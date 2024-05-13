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彷彿置身日本雜誌場景！日式高雄咖啡廳、古董相機展覽館「和好珈琲店」，攝影迷絕對要蒐藏的文青咖啡店，肉桂捲推薦。

2024-05-13 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅 人氣：350
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

文青絕對會喜歡的高雄咖啡廳！開業13年的「和好珈琲店」、去年重新裝修後，室內外都洋溢濃濃的日式懷舊氣息，熱愛攝影的老闆，也在此擺放數款珍藏的古董相機、並以自己的攝影作品妝點牆面，每個角落都美得彷彿置身在日本雜誌場景，吸引了許多咖啡控和攝影同好前往。



「和好珈琲店」空間以大量木質建構，採光也絕佳，彷彿會在日本巷弄裡探險時無意間發現、溫暖療癒人心的文青咖啡館。而「和好珈琲店」座位以一人和雙人為主，加上有限制一組至多四位，因此來訪的客人泰半都是獨自閱讀書籍配咖啡、甜點，或是兩人輕聲交談，氛圍愜意又舒心。此外，用餐不限時、座機也幾乎都有附插座，若需要找間高雄咖啡館靜靜辦公，也非常適合來此。

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「黑糖珈琲拿鐵」黑糖香氣鮮明，滋味不會太甜膩，夏季飲用也不會感到負擔；「肉桂捲」香氣與甜味都平衡得恰到好處，深得不少在地肉桂控的芳心；「焦糖布丁」蛋香突出、口感滑嫩，並搭配鮮奶油和些許玉米片點綴，吃起來一點也不單調。


 

 

和好珈琲店推薦

黑糖拿鐵、肉桂捲
 

和好珈琲店店家資訊

地址：高雄市三民區興隆街21號

 

 

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