排隊搶吃 / WalkerLand窩客島整理



來北投必吃北投市場裡的「矮仔財滷肉飯」，經典滷得鹹涮嘴的香黑金滷肉飯，用餐時段總是排滿人潮，排隊人龍甚至排到市場外，更是被網友推崇為最強三大台北滷肉飯之一；另外，北投也有在地人推崇的北投三大牛肉麵「粟家牛肉麵」、「吳家牛肉麵」等；開到凌晨2點的「滷三塊五花肉飯」，招牌五花肉飯肥肉入口即化，即使平常不愛肥肉的人，也能輕鬆嗑光。



▲北投美食7間必吃名店，網推平價版鼎泰豐、北投宵夜滷五花肉飯 / WalkerLand窩客島整理



網推台北滷肉飯前三必吃北投市場滷肉飯：矮仔財滷肉飯

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 矮仔財滷肉飯 說：

網路上有些鄉民甚至認為矮仔財滷肉飯與今大及金峰一同位居台北滷肉飯的前三名，但我是覺得僅供參考，不過實際來吃過一次矮仔財滷肉飯，就知道為什麼會獲得鄉民們的愛戴！



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矮仔財滷肉飯

地址：台北市北投區磺港路33號2樓

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：矮仔財滷肉飯｜從市場內排到市場外！整鍋黑嚕嚕超人氣好吃滷肉飯



▲北投市場人氣滷肉飯必吃：矮仔財 滷肉飯，生意好到排隊排到市場外 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



▲北投市場人氣滷肉飯必吃 ：矮仔財滷肉飯，營業時間從早上7點開到下午1點 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



北投必吃三大牛肉麵之一：粟家牛肉麵

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 粟家牛肉麵 說：

紅燒湯頭醇厚回甘，甜味非常迷人，本來應該要點寬的家常麵卻點到一般（中）的麵條，沒想到這比細麵好吃多了！而且這麵條本身帶有麵香，口感細緻紮實。



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粟家牛肉麵

地址：台北市北投區永興路一段2號

電話：02-2893-7803

完整介紹由部落客「陳小可的吃喝玩樂」於窩客島分享：台北市北投區在地人推薦前三強牛肉麵名單有這間，紅燒＋茄汁牛肉麵都是招牌！



▲北投必吃三大牛肉麵之一：粟家牛肉麵，茄汁牛肉麵、紅燒牛肉麵都很有人氣 /陳小可的吃喝玩樂 提供、WalkerLand窩客島整理



▲北投必吃三大牛肉麵之一：粟家牛肉麵，麵條可以選擇一般麵條、家常麵、細麵、細粉和麵線 /陳小可的吃喝玩樂 提供、WalkerLand窩客島整理



北投必吃三大牛肉麵之一：吳家牛肉麵

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 吳家牛肉麵 說：

跟栗家、志明並稱北投牛肉麵三巨頭，因其美味的牛肉麵而受到廣泛的推薦，甚至包括韓國著名廚師白種元，都特別來此品嚐，幾乎每次經過都有排隊人潮。



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吳家牛肉麵

地址：台北市北投區中央北路一段224號

電話：02-2892-3686

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：吳家牛肉麵｜總是大排長龍！牛肉麵巨頭之一，麵好湯濃牛肉多



▲北投必吃三大牛肉麵之一：吳家牛肉麵 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



▲北投必吃三大牛肉麵之一：吳家牛肉麵，連白種元也來吃過 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



北投美食必吃平價版鼎泰豐：丰清揚小吃店

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 丰清揚小吃店 說：

蛋香和蔥味完美融合，口感乾爽，加上炒的粒粒分明的厲害炒功!就是灰熊厲害的炒飯啦，排骨厚度雖然很厚、但不會乾硬難咬，炸粉沒有裹得太厚，依舊能吃到好豬肉的鮮甜肉質。



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丰清揚小吃店

地址：台北市北投區中和街355號

電話：02-2896-6922

完整介紹由部落客「算命的說我很愛吃」於窩客島分享：台北市北投區北投美食 丰清揚小吃店｜平價版鼎泰豐!親民價格!高檔享受!!!



▲北投美食必吃平價版鼎泰豐：丰清揚小吃店，現價排骨炒飯170元 /算命的說我很愛吃 提供、WalkerLand窩客島整理



▲北投美食必吃平價版鼎泰豐：丰清揚小吃店，由鼎泰豐前廚師經營 /算命的說我很愛吃 提供、WalkerLand窩客島整理



北投美食人氣推薦：我家客家小館

部落客 ifunny艾方妮 造訪 我家客家小館 說：

嚴選冷壓苦茶油，先加熱至高溫，再將肥美的草蝦大火爆炒，讓蝦油與茶油完美融合。接著倒入池上米拌炒，讓每顆米飯都吸附鮮香的蝦油與茶油，口感豐富且毫無苦澀，反而帶出蝦殼獨特的甘香。



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我家客家小館

地址：台北市北投區中央南路二段14-1號

電話：02-2895-2219

完整介紹由部落客「ifunny艾方妮」於窩客島分享：北投美食推薦！我家客家小館 傳承茶蝦飯，經典客家菜必吃茶蝦飯。



▲北投美食人氣推薦：我家客家小館，招牌茶蝦飯必點 /ifunny艾方妮 提供、WalkerLand窩客島整理



▲北投美食人氣推薦：我家客家小館，主打經典客家菜色 /ifunny艾方妮 提供、WalkerLand窩客島整理



北投美食人氣鹼粽冰：高媽媽傳統米食

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 高媽媽傳統米食 說：

梗粽冰不只有梗粽欸！老闆不手軟裝滿超沁涼的黑糖冰沙，還可以再多選三種料，芋圓、珍珠、粉粿、米苔目等等，種類超多，想吃什麼通通都有得選！整碗裝得滿～滿滿，都快要捧著吃惹。



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高媽媽傳統米食

地址：台北市北投區光明路119號

電話：02-2896-5052

完整介紹由部落客「算命的說我很愛吃」於窩客島分享：台北美食 高媽媽傳統米食｜超人氣的古早味「傳統梗粽冰」 再裝滿「黑糖剉冰＋QQ芋圓」咀嚼控大滿足！



▲北投美食人氣鹼粽冰：高媽媽傳統米食 /算命的說我很愛吃 提供、WalkerLand窩客島整理



▲北投美食人氣鹼粽冰：高媽媽傳統米食，也有販售芋粿巧、紅龜粿、碗粿等古早味點心 /算命的說我很愛吃 提供、WalkerLand窩客島整理



北投美食排隊名店：滷三塊五花肉飯

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 滷三塊五花肉飯 說：

五花肉滷得很透亮，肥瘦肉均勻，重點是他超入味，入口甜甜的濃郁醬香，充斥口中，肥肉入口即化充滿油脂感，瘦肉軟嫩細緻不卡牙，五花肉層次豐富，非常厲害！難怪大家都點這個。



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滷三塊五花肉飯

地址：台北市北投區承德路七段100號

電話：0932-253-814

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：台北市北投區台南滷三塊｜半夜一點還要排隊？必吃招牌五花肉飯、煎虱目魚肚



▲北投美食排隊名店：滷三塊五花肉飯，半夜也在排隊 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



▲北投美食排隊名店：滷三塊五花肉飯，營業時間從傍晚17點開到凌晨2點 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理