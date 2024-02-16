【丰清揚小吃店】因為是鼎泰豐師傅出來自己開的店，雖然沒有那麼多元的餐點選項

但是因為價格親民，東西又好吃，所以就算只賣麵類、炒手、炒飯等家常美食

人氣依然爆棚!!!成為北投的排隊美食之一~也被稱為平價版鼎泰豐!!!

丰清揚小吃店就在北投中和街上，對面就是北投家樂福，從新北投站走過來大約是10分鐘的距離

附近也有北投公園、北投溫泉博物館等等景點~除了享受美食也可以來走走、泡泡溫泉

如果你是武俠小說愛好者~肯定會知道風清揚是誰~(不知道的先罰來吃三碗麵或炒飯 然後去看金庸的笑傲江湖)

據老闆所述原本取這個店就是因為崇尚風清揚與世無爭的性格，開這間店沒有想要跟人家競爭，想說這附近的住戶坐一坐就好了，結果開業不久就受到顧客熱烈迴響!現在就希望希望透過這間小吃店讓在地人有一個放鬆享受美食的地方!

店內的料理如文頭所述，就是乾、湯麵、炒手跟炒飯等等常見料理

但是因為價格便宜，餐點又是色香味俱全~所以成為了北投高人氣美食之一

這次點了擔擔麵還有很多人推薦的炒手~當然也不忘點一份最招牌的排骨蛋炒飯啦!!!

連小菜都擺的漂漂亮亮的!真的是平凡中見不凡阿~

擔擔麵也是擺的乾淨整齊~上面以碎花生點綴，有著花生濃郁的香氣

吃之前先攪拌均勻，香氣就隨著熱煙撲鼻而來，而且越來越濃郁~

麻辣味道與麻醬花生香氣的搭配恰到好處，麵體細緻帶Ｑ，開胃又過癮

炒手也是擺的相當講究~拌勻之後炒手吸附上醬汁之後香氣十足

然後本身皮餡比例抓得很好，吃來完整而平衡，不會有誰搶過誰的問題

然後主角當然是排骨蛋炒飯啦!是不是還原度很高呢!

炒飯炒得粒粒分明~再加上厚實的豬肉排~真的是金讚!

看起來顏色淡淡的好像味道比較沒那麼重

但蛋香和蔥味完美融合，口感乾爽，加上炒的粒粒分明的厲害炒功!就是灰熊厲害的炒飯啦

排骨厚度雖然很厚、但不會乾硬難咬，炸粉沒有裹得太厚，依舊能吃到好豬肉的鮮甜肉質

酸辣湯也是用料實在~香味四溢

總體來說~以這個價位能有這種色香味十足的美食體驗

難怪會老是大排長龍~電話接不完啦~

想要來享受美食的朋友可以看好時間~盡量在開店前就先過來~免得等太久喔



【丰清揚小吃店】

地址:台北市北投區中和街355號

電話號碼： 02-28966922

營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:30(星期二休息)

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