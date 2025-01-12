高雄隱藏版早午餐推薦！位於黃埔新村的「來珈宿囍咖啡」，老闆保留眷村老屋的輪廓並加以改造，揉合懷舊洋風與日式元素，重生為高雄特色咖啡館兼民宿；除了提供包棟民宿和婚紗拍攝服務，也是不少高雄人的黃埔眷村私房美食口袋名單。

▲▼高雄早午餐推薦珈宿囍咖啡，將眷村老屋蛻變為高雄特色咖啡館兼民宿/ 美食好芃友提供、WalkerLand窩客島整理







來珈宿囍咖啡店家資訊

地址：高雄市鳳山區西五巷52號