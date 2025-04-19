被飲料耽誤的厚片達人！隱身高雄左營區的「禪悅茶亭」，原是一間默默經營超過30年的手搖飲老店，近期卻因巧克力醬濃厚到熔岩奔流的超狂厚片吐司意外爆紅，甚至被網友譽為「高雄厚片吐司天花板」。不只是巧克力，花生、奶酥、蒜香等，每款口味厚片抹醬都毫不手軟地塗上兩三層，每一口都讓人有滿滿的幸福感，讓人一試成主顧。



▲禪悅茶亭被網友譽為「高雄厚片吐司天花板」，又以巧克力厚片人氣最高/ 美食好芃友提供、WalkerLand窩客島整理



▲經營超過30年的禪悅茶亭為高雄老字號飲料店/ 美食好芃友提供、WalkerLand窩客島整理

由一對母女經營的「禪悅茶亭」，位於北高雄辛亥路、新中街一帶，是在地人才知道、超人氣的高雄老字號手搖飲店，近期因鋪滿濃厚醬料的厚片吐司席捲各大社群版面，客人之意不在飲料，幾乎都是為了厚片而來，連老闆也沒想過，厚片吐司居然比飲料還熱銷！▲禪悅茶亭每款厚片吐司都會先抹上一層奶油，入烤箱烤完後再抹主要口味/ 美食好芃友提供、WalkerLand窩客島整理▲禪悅茶亭的花生厚片吐司也圈粉無數人/ 美食好芃友提供、WalkerLand窩客島整理「禪悅茶亭」的厚片吐司口味豐富，而且每一種抹醬都是兩三層在塗，出手豪氣，因而成為小資族的心頭好。其中，最受歡迎的是巧克力厚片，巧克力醬濃郁，一口咬下猶如熔岩噴發，且甜而不膩，巧克力控必吃；花生醬厚片的花生香氣突出，而鹹香的蒜香厚片特別受男性顧客青睞；回歸茶飲部分，​特別推薦梅子檸檬綠以新鮮梅子和檸檬現榨製成，酸甜平衡，口感清新，是「禪悅茶亭」的招牌飲品之一。▲禪悅茶亭的蒜香厚片特別受男性顧客青睞/ 美食好芃友提供、WalkerLand窩客島整理▲梅子檸檬綠為禪悅茶亭的招牌飲品/美食好芃友提供、WalkerLand窩客島整理



禪悅茶亭店家資訊

地址：高雄市左營區辛亥路293號

電話：0933302406

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