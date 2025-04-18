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高雄老宅咖啡！日和珈琲GoodVibe Coffee漢神巨蛋附近日式復古咖啡廳，柴犬陪你吃早餐。

高雄咖啡廳 高雄早午餐 日和珈琲 寵物友善 咖啡廳
2025-04-18 20:18:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

文青一定愛的高雄左營咖啡廳推薦！「日和珈琲GoodVibe Coffee」藏在高雄漢神巨蛋附近的巷弄內，以獨特的日系復古風格和價格平實的咖啡與輕食廣受在地居民喜愛；「日和珈琲GoodVibe Coffee」有一隻活潑可愛的柴犬，也讓喜愛狗狗的咖啡迷，多了一個造訪的理由！

▲高雄咖啡廳推薦日和珈琲！藏在漢神巨蛋附近的日式復古風格咖啡館/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲日和珈琲保留老宅原有地磚並搭配木質家具與懷舊物件，交織出復古日式氛圍空間/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝


「有珈琲的日子，便是日麗風和」因而命名「日和珈琲GoodVibe Coffee」，手寫的招牌增添了溫度，同時老闆保留老宅原有地磚並搭配木質家具與懷舊物件，交織出復古日式氛圍；此外，「日和珈琲GoodVibe Coffee」為寵物友善咖啡廳，歡迎與毛小孩共度早午餐或下午茶時光，不過記得自備寵物籠或是牽繩、禁止抱上沙發。

▲日和珈琲座位數有限，欲內用建議早點來訪/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲日和珈琲的蛋沙拉吐司和西西里檸檬咖啡相當受歡迎/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「日和珈琲 GoodVibe Coffee」的咖啡、輕食與甜點價格經濟實惠，讓人不傷荷包便能輕鬆享受高品質的餐點與飲品。其中，蛋沙拉丹麥吐司更是無數熟客的心頭好——酥香的丹麥吐司搭配調味恰到好處的蛋沙拉，清爽不膩，許多附近居民甚至會特地來外帶當作早餐、開啟日麗風和的一天。

▲日和珈琲的可愛柴犬，活潑又親人/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

 

日和珈琲GoodVibe Coffee 店家資訊

地址：高雄市左營區新上街307巷2號
電話：07 550 9878

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日和珈琲GoodVibe Coffee

phone07-550-9878
place高雄市左營區新上街307巷2號1樓
4.90 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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