奇岩站 | 再訪我家客家小館-傳承茶蝦飯 經典客家菜 四個人也可團聚吃招牌料理

位於捷運奇岩站附近的「我家客家小館-傳承茶蝦飯」，主打經典客家料理，其中最受歡迎的就是茶蝦飯！選用冷壓苦茶油爆炒草蝦，將蝦油與苦茶油的香氣完美融合，再拌入池上米翻炒，最後撒上飛魚卵，讓口感更有層次，每一口都讓人回味無窮。除此之外，店內還提供各式道地客家菜，是家人、朋友聚餐的好選擇。

這已經是第三次來訪「我家客家小館-傳承茶蝦飯」，前兩次都是一大群朋友聚餐，距離上次來已經過了四年多，依舊對茶蝦飯的美味念念不忘！這次雖然只有四個人，但還是決定組個小團，再次回味記憶中的經典好味道。 搭捷運到奇岩站，步行約3分鐘就能抵達店家，開車的話附近也有收費停車場。

這次再訪「我家客家小館-傳承茶蝦飯」，距離第一次來已經超過七年！店內以大圓桌為主，適合多人聚餐，可以一次品嚐多道招牌料理。不過這次還看到有兩位客人點了一份茶蝦飯，剩下的帶回家與家人分享，這樣也是很可以的，茶蝦飯的美味值得一再回味。

「我家客家小館-傳承茶蝦飯」開業多年，以道地手藝征服了無數老饕的味蕾，店內牆上滿滿的名人簽名。

牆上幾乎找不到空白處，滿滿的簽名與留言，說不定再過不久，連新的簽名空間都要不夠用了呢！

店家提供自助打包區，備品一應俱全。

菜單menu 價目表

店內除了提供多人合菜，還有各式鍋物與湯品，之前嚐過味噌天使紅蝦鍋，湯頭濃郁鮮美。

店內的招牌菜色多到讓人每道都想嚐嚐，其中還有幾道必須事先預訂。

茶蝦飯＋飛魚卵

這道料理可是店內必點招牌！只要想到那濃郁香氣，就忍不住開始流口水了。

嚴選冷壓苦茶油，先加熱至高溫，再將肥美的草蝦大火爆炒，讓蝦油與茶油完美融合。接著倒入池上米拌炒，讓每顆米飯都吸附鮮香的蝦油與茶油，口感豐富且毫無苦澀，反而帶出蝦殼獨特的甘香。

飛魚卵可依個人口味選擇加購，雖然不加也很美味，但一旦搭配，口感層次立刻升級！Q彈鮮甜的草蝦配上粒粒分明的米飯，再加上飛魚卵帶來的嗶啵彈跳感，滿滿的海洋鮮味在口中綻放，讓人不禁露出滿足的笑容。

花蓮鬥雞

這道料理選用來自花蓮富里的放山鬥雞，在無污染的環境中自然放養，不施打抗生素與生長激素。金黃油亮的雞皮，光是視覺上就極具誘惑力！

雞皮與雞肉間的油脂已凝結成凍，咬下後帶有香醇油脂感卻不顯油膩，口感Q彈。雞肉紮實卻保有鮮嫩肉汁，滋味甘甜且嚼勁十足，每一口都能感受到天然的美味。

客家小炒

一般常吃的客家小炒，通常是魷魚、肉絲及豆乾的組成。這道菜源於客家人勤儉持家的精神，加入豆乾主要有節省肉絲、魷魚的用量，兼具豐富的口感與飽足感。

這裡的客家小炒則更講究用料，選用阿根廷魷魚、黑毛豬三層肉，搭配大量三星蔥爆炒，香氣四溢。魷魚彈牙帶勁，非常適合下飯或當作下酒菜。

薑絲炒大腸

愛吃客家菜的饕客，怎能沒有這道菜色呢？

這裡的大腸處理得相當乾淨，沒有腥味，口感Q彈帶點脆勁，酸辣平衡得恰到好處，吃起來過癮又開胃！

梅干扣肉

這天剛好是尾牙前夕，特別點了刈包搭配扣肉，寓意「把福氣咬住」。

滷得油亮的扣肉，搭配一旁的滷酸菜，真是令人垂涎欲滴。

肥瘦均勻，與刈包的尺寸相符。

依序在刈包裡撒上香菜與花生粉，簡直棒極了！

醬汁濃郁卻不死鹹，滷得入味卻保有肉香。搭配軟Q的麵皮，真的好吃又飽足！

高麗菜

冬季的高麗菜簡單搭配蒜頭大火快炒就是美味！

甜品

這裡的甜品都是店家手工製作，口感細緻且不過於甜膩，吃起來養生又滿足。

這次再訪「我家客家小館-傳承茶蝦飯」，依然吃得超級滿足！每道菜都用料實在，無論是手藝、食材選擇，還是整體氛圍，都讓人感受到店家的用心。無論是家庭聚餐、朋友聚會，強烈推薦給喜愛道地客家料理的朋友！

店家資訊

若喜歡我的文字及照片，請給我一個支持，歡迎按讚或追蹤，謝謝！

FB：ifunny艾方妮的遊樂場

IG：ifunny.blog/

Tit Tok：愛吃愛玩的艾方妮

相關文章