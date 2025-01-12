高雄隱藏版早午餐推薦！位於黃埔新村的「來珈宿囍咖啡」，老闆保留眷村老屋的輪廓並加以改造，揉合懷舊洋風與日式元素，重生為高雄特色咖啡館兼民宿；除了提供包棟民宿和婚紗拍攝服務，也是不少高雄人的黃埔眷村私房美食口袋名單。
▲▼高雄早午餐推薦珈宿囍咖啡，將眷村老屋蛻變為高雄特色咖啡館兼民宿/ 美食好芃友提供、WalkerLand窩客島整理
「來珈宿囍咖啡」保留眷村老屋的木頭斜屋頂，注入優雅的日式風味與西洋老件燈具，並且擁有療癒舒心的綠色庭院，吃早午餐、喝咖啡的同時也能讓小朋友來放電，不論是親子來高雄旅遊，抑或想找間舒適愜意的高雄老宅咖啡廳都很適合前往。
▲▼來珈宿囍咖啡將眷村老宅注入優雅的日式風味與西洋老件燈具/ 美食好芃友提供、WalkerLand窩客島整理
特別推薦「來珈宿囍咖啡」豐盛的早午餐系列，特別推薦「杏鮑菇松阪豬」，松阪豬肉鮮嫩多汁又脆口，杏鮑菇散發著自然香氣。「德式香腸培根蘑菇蛋」的德式香腸肉香濃郁，搭配煎至微脆的厚培根、蘑菇歐姆蛋捲、麵包、地瓜薯條、生菜等，相當豐富超值，另外也有提供日式咖啡飯。
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▲▼珈宿囍咖啡早午餐系列相當豐盛/ 美食好芃友提供、WalkerLand窩客島整理
來珈宿囍咖啡店家資訊
地址：高雄市鳳山區西五巷52號