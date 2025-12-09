高雄港式料理推薦！「翠王港式茶餐廳」正宗港味，飛天廣炒麵、煲仔飯必點。

高雄左營港式餐廳「翠王香港茶餐廳」主打正宗港味料理，招牌漂浮飛天廣炒麵外酥內軟、臘味排骨煲仔飯香氣四溢，火雲掌叉燒厚切多汁，港式料理愛好者必訪。

「翠王港式茶餐廳」位於高雄左營區明誠路上，是北高雄頗受歡迎的港式料理餐廳，不論平、假日皆座無虛席。餐廳主廚曾任職香港翠華及富豪酒店，料理保留道地港味，吸引許多上班族與家庭客前來品嚐；餐點方面，「漂浮飛天廣炒麵」使用雞蛋生麵，炸過後再淋上海鮮餡料，外層酥脆、內裡柔軟；「臘味排骨煲仔飯」鍋巴香氣十足，而「食神火雲掌」叉燒厚切、口感飽滿，加上價格親民，深受饕客喜愛。



▲「翠王港式茶餐廳」是廣受歡迎的高雄港式料理餐廳。（美食好芃友提供）

▲漂浮飛天廣炒麵使用雞蛋生麵，先炸過後淋上海鮮餡料。（美食好芃友提供）

飛天漂浮廣炒麵外酥內軟，海味與叉燒豐盛

「翠王港式茶餐廳」的招牌「飛天漂浮廣炒麵」一上桌就讓人眼睛為之一亮，整盤麵條呈現微微「漂浮」的視覺效果，像是模型般的趣味造型；麵條選用香港生雞蛋麵，先炸至外層酥脆、內裡保持柔軟，再吸附醬汁，邊緣保留微脆口感，咀嚼時香氣四溢、口感層次分明；配料則包含厚切叉燒與新鮮海鮮，肉質滑嫩、海鮮鮮甜，每口都能感受到酥香、滑嫩與海味交融的滿足感，是一人份也能享受的港式經典炒麵，是餐廳的必點料理。 ▲「飛天漂浮廣炒麵」是「翠王港式茶餐廳」的必點料理。（美食好芃友提供）

臘味排骨煲仔飯香氣撲鼻，鍋巴與排骨完美結合

「翠王港式茶餐廳」的「臘味排骨煲仔飯」一端上桌，砂鍋的香氣立刻撲鼻而來，米飯吸滿老抽醬油香，粒粒分明、濕潤適中。鋪在上方的排骨軟嫩多汁，臘腸油脂融入米飯，香氣更加濃郁誘人。煲仔飯邊緣形成的脆鍋巴帶有焦香口感，搭配排骨咀嚼，酥脆與肉香交織，讓人一口接一口，停不下來。整體口味層次分明，亦是港式料理的經典代表。（美食好芃友提供）

▲「臘味排骨煲仔飯」是港式料理的經典代表。（美食好芃友提供）

火雲掌銷魂叉燒與港式蒸點，經典港味再現

「翠王港式茶餐廳」的「火雲掌銷魂叉燒」靈感源自周星馳電影《食神》，上桌時帶有炙熱氣勢。厚切叉燒塗抹特製醬料慢烤，入口甜香、肉質彈牙不柴，視覺與口感兼具，特別適合肉食愛好者；港點表現同樣出色，蝦球燒賣皇飽滿多汁，黑松露香氣撲鼻；豉汁蒸鳳爪蒸至入味，輕夾即骨肉分離，醬汁濃郁卻不死鹹，帶微甜與豆豉香，展現正宗港式風味，是港式料理愛好者來高雄必訪的餐廳。

▲「火雲掌銷魂叉燒」靈感源自周星馳電影《食神》。（美食好芃友提供）

▲「翠王港式茶餐廳」的港點表現同樣出色（美食好芃友提供）





「翠王港式茶餐廳」店家資訊

營業時間：11:00～16:30 、17:00～20:30

地址：高雄市左營區明誠二路366號

電話：07 550 8120

高雄左營美食推薦

