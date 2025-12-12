300組家庭化身小小店長打造最暖親子二手市集，小樹市集高雄愛河必逛全攻略。

暖冬愛河畔最溫馨的風景，三百組家庭齊聚擺攤。孩子化身小小店長，讓二手好物再生，邀您全家大小共度悠閒週末，感受城市暖意。

暖冬陽光灑落在波光粼粼的河面上，高雄愛河畔即將迎來一年之中最溫馨的風景，全台知名的親子盛事「小樹市集 in 高雄」將於12月13日與14日連續兩天盛大回歸，本次活動選在愛河河西路園道舉行，時間從上午11點30分延續至下午5點30分，這不僅是一場市集，更是一場屬於家庭的冬日慶典，今年主辦單位特別提前開市，讓南台灣的家長與孩子們能在舒適的氣候下，享受漫步河畔的愜意時光，這場活動延續了去年的高人氣，今年更集結了300組家庭共襄盛舉，準備在愛河邊打造一座充滿歡笑與驚喜的寶藏樂園。



化身小小店長體驗真實交易 300組家庭齊聚高雄愛河親子二手市集

走進市集現場，最吸睛的莫過於穿梭在攤位間的「小小店長」們，這也是小樹市集最核心的精神所在，觀光局長高閔琳指出，小樹市集已成為高雄推動親子友善城市的重要拼圖，透過一年兩次的換季整理，家長們帶著孩子整理家中閒置的書籍、玩具與嬰幼兒用品，將這些物資帶到現場販售，這過程不僅是單純的物品交易，更是一堂生動的社會實踐課，孩子們從挑選商品、製作標價牌到現場招呼客人，每一個環節都是學習，透過實際體驗「小小店長」的角色，讓永續環保與愛惜物資的觀念，在一次次的叫賣聲中自然地扎根於孩子心中，這種寓教於樂的方式，讓二手市集增添了濃厚的教育意義與人情味。



小老闆文創手作攤位展現創意 讓孩子在市集學習金錢觀與自信表達

除了二手好物的流通，今年市集更延續了備受好評的「小老闆文創手作攤位」，這是一個專屬於孩子們的創意伸展台，許多小朋友將課堂上或生活中累積的靈感，轉化為實體的繪本、手繪小卡片、飾品及各式獨創作品，讓天馬行空的想像力變成「看得到、買得到」的具體成果，觀光局說明，這樣的親子市集場域，能讓孩子理解循環再利用的重要性，更重要的是在面對面的互動中，培養孩子的膽量、自我介紹的能力以及基礎的金錢概念，當孩子看見自己的創作被遊客喜愛並購買時，那份成就感將是成長過程中珍貴的養分，也讓家長看見孩子不同於日常的自信面貌。



串聯高雄聖誕生活節與暖冬魅力 打造最適合親子旅遊的週末好去處

隨著歲末年終的腳步接近，高雄的活動熱度依然不減，除了愛河畔的小樹市集，中央公園的「2025高雄聖誕生活節」也已點亮浪漫燈飾，成為民眾爭相朝聖的熱門景點，加上12月20日與21日即將在大寮捷運站登場的「寮寮小時光」，整個高雄充滿了濃厚的節慶氛圍，對於規劃週末出遊的家庭來說，這是一個絕佳的時機，不妨安排一趟兩天一夜的高雄輕旅行，白天在愛河畔挖寶、野餐，感受暖冬的城市魅力，夜晚則漫步於聖誕燈海中，探索這座城市豐富多樣的冬季風景，讓全家大小都能留下美好的回憶。



搭乘捷運輕軌輕鬆抵達河西路 掌握高雄旅遊網最新活動資訊

面對即將湧入的週末人潮，交通規劃是出遊順暢的關鍵，觀光局貼心提醒，高雄假日景點遊客眾多，若計畫前往愛河河西路參與「小樹市集」，建議民眾多加利用捷運、輕軌等大眾交通工具，不僅能避免尋找停車位的困擾，更能輕鬆愜意地抵達活動現場，想要掌握更多旅遊情報與詳細活動資訊的民眾，歡迎隨時上「高雄旅遊網」及官方臉書粉絲專頁、IG粉絲團查詢，在這個週末，讓我們相約愛河，一起感受小小店長們的熱情與高雄冬日的溫暖美好。



小樹市集 in 高雄

活動時間： 12月13日（週六）、12月14日（週日），每日 11:30－17:30

活動內容： 小小店長體驗： 300組家庭擺攤，兒童親自販售二手書籍、玩具、嬰幼兒用品。

小老闆文創手作： 兒童原創繪本、卡片、飾品展售。

親子教育實踐： 體驗金錢觀念、環保永續與惜物精神。

周邊串聯： 可順遊「2025高雄聖誕生活節」。

交通資訊： 地點位於高雄愛河河西路園道，建議搭乘捷運或輕軌前往。

逛完了熱鬧充滿童趣的市集，高雄這座城市還有更多暖冬驚喜，正等著你去挖掘。

