12米碧潭水豚君呆萌點燈！碧潭煙火秀 市集免費玩，新店人先卡位。

碧潭變身療癒系天堂！「呆在碧潭の水豚君」裝置展自11月1日至12月28日登場，長達58天陪大家度過秋冬好時光。白天能欣賞可愛水豚君在湖畔放空的模樣，夜晚6點起則亮燈登場，營造夢幻夜色。這次活動由新北市政府觀光旅遊局主辦，更邀請水豚君家族首度在台灣政府單位合作，打造出前所未見的「水陸雙亮點」，讓遊客從白天到夜晚都能感受不同氛圍。





新店人搶先拍照！12米水豚君、駱馬君裝置藝術免費拍

今年最大亮點莫過於高達12米的「水上巨型水豚君」首度登台！陸地上還有牠的好友「駱馬君」坐鎮東岸廣場成為核心打卡區。水豚君的好朋友們，包括「水豚仔」、「懷特小姐」、「熱血君」、「暴走君」與「陽光君」也齊聚現場，共同打造溫馨療癒的「水豚大家族」。碧潭吊橋下還設置迎賓拍照牆，讓民眾一入園就能捕捉超萌畫面，成為社群打卡熱點。





碧潭煙火秀點亮新店！水豚君快閃店接力登場

開幕當晚將上演絢麗煙火秀，重現水豚君與飼育員小哥共賞夜空的浪漫畫面。展期每逢周末假日更推出限定「水豚君快閃店」，販售碧潭限定周邊與可愛造景拍照區。此外，各局處也推出不同活動，如「小青新咖啡節」、「希望市集」及「街頭魔法 藝術再現」等精彩節目，讓大小朋友都能玩得盡興。



碧潭餐飲區同步優惠開跑！吃喝玩樂一次滿足

碧潭餐飲遊憩區同步開幕，集結主題餐廳、輕食咖啡與特色商品，推出非假日88折、假日95折「好鄰優惠」。還有滿額贈、打卡送禮等活動，讓遊客邊拍邊吃邊買，一次滿足所有期待。搭配碧潭湖光山色與水豚君的萌樣，打造全新秋冬療癒系出遊地標。





2025呆在碧潭の水豚君 裝置藝術

活動日期：2025年11月1日～12月28日

燈光時間：每日18:00～22:00

地點：碧潭東岸廣場及吊橋周邊



希望市集：每週日舉辦，推廣小農農產品。

小青新咖啡節：於開幕當週登場。

街頭魔法 藝術再現：於 11 月 9 日、16 日及 23 日的下午 3 時至晚上 6 時，在碧潭吊橋下方舉行。

街頭魔法優惠：活動期間加入 LINE 會員即可獲得品牌折扣券。

水豚君快閃店：每逢週末假日開放，販售碧潭限定周邊商品。



碧潭餐飲遊憩區限定優惠

1、非假日消費享 88 折、假日消費享 95 折的「好鄰優惠」。

2、單筆消費滿額即贈送限量好禮。

3、在店內消費並打卡分享即獲得限量好禮。



呆在碧潭の水豚君 活動亮點

1、12米水上巨型水豚君首次登場

2、駱馬君與水豚君夥伴共同現身

3、開幕夜限定煙火秀與燈光展演

4、週末快閃店販售限定周邊

5、街頭魔術、特技、泡泡秀輪番登場





拍碧潭水豚君 新店美食順遊吃！

